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Nouvelle hausse tarifaire pour les consoles Xbox
Actualité Xbox
Microsoft a confirmé une nouvelle augmentation du prix de ses consoles Xbox à compter du 1er août 2026. Cette hausse concernera l’ensemble des marchés, avec une augmentation de 100 dollars pour les modèles 512 Go et de 150 dollars pour les modèles 1 To. Le constructeur annonce également l’arrêt progressif du modèle 2 To.

Aux USA, les nouveaux tarifs communiqués sont les suivants :

Xbox Series X 1 To avec lecteur : 799,99 dollars
Xbox Series X 1 To Digital : 749,99 dollars
Xbox Series S 1 To : 549,99 dollars
Xbox Series S 512 Go : 499,99 dollars

Microsoft justifie cette décision par la forte hausse du coût de la mémoire et du stockage, dont les prix auraient été multipliés par plus de 2,5, avec une nouvelle augmentation anticipée d’ici l’automne 2027. La firme rappelle également que les consoles sont généralement vendues avec des marges limitées, voire inférieures à leur coût de production, contrairement à d’autres produits électroniques.

Cette explication permet de replacer la décision dans un contexte industriel plus large et il n’est pas exclu que Sony ou Nintendo soient également amenés à ajuster leurs prix dans les semaines ou mois à venir. Le sujet pourrait donc dépasser le simple cas Xbox et concerner plus largement l’économie du marché console.

Reste que cette hausse intervient dans un contexte particulier pour Microsoft vu que Xbox cherche encore à clarifier la place de son hardware et une augmentation aussi importante risque donc de relancer les interrogations sur l’attractivité de la console Xbox face à la concurrence et aux autres points d’accès à l’écosystème Microsoft.

Pour accompagner cette hausse, Microsoft met en avant plusieurs dispositifs : paiement en plusieurs fois, financement à 0 % selon les régions, programmes de reprise, consoles d’occasion via des partenaires et modèles reconditionnés certifiés avec jusqu’à 100 dollars de réduction.

La firme continue par ailleurs de présenter la Xbox Series S comme le moyen le plus abordable d’accéder aux grands jeux à venir, parmi lesquels Gears of War: E-Day, Grand Theft Auto VI, Halo: Campaign Evolved, Call of Duty : Modern Warfare 4 ou encore Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Il faut quand même dire que commercialement, ça sonne tout de suite moins bien quand cette fameuse porte d’entrée est désormais affichée à 499 dollars.

Cette annonce confirme néanmoins une tendance de fond : le marché console devient plus coûteux, aussi bien pour les constructeurs que pour les consommateurs. Si cette hausse reste isolée à Xbox, elle posera surtout la question du positionnement de Microsoft. Si elle est suivie par la concurrence, elle pourrait marquer une nouvelle étape dans la hausse globale du prix d’accès au jeu vidéo sur console.

Xbox - https://news.xbox.com/en-us/2026/06/25/xbox-console-price-update/
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    posted the 06/25/2026 at 05:10 PM by liquidus
    comments (69)
    neptonic posted the 06/25/2026 at 05:12 PM
    Xbox vient de se tuer toute seule

    déjà ça ne se vendait quasiment plus mais à ces prix qui va acheter une series S à 500€ ou une X à 800€ ?

    Ces cons ils auraient pu bénéficier de l'effet GTA VI mais à ces prix autant dire ils viennent de laisser tout le marché à sony
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 05:13 PM
    Suffit de regardez chez Apple ou certaines configurations de MB Pro de plusieurs milliers d'euros
    riddler posted the 06/25/2026 at 05:13 PM
    J’ai acheté un S pour 200€ la semaine dernière…
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 05:13 PM
    Ça arrive au bon moment
    fan2jeux posted the 06/25/2026 at 05:14 PM
    Le pire, c est que ca va encore donner des arguments à sony pour faire de meme.
    marcus62 posted the 06/25/2026 at 05:14 PM
    La Xbox Series X à 800$

    Il y a 6 ans, j’ai acheté la PS5 et la XSX à 1000€ (+ 100€ de garantie à Micromania…)

    C’est vraiment abusé ces hausses de prix, y compris chez PlayStation et Nintendo évidemment…
    link571 posted the 06/25/2026 at 05:15 PM
    oreillesal posted the 06/25/2026 at 05:16 PM
    Quel génération de merde.
    Mais il y à peut-être moyen de faire du bénef en vendant ma Series X.
    negan posted the 06/25/2026 at 05:17 PM
    J'ai comme l'impression que ca va continuer comme ca pendant quelques temp chez tout le monde
    captaintoad974 posted the 06/25/2026 at 05:17 PM
    Hates de voir la "next" gen ????
    brook1 posted the 06/25/2026 at 05:17 PM
    Quand j'ai vu qu'Apple a décidé d'augmenter ses prix en sachant les marges qu'il se font, là je me suis dit on est vraiment dans la merde
    skuldleif posted the 06/25/2026 at 05:18 PM
    neptonic le peu qu'ils produisent ils veulent pas le vendre a perte , mais c'est clair que quand ta des prix comme ça faut pas s'attendre a vendre quoi que ce soit

    Cest extrêmement dommage parcequils ne profiteront ni du 1er rockstar current gen (gta6) ni du premier cod current gen (codmw4 ne sort pas sur last gen) ni de leur exclu sur gears E Day
    kenpokan posted the 06/25/2026 at 05:18 PM
    marcus62 On a compris lol !
    nicolasgourry posted the 06/25/2026 at 05:18 PM
    C'est une autoroute qu'il offre à Nintendo là (par rapport aux modèles XSS), en plus avec l'arrivée de la mise à jour 5.8 de l'Unreal Engine (maintenant je me demande comment Nintendo va arriver à maintenir juste une petite hausse en septembre !).
    sonilka posted the 06/25/2026 at 05:19 PM
    ouroboros4 tu compares un ordinateur avec un ratio perf/autonomie inégalable à une console ? Allons, allons. Ceci dit la hausse qu'ils viennent d'appliquer à tous les Mac est hors sol. Il va falloir que les gens se réveillent et arrêtent de cautionner ce vol en bande organisée que mettent en place toutes les grosses boites. Aucun de ces produits n'est vital. Gageons que le consommateur revienne à la raison et laisse ces multinationales se prendre le mur de plein fout.
    negan posted the 06/25/2026 at 05:20 PM
    nicolasgourry C'est une autoroute qu'il offre à Nintendo là (par rapport aux modèles XSS), en plus avec l'arrivée de la mise à jour 5.8 de l'Unreal Engine.

    Que ta console de merde commence déjà a rouler en campagne deja on parlera d'autoroute plus tard .
    aeris201 posted the 06/25/2026 at 05:21 PM
    J’espere que Sony va aussi annoncer une nouvelle hausse de prix pour la PS5. C’est la meilleure chose a faire avant la sortie de GTA6
    jumeau posted the 06/25/2026 at 05:21 PM
    Gardez la pêche... moi qui voulait en prendre une pour me faire 3 ou 4 jeux dessus, eh beh ça attendra.

    800 balles ils sont tombés sur la tête.
    olex posted the 06/25/2026 at 05:21 PM
    Pour moi, c'est le coup de grâce. Jamais ils ne s'en relèveront sur cette gen, et je pense personnellement que ça condamne aussi bien leurs expectatives hardware que leurs récentes décisions.
    negan posted the 06/25/2026 at 05:22 PM
    heureusement qu'il reste le bon coin n'empêche.
    docteurdeggman posted the 06/25/2026 at 05:22 PM
    Parfait les ventes vont enfin décoller
    jenicris posted the 06/25/2026 at 05:25 PM
    Et ça va leur next gen, autant du côté de Sony que Microsoft ça n'a aucun sens
    Et augmenter le prix après avoir rendu exclu Gears et Clockwork là idem
    jeanouillz posted the 06/25/2026 at 05:25 PM
    Dommage qu'ils n'ajoutent pas de lubrifiant, ça aurait plus facile de "s'asseoir dessus" à ce prix...
    taiko posted the 06/25/2026 at 05:26 PM
    Qui va en acheter encore de toute façon?
    neptonic posted the 06/25/2026 at 05:26 PM
    skuldleif Bah oui c'est ça qui est dommage ils auraient du attendre après les fêtes pour la hausse des prix.

    Cette fin d'année tu as GTA, Cod et Gears pour inciter les retardataires à passer sur la current gen quite à vendre à perte les consoles mais ils se seront rattraper sur la vente des jeux et nouveaux abo GP....Tampis

    Sony augmentera surement mais je pense ils sont assez intelligeant pour attendre que l'effet GTA, COD et les fêtes de fin d'années passent quoi...
    ratchet posted the 06/25/2026 at 05:26 PM
    La PS5 va pas tarder à augmenté aussi mais si ils attendent la sortie de GTA6 c’est Jackpot, vraiment n’importe quoi Microsoft niveau timing putain
    jasonduval posted the 06/25/2026 at 05:27 PM
    Serie x 800 balles mddddddddrrrrr ,ils sont au courant que gta6 tout le monde va l'acheter sur play?
    romgamer6859 posted the 06/25/2026 at 05:28 PM
    jenicris après je pense pas qu'ils le font par plaisir, comme Apple, ils n'ont plus de stock d'avance :/ d'où les 100 balles

    C'est 700 euros tu penses ou 750 ?
    natedrake posted the 06/25/2026 at 05:30 PM
    aeris201 J'espère que Nintendo en fera de même pour la Switch 2 en 2027 avant la sortie du prochain Pokémon.
    fan2jeux posted the 06/25/2026 at 05:30 PM
    Que je pense que j' avais prise une serie x à 500e pour mon frere à l epoque et que je trouvais deja le prix limite abusé mais c etait pour offrir....

    Je me disais que je me la prendrais pour moi dans quelques années quand la ludotheque sera bien fournie et quand elle sera moins chère.....

    Et bien sur ces deux points, ils peuvent aller se faire foutre
    riddler posted the 06/25/2026 at 05:31 PM
    On va rigoler quand la slim demat sera bientôt à 800€ chez Sony. Malgré la hausse la S reste la moins chère.
    simbaverin posted the 06/25/2026 at 05:32 PM
    romgamer6859 non non non. Mon ami, n’oublie pas les marges de fou que fait Apple…. Donc ils pourraient diminuer leurs marges…. Mais bien sûr, ils le font pas …..
    raoh38 posted the 06/25/2026 at 05:33 PM
    C'est pas juste microsoft c'est tout le monde de la carte graphique aux consoles... ces voleurs de fabricants de ram sont a gerber... maintenant bien content que ma seriex day on fonctionne a merveille pour 500 balles...
    newtechnix posted the 06/25/2026 at 05:33 PM
    "Reste que cette hausse intervient dans un contexte particulier pour Microsoft vu que Xbox cherche encore à clarifier la place de son hardware et une augmentation aussi importante risque donc de relancer les interrogations sur l’attractivité de la console Xbox face à la concurrence et aux autres points d’accès à l’écosystème Microsoft."

    Clarifier la place de son hardware

    Je crois que les gens vont surtout clarifier que l'avenir du JV sera sur le bon coin ou dans les cash converters avec le retro gaming.

    On est clairement dans une spirale descendante pour le JV...les gens vont limiter leurs achats....moins de ventes...on av fermer plus de studio et licencier...moins de produits... encore moins de raison d'acheter des nouveaux produits.
    simbaverin posted the 06/25/2026 at 05:33 PM
    ratchet Peut être pas ? Oui je suis naïf …
    newtechnix posted the 06/25/2026 at 05:36 PM
    "La firme continue par ailleurs de présenter la Xbox Series S comme le moyen le plus abordable d’accéder aux grands jeux à venir, parmi lesquels Gears of War: E-Day, Grand Theft Auto VI, Halo: Campaign Evolved, Call of Duty : Modern Warfare 4 ou encore Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Il faut quand même dire que commercialement, ça sonne tout de suite moins bien quand cette fameuse porte d’entrée est désormais affichée à 499 dollars"

    Une nouvelle Switch 2 qui serait moins cher qu'une vieille Serie S
    raoh38 posted the 06/25/2026 at 05:37 PM
    Non mais ce n'est pas définitif loin de la, une fois le marché de la ram reviendra a la normale d'ici 2027/2028 le cout des consoles automatiquement baissera.
    keiku posted the 06/25/2026 at 05:37 PM
    Le crash du jv se rapproche (il est déja la en vrai) mais la fin de gen limite les dégâts jusqu'a la prochaine
    romgamer6859 posted the 06/25/2026 at 05:38 PM
    simbaverin
    Je suis d'accord, après ils ont des actionnaires aussi donc ils ne vont pas baisser leurs marges x).
    newtechnix posted the 06/25/2026 at 05:39 PM
    raoh38 sauf si il décide d'éponger tout le fric qu'ils auront perdu avec cette sale période.

    Les hausses sont bien plus rapides à se répercuter que les baisses
    kratoszeus posted the 06/25/2026 at 05:39 PM
    Ces cartels de la ram sont en train de tuer le marché tech. Et c'est pas près de s'arrêter avec les objectifs de nouveaux data center en Europe, chine et usa ...
    raoh38 posted the 06/25/2026 at 05:40 PM
    Vous avez pas compris leur marge est insuffisant pour compenser le cout de la ram qui a été mutliplié par 3 !
    simbaverin posted the 06/25/2026 at 05:40 PM
    raoh38 Vivement que ça soit le cas l’ami.
    keiku posted the 06/25/2026 at 05:40 PM
    raoh38 attention a l'effet retard car toute console produite avec la hausse de ram sera vendue a prix plus élever et ce même si la ram baisse, du coup si jamais la next gen sort avant la baisse de la ram ca va être un carnage absolu et encore plus si la ram baisse et que les gens ne voit pas le prix de leur console baissé
    mishinho posted the 06/25/2026 at 05:40 PM
    Fermez tout vendez tout et disparaissez du monde du gaming. Vous prenez trop les gens pour des cons et je prie pour que les gens cessent de participer à ce racket en bande organisé
    simbaverin posted the 06/25/2026 at 05:41 PM
    romgamer6859 Oui mais ils peuvent s’ils le veulent vraiment…..
    raoh38 posted the 06/25/2026 at 05:45 PM
    newtechnix les constructeurs ne sont pas du tout responsable de la situation, cela vient que 3 fabricants mondiaux s'accaparent un marché de la ram qui a explosé a cause de cette IA.... le tout en trainant les pîeds pour mettre en place des nouvelles lignes de fabrication car il faut savoir que celle ci sont bien plus anciennes que se qui est nécessaire par exemple pour tsmc pour produire des puces pour apple ou qualcomm par exemple.
    Hynix a prit 800% de valeur boursière en 2 ans....
    keiku il y aura toujours un decalage entre la baisse ou l’augmentation d'un prix d'un composant certes.Maintenant les chinois arrivent petit a petit avec une grossse acceleration en 2027 de leur production et je doute que l'ia et certaines compagnies n'est pas quelques accidents en cours de route.
    C'est malheureux mais a comme a chaque crise économique dernièrement ce sont les chinois qui sauvent la situation .
    dono56 posted the 06/25/2026 at 05:46 PM
    Sais t-on quand la version 2 to galaxy va être arrêtée exactement ?
    mattewlogan posted the 06/25/2026 at 05:47 PM
    800 dollars !!! Putain, mais la PS5 pro c’est le deal du siècle à côté haha
    ravyxxs posted the 06/25/2026 at 05:47 PM
    C'est triste mais XBOX a pas le choix....vraiment dommage, ça donne une mauvaise image à la marque encore une fois, car ceux et celles qui comprennent pas le marché, vont cracher dessus encore plus.
    romgamer6859 posted the 06/25/2026 at 05:48 PM
    raoh38 et c'est pas fini visiblement, tous les pc vont encore prendre 100 balles au moins
    romgamer6859 posted the 06/25/2026 at 05:49 PM
    jenicris j'avais mal lu, si c'est 800 dollars j'imagine pas le prix en euro mdr
    keiku posted the 06/25/2026 at 05:50 PM
    raoh38 mais le soucis ici c'est la next gen, car s'il lance une nouvelle console, pour réduire les couts de départ, ils doivent produire en masse, donc si la next gen est produite pendant la hausse de la ram, c'est des dizaine de millions de console qu'il devront écouler au prix fort

    et donc le crash assurer
    jenicris posted the 06/25/2026 at 05:51 PM
    romgamer6859 dans les 750 ou 800
    Dans tous les cas, si ma PS5 crame, j'en rachèterai pas une
    spartan1985 posted the 06/25/2026 at 05:52 PM
    Augmentation de 150 balles carrément. Du coup on peut s'attendre à la Xbox translucide pour 800 boules. Bien fait pour leurs gueules, bien joué les clowns qui contrairement à PlayStation et Nintendo ont gérés comme des bleus la demande de composants. Le seul point positif c'est le paiement en plusieurs fois sans frais, un moyen qui sera sûrement mit en avant pour la Helix ou la PS6. La bonne nouvelle c'est que je vais me faire un bonus de plusieurs centaines d'euros lorsque je vendrais ma PS5 Pro et Xbox Galaxy 2to.
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 05:52 PM
    sonilka je ne compare rien du tout.
    Je montrais juste l'augmentation de prix chez Apple.
    Faudrait arrêter de dire ce que je n'ai pas dit
    negan posted the 06/25/2026 at 05:53 PM
    J'ai ma XSX qui souffle sur Gears Of War Reloaded en ce moment.

    Je crois que je vais éviter de jouer avec ce temp ...
    romgamer6859 posted the 06/25/2026 at 05:55 PM
    jenicris j'utilise pas assez ma ps5, j'ai même envisagé de la vendre, j'attends quelques jeux mais c'est plus suffisant (2 jeux par an).

    Evite de jouer en été mdr.

    800 euros ? ils ne vont plus en vendre du tout là
    nicolasgourry posted the 06/25/2026 at 05:56 PM
    negan J'attends déjà de voir les prochains jeux de Microsoft arriver sur Switch 2 (ce qui n'existe pas dans le sens inverse), à se demander si Microsoft ne fait pas "campagne" aussi pour la Switch 2.
    negan posted the 06/25/2026 at 05:58 PM
    nicolasgourry J'attends déjà de voir les prochains jeux de Microsoft arriver sur Switch 2 (ce qui n'existe pas dans le sens inverse), à se demander si Microsoft ne fait pas "campagne" aussi pour la Switch 2.

    Encore heureux qu'ils sont la vu la merde qu'est la NS2 pour l'heure
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 06:02 PM
    nicolasgourry Tu devrais remercier Microsoft vu la gueule des jeux Nintendo.
    jenicris posted the 06/25/2026 at 06:06 PM
    romgamer6859 ouaip elle tourne quasiment pas la mienne là depuis les fortes chaleurs.
    De toute façon si elle crame, jamais je mets 650 euro a une PS5 de 6 ans
    romgamer6859 posted the 06/25/2026 at 06:07 PM
    jenicris moi je réfléchis, si je peux prendre un billet, why not (2 jeux par an c'est bien mais bon, avec le temps je me dis "t'as une console ça suffit sois content").
    negan posted the 06/25/2026 at 06:08 PM
    hyoga57
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 06:10 PM
    negan Je te jure, ils cassent les couilles non stop. Depuis 2017 qu’on a droit à ça.
    nicolasgourry posted the 06/25/2026 at 06:19 PM
    hyoga57 Le meilleur jeu PS5 c'est Astrobot, Nicolas Doucet rend hommage à qui déjà Microsoft ou Nintendo ?
    https://www.gamekyo.com/blog_article477758.html
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 06:22 PM
    nicolasgourry Le rapport avec ce que je dis ?

    J’ai pas fait Astrobot et vu le paquet de jeux sur cette machine, pas certain que ce soit le meilleur titre de la console.
    losz posted the 06/25/2026 at 06:28 PM
    Déjà que personne veut d'une Xbox, alors à ce prix..
    nicolasgourry posted the 06/25/2026 at 06:39 PM
    hyoga57
    Le rapport est simple, le succès critique d'Astro Bot, reconnu comme le meilleur jeu de la PS5 par la presse (il était même inclus dans le pack de lancement de la machine, on se demande pourquoi), repose sur des mécaniques de plateforme perfectionnées par Nintendo depuis des décennies. Nicolas Doucet lui-même le reconnaît publiquement. Le respect pour le savoir-faire de Nintendo est unanime chez ceux qui créent les jeux auxquels tu joues.

    Au fait, le 20/06/2026 à 13:23, je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu dans les commentaires sous l'article :
    "Dis-moi pourquoi, je suis curieux de savoir (vu que tu ne veux pas répondre sur le pourquoi je dois laisser tranquille Wolverine, pour savoir ce qu'il t'apporte exactement et que tu esquives la question par rapport à la Team Asbobi qui un développeur de Sony) ?"
    https://www.gamekyo.com/blog_article486384.html
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