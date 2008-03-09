Microsoft a confirmé une nouvelle augmentation du prix de ses consoles Xbox à compter du 1er août 2026
. Cette hausse concernera l’ensemble des marchés, avec une augmentation de 100 dollars pour les modèles 512 Go et de 150 dollars pour les modèles 1 To. Le constructeur annonce également l’arrêt progressif du modèle 2 To
.
Aux USA, les nouveaux tarifs communiqués sont les suivants :
Xbox Series X 1 To avec lecteur : 799,99 dollars
Xbox Series X 1 To Digital : 749,99 dollars
Xbox Series S 1 To : 549,99 dollars
Xbox Series S 512 Go : 499,99 dollars
Microsoft justifie cette décision par la forte hausse du coût de la mémoire et du stockage, dont les prix auraient été multipliés par plus de 2,5, avec une nouvelle augmentation anticipée d’ici l’automne 2027
. La firme rappelle également que les consoles sont généralement vendues avec des marges limitées, voire inférieures à leur coût de production, contrairement à d’autres produits électroniques.
Cette explication permet de replacer la décision dans un contexte industriel plus large et il n’est pas exclu que Sony ou Nintendo soient également amenés à ajuster leurs prix dans les semaines ou mois à venir
. Le sujet pourrait donc dépasser le simple cas Xbox
et concerner plus largement l’économie du marché console.
Reste que cette hausse intervient dans un contexte particulier pour Microsoft
vu que Xbox
cherche encore à clarifier la place de son hardware et une augmentation aussi importante risque donc de relancer les interrogations sur l’attractivité de la console Xbox face à la concurrence et aux autres points d’accès à l’écosystème Microsoft
.
Pour accompagner cette hausse, Microsoft met en avant plusieurs dispositifs : paiement en plusieurs fois, financement à 0 % selon les régions, programmes de reprise, consoles d’occasion via des partenaires et modèles reconditionnés certifiés avec jusqu’à 100 dollars de réduction
.
La firme continue par ailleurs de présenter la Xbox Series S comme le moyen le plus abordable d’accéder aux grands jeux à venir
, parmi lesquels Gears of War: E-Day, Grand Theft Auto VI, Halo: Campaign Evolved, Call of Duty : Modern Warfare 4 ou encore Assassin’s Creed Black Flag Resynced
. Il faut quand même dire que commercialement, ça sonne tout de suite moins bien quand cette fameuse porte d’entrée est désormais affichée à 499 dollars.
Cette annonce confirme néanmoins une tendance de fond : le marché console devient plus coûteux, aussi bien pour les constructeurs que pour les consommateurs
. Si cette hausse reste isolée à Xbox
, elle posera surtout la question du positionnement de Microsoft
. Si elle est suivie par la concurrence, elle pourrait marquer une nouvelle étape dans la hausse globale du prix d’accès au jeu vidéo sur console.
déjà ça ne se vendait quasiment plus mais à ces prix qui va acheter une series S à 500€ ou une X à 800€ ?
Ces cons ils auraient pu bénéficier de l'effet GTA VI mais à ces prix autant dire ils viennent de laisser tout le marché à sony
Il y a 6 ans, j’ai acheté la PS5 et la XSX à 1000€ (+ 100€ de garantie à Micromania…)
C’est vraiment abusé ces hausses de prix, y compris chez PlayStation et Nintendo évidemment…
Mais il y à peut-être moyen de faire du bénef en vendant ma Series X.
Cest extrêmement dommage parcequils ne profiteront ni du 1er rockstar current gen (gta6) ni du premier cod current gen (codmw4 ne sort pas sur last gen) ni de leur exclu sur gears E Day
Que ta console de merde commence déjà a rouler en campagne deja on parlera d'autoroute plus tard .
800 balles ils sont tombés sur la tête.
Et augmenter le prix après avoir rendu exclu Gears et Clockwork là idem
Cette fin d'année tu as GTA, Cod et Gears pour inciter les retardataires à passer sur la current gen quite à vendre à perte les consoles mais ils se seront rattraper sur la vente des jeux et nouveaux abo GP....Tampis
Sony augmentera surement mais je pense ils sont assez intelligeant pour attendre que l'effet GTA, COD et les fêtes de fin d'années passent quoi...
C'est 700 euros tu penses ou 750 ?
Je me disais que je me la prendrais pour moi dans quelques années quand la ludotheque sera bien fournie et quand elle sera moins chère.....
Et bien sur ces deux points, ils peuvent aller se faire foutre
Clarifier la place de son hardware
Je crois que les gens vont surtout clarifier que l'avenir du JV sera sur le bon coin ou dans les cash converters avec le retro gaming.
On est clairement dans une spirale descendante pour le JV...les gens vont limiter leurs achats....moins de ventes...on av fermer plus de studio et licencier...moins de produits... encore moins de raison d'acheter des nouveaux produits.
Une nouvelle Switch 2 qui serait moins cher qu'une vieille Serie S
Je suis d'accord, après ils ont des actionnaires aussi donc ils ne vont pas baisser leurs marges x).
Les hausses sont bien plus rapides à se répercuter que les baisses
Hynix a prit 800% de valeur boursière en 2 ans....
keiku il y aura toujours un decalage entre la baisse ou l’augmentation d'un prix d'un composant certes.Maintenant les chinois arrivent petit a petit avec une grossse acceleration en 2027 de leur production et je doute que l'ia et certaines compagnies n'est pas quelques accidents en cours de route.
C'est malheureux mais a comme a chaque crise économique dernièrement ce sont les chinois qui sauvent la situation .
et donc le crash assurer
Dans tous les cas, si ma PS5 crame, j'en rachèterai pas une
Je montrais juste l'augmentation de prix chez Apple.
Faudrait arrêter de dire ce que je n'ai pas dit
Je crois que je vais éviter de jouer avec ce temp ...