J.Schreier : un remake de The Last of Us en cours, et un Days Gone 2 possiblement à l'arrêt

Jason Schreier vient de pondre un énorme article sur Bloomberg pour évoquer la politique changeante de Sony et le fait que l'entreprise pousse de plus en plus vers ses studios AAAA au détriment de petites équipes. Certes, on ne peut pas dire que ce pari fut un échec vu certains énormes succès sur PlayStation 4 mais c'est au prix d'une perte lente mais notable dans la créativité, l'originalité, et surtout le choix pour la communauté, jusqu'à affecter dans l'ombre des projets.



Schreier révèle en effet que Michael Mumbauer (ancien dirigeant de Visual Arts) a créé il y a quelques années une team en recrutant une trentaine de développeurs pour commencer, le tout en accord préalable avec Sony pour intégrer les PlayStation Studios comme un groupe qui aurait pour but de pousser certaines franchises déjà connues. Et le premier chantier, c'était un remake de The Last of Us pour la PlayStation 5, ce qui paraît certes tôt mais qui aurait donné une nouvelle aura au premier épisode (le deuxième étant toujours impeccable techniquement) en attendant un troisième.



Sauf que Sony aurait fait marche arrière, aurait confié ce possible remake à Naughty Dog (apparemment toujours en cours) et le petit studio naissant a totalement été démantelé avant même d'avoir eu un nom.



Pire encore, toujours selon les sources de Schreier, la situation serait actuellement compliqué du coté de Sony Bend qui avait bien un Days Gone 2 en préparation mais à cause d'un développement trop long pour le premier et donc moins rentable (en plus de critiques moyennes en raison de l'état au lancement), le chantier aurait été annulé et Bend a été dépiauté avec une partie pour aider Naughty Dog sur un jeu multi, et une autre pour faire un nouvel épisode d'Uncharted. Plusieurs membres de l'équipe dont quelques dirigeants ont alors quitté Sony Bend, craignant d'être simplement absorbés par les Dogs.