J'plaisante.Ayant deja fait 3D World sur Wii U (car je suis un vrai) j'ai direct commencé par Bowser's Fury et je l'ai fini a fond a l'instant (mon premier Mario 3D fini a 100% je suis ému), petit avis.- Un bon gros niveau de Mario Odyssey de 3/4 heures- Du bon level design comme d'hab- Les passages avec Bowser qui envoient- Bonne OST- Le 720p meme sur TV ça pique et il y a parfois quelques ramouillages quand ya Bowser- Trop facile- Parfois un peu lourd le Bowser a pop toutes les 5 minsBon on va pas tergiverser, Bowser's Fury est un bon gros bonus qui fait plaisir. Il vous faudra entre 3 et 4 heures pour le finir et le double pour le 100%. La map est vraiment agréable a parcourir et bien level designé, et contrairement a un monde de Mario Odyssey, les " Astres Felins " ne sont pas donnés comme les Lunes. Le gameplay meme si moins fun qu'un Odyssey fonctionne et les combats contre Bowser en mode Kaiju petent la classe bien qu'au final assez faciles.Bon malheureusement a coté de ça le jeu est en 720p meme sur TV ce qui pique un peu, sans compter qu'a de rare occasion le jeu se permet de ramouiller en particulier quand il y a Bowser (je viens de voir qu'il y avait un patch day one, je sais pas ce qu'il corrige).D'ailleurs Bowser si au debut ses eveilles random sont sympa, je dois avouer que sur le long terme ça m'a un peu gonflé surtout quand tu parts sur le 100%. Néanmoins le jeu reste facile, trop facile, a cause des multiple costumes que l'ont peu stocker et qui servent de points de vie.