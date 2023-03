Forspoken : des ventes ''ternes'' pour Square Enix Forspoken : des ventes ''ternes'' pour Square Enix

Cela ne surprendra personne on imagine mais si Forspoken fut une leçon aux dires mêmes de Square Enix pour son gameplay apprécié en matière de parkour et de combats, coté ventes, ça semble être une belle déception, et les performances sont actuellement qualifiées de « ternes ». Des résultats qui s'ajoutent à d'autres récentes déceptions comme Valkyrie Elysium et Star Ocean : The Divine Force, poussant l'éditeur à reconnaître « une baisse considérable » des bénéfices pour l'année fiscale en cours.



Pour en revenir à Forspoken, apprenez néanmoins que le titre vient d'accueillir sa MAJ 1.10 avec des améliorations sur le système d'éclairage et la végétation, et de nouvelles options d'accessibilité : meilleur ciblage, auto-lock sur les ennemis proches (même derrière vous) et une immunité à sa propre magie.