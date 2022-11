Game Awards 2022 : et les nominés sont...

Comme promis, Geoff Keighley commence à ouvrir la communication autour de ses Game Awards du 8 décembre, non pas encore pour évoquer certains des quelques 50 jeux annoncés pour le show (dont la durée sera raccourcie, et ce n'est pas plus mal), mais pour présenter la longue liste des nominés aux différentes catégories. On vous épargnera certains points comme l'eSport.- A Plague Tale : Requiem- Elden Ring- God of War Ragnarok- Horizon Forbidden West- Stray- Xenoblade Chronicles 3- Elden Ring- God of War Ragnarok- Horizon Forbidden West- Immortality- Stray- A Plague Tale : Requiem- Elden Ring- God of War Ragnarok- Horizon Forbidden West- Immortality- Elden Ring- God of War Ragnarok- Horizon Forbidden West- Scorn- Stray- A Plague Tale : Requiem- Elden Ring- God of War Ragnarok- Metal Hellsinger- Xenoblade Chronicles 3- COD Modern Warfare II- Elden Ring- God of War Ragnarok- Gran Turismo 7- Horizon Forbidden West- Ashly Burch (Aloy dans Horizon Forbidden West)- Charlotte McBurney (Amicia dans A Plague Tale Requiem)- Christopher Judge (Kratos dans God of War Ragnarok)- Manon Gage (Marissa dans Immortality)- Sunny Suljic (Atreus dans God of War Ragnarok)- A Memoir Blue- As Dusk Falls- Citizen Sleeper- Endling – Extinction is Forever- Hindsight- I was a Teenage Exocolonist- Apex Legends- Destiny 2- Final Fantasy XIV- Fortnite- Genshin Impacy- Cult of the Lamb- Neon White- Sifu- Stray- Tunic- Apex Legends- Diablo Immortal- Genshin Impact- Marvel Snap- Tower of Fantasy- After the Fall- Among Us VR- Bonelab- Moss Book II- Red Matter 2- Bayonetta 3- COD Modern Warfare 2- Neon White- Sifu- Teenage Mutant Ninja Turtles : Schredder's Revenge- A Plague Tale : Requiem- God of War Ragnarok- Horizon Forbidden West- Stray- Tunic- Elden Ring- Live a Live- Légendes Pokémon : Arceus- Triangle Strategy- Xenoblade Chronicles 3- DNF Duel- Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle R- King of Fighters XV- Multiversus- Sifu- Kirby et le Monde Oublié- LEGO Star Wars : La Saga Skywalker- Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope- Nintendo Switch Sports- Splatoon 3- Dune : Spice Wars- Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope- Total War Warhammer III- Two Point Campus- Victoria 3- F1 2022- FIFA 23- NBA 2K23- Gran Turismo 7- OlliOlli World- COD Modern Warfare II- Multiversus- Overwatch 2- Splatoon 3- Teenage Mutant Ninja Turtles : Schredder's Revenge- Neon White- Norco- Stray- Tunic- Vampire Survivors- Arcane- Cyberpunk Edgerunners- Cuphead Show- Sonic the Hedghehog 2- Uncharted- Final Fantasy XVI- Hogwarts Legacy- Resident Evil 4 Remake- Starfield- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom