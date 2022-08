Nikkei : Nintendo ne sortira aucun nouvel hardware durant cette année fiscale Nikkei : Nintendo ne sortira aucun nouvel hardware durant cette année fiscale

Au cas où de nouvelles rumeurs sur ce sujet auraient l'intention de venir squatter l'actualité, Nintendo prévient de suite par l'intermédiaire de son PDG (lors d'une interview avec Nikkei) que la firme ne compte sortir aucun nouvel hardware durant cette année fiscale (jusqu'au 31 mars 2023), dont ni une « Switch Lite Oled », ni un modèle Pro, et encore moins sa nouvelle génération.



Quelques bruits de couloirs évoquaient pourtant un temps la possibilité d'une New Gen début 2023 (la Switch aurait alors 6 ans, ce qui est déjà pas mal) mais des changements ont pu intervenir à cause de la pénurie de semi-conducteurs, Nintendo reconnaissant avoir déjà du mal à sécuriser suffisamment d'éléments pour produire autant de consoles que souhaité.