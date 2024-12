(à partir de 3'20'')"Je n'avais pas prévu de le dire, mais je vais le dire quand même, vous connaissez les plateformers, vous connaissez les 30 ans de la PlayStation, et nous avons fait un plateformer génial - c'est très nostalgique et frais en même temps, mais n'oublions pas qu'avant-même la PlayStation, il y avait des gens qui faisaient des plateformers. Je me souviens qu'à Noël 1989, quand j'étais enfant, j'ai reçu une boîte grise contenant un jeu qui s'appelait Super Mario Bros. et qui était vraiment, vraiment génial. Nous sommes donc au Japon, nous sommes à Tokyo, ils sont à Kyoto, mais je veux rendre hommage à la société qui a vraiment aimé les jeux de plateformes et qui nous a montré l'innovation et la qualité de façon constante, et qui nous a inspirés pour faire le jeu que nous avons fait... Et j'ai réussi à ne pas les mentionner, vous avez remarqué ? Mais vous savez tous qui ils sont."