Le jeu de Cory Barlog est le prochain grand projet de SSM. La dernière fois que j'en ai parlé à quelqu'un (il y a un mois ou deux), tout allait bien.

Je dirais qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle propriété intellectuelle, mais qu'elle peut en donner l'impression. C'est peut-être pour cela que les gens sont confus. S'il vous plaît, ne me posez pas d'autres questions à ce sujet - si j'ai l'occasion de donner plus d'informations à l'avenir, ce sera dans un article, pas sur un forum.



Je peux également confirmer qu'Ashhong sait de quoi il parle.



Et que les histoires de science-fiction (que les gens croient apparemment depuis des années ?) sont absurdes.

C'est via un com d'un membre de Resetera (qui pensait que ce jeu puisse être annulé), que Jason Schreier donne quelques petites nouvelles sur le développement du nouveau jeu de Cory Barlog, le prochain jeu de Santa Monica Studio.Jason Schreier :Selon un leaker du studio via Resetera, ce jeu sortira sur PS5 et sera non cross gen.Le jeu serait en développement (en comptant la pré-production) depuis 2019 (voir un peu avant).