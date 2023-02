Returnal : un lancement bien discret sur Steam Returnal : un lancement bien discret sur Steam

La communauté Steam est-elle encore trop occupée sur Hogwarts Legacy ? Une partie c'est certain (un pic de plus d'un demi-million de joueurs en simultané sur les dernières 24h), et Sony aurait peut-être dû réfléchir avant de placer son rogue Returnal dans les mêmes eaux tant le lancement de ce dernier semble très loin d'être à la hauteur vu la qualité du produit.



SteamData rapporte que l'excellent titre de Housemarque n'a connu qu'un pic maximum de 6600 joueurs durant sa période de lancement, en faisant la deuxième plus mauvaise audience dans l'actuelle histoire des portages PlayStation Studios.



1) God of War : 74.000 (971.000 ventes au dernier rapport)

2) Marvel's Spider-Man : 66.000

3) Horizon Zero Dawn : 56.000 (2,4 millions de ventes au dernier rapport)

4) Days Gone : 28.000 (852.000 ventes au dernier rapport)

5) Marvel's Spider-Man : Miles Morales : 13.000

6) Uncharted : Legacy of Thieves Collection : 10.000

7) Returnal : 6.600

8) Sackboy : A Bug Adventure : 610



A voir coté si Sony est satisfait des ventes, eux qui ne doivent pas en attendre des miracles : en juin 2021, 560.000 unités écoulées pour Returnal sur PS5, c'était « conforme à leurs objectifs ».