Du côté de Sony, M. Cerny ne s'attend pas à ce que l'on parle d'autre chose que de Sofware dans les années à venir.



"AMD évolue très rapidement. Ce que j'essaie de faire, c'est de me préparer pour la prochaine génération de consoles, et mon calendrier est donc pluriannuel."

« Il ne s'agit pas d'une technologie propriétaire », a expliqué M. Cerny. "Il s'agit vraiment d'essayer de faire avancer l'industrie. Il est évident que nous voulons utiliser ces technologies sur nos consoles, mais elles sont à la disposition de tous les clients d'AMD.



Selon Cerny et Huynh d'AMD, les deux entreprises collaborent encore plus étroitement que lors de la conception de la PS5/PS5 Pro.

À titre d'exemple, M. Cerny a mentionné que Sony a aidé les chercheurs d'AMD à intégrer dans leurs recherches des scènes plus exigeantes et plus complexes sur le plan graphique, car Sony a vu de ses propres yeux comment les développeurs tentent d'intégrer autant de détails que possible dans chaque scène.



« Mark fait de nous une meilleure entreprise », a déclaré Huynh. "Nous nous poussons mutuellement.



AMD, pour sa part, a poussé Sony à mettre en place une équipe d'assurance qualité spécialement chargée de vérifier si chaque nouvelle itération d'un algorithme d'upscaling était réellement meilleure que la précédente.

« L'algorithme qu'ils ont mis au point pouvait être mis en œuvre sur le matériel de la génération actuelle », a déclaré M. Cerny. "L'algorithme co-développé a donc déjà été publié par AMD dans le cadre de FSR 4 sur PC. Nous sommes en train de le mettre en œuvre sur la PS5 et il sortira l'année prochaine sur la PS5 Pro".

Il ne s'agit pas d'une version réduite de l'algorithme", a-t-il expliqué. "Il s'agit de la version complète de la "super résolution" développée en commun que nous lancerons sur la PS5 Pro.

« De gros morceaux de RDNA 5, ou quel que soit le nom qu'AMD lui donnera, sont issus des travaux d'ingénierie que je mène sur le projet », a déclaré M. Cerny. "Et encore une fois, il s'agit d'essayer de faire avancer les choses. Il n'y a aucune restriction quant à la manière dont ces éléments peuvent être utilisés".

Concevoir une architecture optimisée spécifiquement pour les charges de travail d'apprentissage automatique dans les jeux.



Développer des réseaux neuronaux de haute qualité qui repoussent les limites du graphisme des jeux en temps réel.

nous avons proposé des solutions plus intelligentes et plus efficaces, telles que Super Resolution dans FSR 4, et nous ouvrons maintenant la voie au Frame Generation et Ray Regeneration dans FSR Redstone..

