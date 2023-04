T.Henderson confirme la ''Q Lite'', nouvelle console portable PlayStation full Remote Play T.Henderson confirme la ''Q Lite'', nouvelle console portable PlayStation full Remote Play

Les choses se précisent sérieusement pour le mystérieux hardware en cours du coté de PlayStation et c'est de nouveau le très renseigné Tom Henderson qui vient balancer les informations, cette fois bien plus concrètes :



- C'est bien une « portable »

- Nom de code « Q Lite »

- Appareil Full Streaming nécessitant une PS5 (Remote Play donc)

- Streamera vos jeux PS5 en 1080p/60FPS

- Ressemblera niveau design à une DualSence

- Mais avec un « énorme écran » LCD 8 pouces (*)

- Aura des retours haptique et des gâchettes adaptatifs



(*) A titre comparatif, la Switch OLED, c'est 7 pouces.



Tom Henderson rappelle que le prochain PlayStation Showcase amorcera la « Phase 2 » de la PlayStation 5 notamment au niveau software (tout reste à dévoiler au-delà de Spider-Man 2) mais également dans le software :



- Nouveau modèle PS5 avec lecteur amovible

- Project Nomad (écouteurs sans fil)

- Project Voyageur (casque sans fil)

- Project Q Lite (portable full streaming)



Tout cela dans un laps de temps « très court » (fin d'année) alors que les mêmes sources évoquent une PlayStation 5 Pro fin 2024.