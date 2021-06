E3 2021 : Nintendo confirme son N-Direct E3 2021 : Nintendo confirme son N-Direct

Après Microsoft (et vu que Sony n'y sera pas), c'est donc Nintendo qui confirme officiellement la tenue d'un show pour la période E3, avec un VRAI Nintendo Direct le 15 juin à 18h00 pour nous faire le point actu Switch le temps de 40 bonnes minutes.



Et comme chaque année, le show sera suivi du Treehouse Live avec plus de 3h de gameplay sur tout un tas de produits à venir.