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Aux USA, les nouveaux tarifs communiqués sont les suivants :. La firme rappelle également que les consoles sont généralement vendues avec des marges limitées, voire inférieures à leur coût de production, contrairement à d’autres produits électroniques.Cette explication permet de replacer la décision dans un contexte industriel plus large et. Le sujet pourrait donc dépasser le simple caset concerner plus largement l’économie du marché console.Reste que cette hausse intervient dans un contexte particulier pourvu quecherche encore à clarifier la place de son hardware etPour accompagner cette hausse,, parmi lesquels. Il faut quand même dire que commercialement, ça sonne tout de suite moins bien quand cette fameuse porte d’entrée est désormais affichée à 499 dollars.Cette annonce confirme néanmoins une tendance de fond :. Si cette hausse reste isolée à, elle posera surtout la question du positionnement de. Si elle est suivie par la concurrence, elle pourrait marquer une nouvelle étape dans la hausse globale du prix d’accès au jeu vidéo sur console.