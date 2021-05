Nikkei : Nintendo souhaite une année fiscale record, avec la Switch Pro en renfort Nikkei : Nintendo souhaite une année fiscale record, avec la Switch Pro en renfort

Selon les sources du très renseigné site Nikkei, Nintendo compte encore accélérer la cadence autour de la production de sa Switch avec comme objectif d'en balancer 30 millions supplémentaires durant l'année fiscale qui vient de débuter : du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Une performance qui, si tenue, signerait la meilleure année de la machine qui dépasserait donc les 110-115 millions.



Mais le plus important même si cela tient de plus en plus du secret de polichinelle : les mêmes sources reparlent d'un nouveau modèle plus puissant, également prévu pour cette année fiscale, sans plus de précisions pour le moment.



Peut-être aurons-nous de premiers éléments de réponses d'ici la fin de la semaine, Nintendo prévoyant de dresser son rapport financier, aussi bien avec les chiffres arrêtés au 31 mars que les prévisions d'avenir.