[Rumeur] Nintendo balayerait bien la Switch Pro pour directement passer à la nouvelle génération

Insider de ResetEra ayant déjà quelques faits d'arme à son actif, le membre NateDrake s'est amusé à distiller quelques potentiels leaks (qu'on évoquera forcément comme rumeur pour le moment) avec notamment l'annulation définitive du modèle « Pro » de la Switch, comme on s'y attendait, pour directement passer à la nouvelle génération. Chose loin d'être surprenante vu que l'actuelle Switch dans sa forme standard s'apprête déjà à fêter ses cinq bougies.



Voici donc :



- On restera visiblement dans la gamme hybride pour ce qui sera la Switch 2, la Switch 4K ou quel que soit son nom.

- Profitera de la technologie DLSS.

- Plusieurs gros éditeurs/développeurs ont eu des kits depuis fin 2020, et d'autres de moindre taille (indés) en ont obtenu cette année.

- Le hardware sera différent et la rétrocompatibilité avec la première Switch n'est pas à l'ordre du jour. Évidemment, rien n'est encore gravé pour le moment.

- Des exclusivités tiers sont au programme, mais aussi (forcément) des portages de jeux existants ou en cours.

- Selon certaines sources chez les développeurs, l'objectif est de terminer certains titres pour fin 2022, ce qui ne veut pas dire que la console sera là à ce moment : Nintendo pourrait miser sur un lancement en début d'année (comme la Switch « 1 »), donc durant le premier semestre 2023.