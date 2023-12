[RUMEUR] Sony veut s'assurer que certains jeux Square Enix ne sortent jamais sur Xbox [RUMEUR] Sony veut s'assurer que certains jeux Square Enix ne sortent jamais sur Xbox

Leaker de tout un tas de choses dont plusieurs trucs confirmés sur Atlus et plus récemment SEGA avec Jet Set Radio (et un nouveau Sonic l'année prochaine, apparemment), l'insider « I'm a Hero Too » a refait parler de lui sur Era pour indiquer que si plusieurs exclusivités « chronométrés » de Square Enix arriveront à terme, dont Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Rebirth, il n'y a aucune chance de les voir arriver sur Xbox Series.



Car qu'importe l'annonce tardive de Final Fantasy XIV sur les consoles Microsoft et effectivement une volonté renouvelée de l'éditeur d'y sortir quelques projets (récemment Infinity Strash et l'annonce de Visions of Mana), le leaker affirme que les relations entre Sony et Square Enix sont en train de se resserrer comme jamais, sans aller jusqu'à parler de rachat, et la marque PlayStation s'assurerait que plusieurs titres ne sortent jamais sur supports Xbox pour des raisons de concurrence.



Bien entendu, cela ne concerne pas le PC (le portage de Final Fantasy XVI est en cours)… ni même Nintendo. Rappelons que selon le même insider, la « Switch 2 » pourrait hériter dans sa période de lancement d'un portage de FFVII Remake Intergrade, un des premiers jeux apparemment exploités sur les kits de développement.