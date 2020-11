USA : la Switch tape le deuxième meilleur mois d'octobre de toute l'histoire du JV USA : la Switch tape le deuxième meilleur mois d'octobre de toute l'histoire du JV

Dans ces deux semaines théoriquement consacrées à Sony et Microsoft, parlons un peu la situation de la Switch aux USA pour apprendre que, après un été magistral (meilleures ventes pour une console depuis la DS en 2009), la console continue de naturellement cartonner avec un mois d'octobre pour le mois dantesque : NDP rapporte 735.000 ventes écoulées le mois dernier sur les futures terres de Joe Biden (ou pas, on ne sait plus trop).



Et pour vous donner un ordre d'idée, 735.000 ventes, c'est tout simplement la médaille d'argent pour un mois d'octobre dans toute l'histoire du jeu vidéo : seule la Wii a fait mieux en 2008 (807.000).



Rappelons que Nintendo espère atteindre environ 80 millions de Switch vendues dans le monde au 31 mars 2021 après avoir rehaussé ses objectifs, ce qui lui permettrait d'être quasiment dans le top 10 des plus grands succès depuis la création.