Avec 113 millions de ventes, la Switch va bientôt dégommer la PS4 et la GameBoy

C'est l'heure pour Nintendo de dérouler sa puissance commerciale en annonçant pour le premier semestre fiscal de l'année en cours (du 1er avril au 30 septembre) un CA de nouveau excellent mais aussi et surtout un record pour son bénéfice net en cette période de l'année : l'équivalent de d'1,5 milliard d'euros rentrés dans les caisses, du jamais vu pour la marque (encore une fois pour un cycle printemps/été). Le bénéfice opérationnel était pourtant en baisse mais un taux de change favorable a permis de combler ce léger problème.



Les chiffres d'importance (à la date arrêtée du 30 septembre) :



- 114,33 millions de Switch écoulées depuis son lancement

- 3,25 millions durant l'été

- Cet été, le modèle OLED a représenté plus de 60 % des ventes

- Le rythme est en baisse (-15%), ce qui n'a rien d'étonnant



Au rythme où vont les choses, les fêtes de noël permettront à la Switch de dépasser le total de la PS4 (117 millions) et celui de la GameBoy (118 millions) pour devenir la 3e machine la plus vendue de tous les temps.