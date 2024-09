Polyphony Digital

Guerrilla Games

Naughty Dog

Insomniac Games

Remedy Games

Avalanche Software

Ubisoft

Shift Up

Square Enix

Capcom

Electronic Arts

Nexon Games

“Sibénéficiait déjà d’un affichage en 4K native, la technologie PlayStation Spectral Super Resolution de la PS5 Pro s’applique aussi aux sources en 4K et permet encore plus de détails, ainsi qu’une qualité d’image jamais vue auparavant.. Cela permet non seulement de refléter intégralement les autres véhicules sur la surface de la voiture, mais aussi de refléter des parties de la voiture elle-même, ce qui améliore grandement le réalisme et l’immersion tout au long du jeu.Vous pourrez apprécier les voitures et les pistes soigneusement modélisées comme si vous y étiez grâce à un niveau de détails et de netteté encore jamais atteint. Grâce à ces avancées de pointe, Gran Turismo 7 pourra offrir des courses encore plus palpitantes et saisissantes de réalisme que jamais.”“La PlayStation 5 Pro est beaucoup plus puissante, ce qui nous permet de pousser encore plus loin la fidélité des graphismes tout en maintenant une fréquence d’images élevée stable.Il est aussi important de souligner que la qualité des graphismes n’est pas qu’une question de résolution.… C’est un véritable plaisir pour les yeux. On espère que vous apprécierez.Cela inclut de nombreuses caractéristiques graphiques qui ont été améliorées pour tirer parti de la puissance de la PS5 Pro, tout en offrant une fidélité ultra-haute à des fréquences d’images incroyablement rapides.”“Chez Naughty Dog, nous sommes fiers de proposer des mises à jour PS5 Pro à la fois pour The Last of Us Part I et The Last of Us Part II Remastered afin de garantir aux joueurs PS5 Pro une expérience optimale sur les deux opus. Chaque jeu proposera un mode de rendu amélioré spécifique à la PS5 Pro qui s’appuie sur la puissance du processeur graphique pour rendre une image en 1440p avant de la convertir en 4K grâce à la super résolution PSSR*. Ce mode maintiendra une fréquence cible de 60 IPS, garantissant un équilibre optimal entre la fréquence et la résolution.Les modes de rendu Performance et Fidélité resteront disponibles sur PS5 Pro et offriront une expérience encore plus fluide que sur la PS5 standard, ainsi qu’une fréquence d’images plus élevée si l’écran le permet. Que vous découvriez ou redécouvriez ces histoires, nous espérons que tous les fans de The Last of Us apprécieront cette nouvelle façon de jouer.”“Chez Insomniac Games, nous avons sorti quatre jeux sur PlayStation 5 et nous sommes ravis de pouvoir tous les améliorer pour qu’ils tirent pleinement parti des nouvelles capacités de la PS5 Pro. Les joueurs de Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart et Marvel’s Spider-Man 2 pourront trouverCes jeux offriront des expériences sans compromis absolument incroyables qui raviront les joueurs, et nous avons hâte de trouver de nouvelles façons d’exploiter toutes les capacités de la PS5 Pro.”“Les ingénieurs graphiques de Remedy ont pris beaucoup de plaisir à travailler avec l’équipe de Sony Interactive pour améliorerpour la PS5 Pro. Dans un jeu comme Alan Wake 2, dans lequel l’ambiance et la narration environnementale sont essentielles,“Nous sommes ravis de pouvoir enfin annoncer que nous avons mis à jour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard pour la PS5 Pro. Dès que nous avons eu accès à la console, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur les piliers technologiques suivants :-Les performances améliorées-La technologie de mise à l’échelle de la résolution PSSR-Les nouvelles fonctionnalités de ray-tracing. Vous pourrez profiter de graphismes plus nets, plus riches et en haute résolution sur les deux modes grâce à la technologie PSSR. La puissance améliorée du GPU nous a permis de retravailler notre mode Fidélité avec ray-tracing et de présenter notre jeu sous un nouveau jour. Vous pourrez désormais observer la présence de reflets et d’ombres sur l’ensemble des environnements. Des somptueux reflets qui donnent vie à la Grande Salle du château de Poudlard et à ses salles de classe aux ombres détaillées qui entourent les boutiques de Pré-au-Lard et les reflets complexes qui dansent sur la surface du Lac Noir, en passant par les mystérieuses ombres qui enveloppent la Forêt interdite, Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard ne cesse de nous montrer que la magie se trouve tout autour de nous.”“Depuis le tout début du développement de, les équipes d’Ivory Tower étaient très enthousiastes à l’idée d’expérimenter avec les fonctionnalités et les capacités de la PlayStation 5, et notamment le retour haptique avancé de la manette DualSense ou encore les temps de chargement ultra rapides. Nous recherchions sans cesse de nouvelles façons de rendre la conduite à travers notre univers hawaïen plus impactante, plus immersive.La PlayStation 5 avait déjà permis à The Crew Motorfest d’atteindre un niveau élevé de réalisme et d’immersion, faisant de la manette le pont parfait entre les joueurs et le terrain.. Ainsi, la technologie PSSR a permis d’obtenirest notre prochain RPG d’action-aventure en monde ouvert qui prend place dans le Japon féodal. Nous avons travaillé sans relâche pour maximiser l’expérience de jeu sur PS5 Pro.e. Grâce à la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) et à la puissance améliorée du GPU, vous pourrez profiter de rendus améliorés, ainsi que d’un plus grand photoréalisme et d’une expérience encore plus immersive. Au cours de votre voyage à travers le Japon féodal, vous traverserez des environnements plus riches, baignés dans une ambiance et une atmosphère plus abouties, et vous apprécierez les nombreux détails observables aussi bien de près que de loin.Avec la PS5 Pro, vous découvrirez un jeu aux graphismes à couper le souffle qui vous plongera en plein cœur du Japon du 16e siècle.”“Avec la PS5 Pro, vous pourrez parcourir. Grâce à la technologie PSSR de mise à l’échelle de la résolution, vous remarquerez également une amélioration du grain et du niveau de détails.”Rebirth est prêt à passer au niveau supérieur grâce à la nouvelle architecture et à la puissance améliorée de la PS5 Pro. Le mode Amélioré* développé spécialement pour la PS5 Pro associe les caractéristiques des modes Performance et Graphismes existants pour offrir une expérience visuelle inédite..Ces améliorations graphiques permettent un rendu encore plus riche de l’ensemble des aspects du jeu, notamment de l’univers, des combats et des scènes cinématiques, poussant l’immersion encore plus loin. Nous vous invitons à découvrir Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 Pro et à vous lancer dans une aventure encore plus extraordinaire.”“Salutations, Insurgés de PlayStation ! Toute l’équipe de Capcom est ravie d’accueillir la PS5 Pro.Si vous ne connaissez pas encore Dragon’s Dogma 2, préparez-vous à découvrir un RPG d’action narratif en solo qui vous invite à définir votre propre expérience, que ce soit l’apparence de votre Insurgé, sa vocation et son équipe, mais aussi votre approche face à diverses situations et plus encore. Préparez-vous pour votre grande aventure sur PS5 Pro, Insurgés !”Grâce à l’amélioration considérable des performances, le panel unique et inoubliable des personnages apparaît encore plus réel, ce qui participe grandement au potentiel horrifique, et les scènes d’action sont plus vivantes que jamais. Aussi beau que terrifiant, l’univers de Resident Evil Village puise dans la puissance de la PS5 pour offrir des graphismes en ultra-haute résolution et peindre un tableau saisissant de réalisme qui permet une immersion plus poussée que jamais.Resident Evil 4 est un survival horror au gameplay varié pensé autour de l’idée que “la survie n’est que le début”. Sur PS5 Pro, le jeu tourne à une fréquence d’images plus élevée, rendant l’action encore plus intense. Resident Evil 4 exploite lui aussi la puissance de la PS5 pour offrir des graphismes en ultra-haute résolution et proposer des tableaux saisissants de réalisme qui débordent d’environnements détaillés et d’effets visuels plus naturels et esthétiques que jamais.”“Nous avons hâte de voir commentfonctionnera avec toute la puissance que la PS5 Pro mettra à la portée des joueurs. Que vous aimiez les systèmes de progression approfondis, les combats stratégiques ou l’univers riche et passionnant de Dragon Age, la PS5 Pro transformera sensiblement votre expérience de jeu.L’équipe de BioWare est particulièrement fière du sentiment d’immersion qui envahira les joueurs lorsqu’ils pénètreront dans le monde de Thédas ; une expérience rendue possible grâce à la nouvelle technologie d’upscaling optimisé par IA de Sony (PSSR).“Nos ingénieurs étaient très enthousiastes à l’idée de repousser les limites du possible avec la nouvelle console, et. La nouvelle technologie PSSR garantit une plus grande netteté dans les deux modes.Personnellement, je ne joue plus à Star Wars Jedi: Survivor qu’en mode Performance sur PSR 5 Pro. J’ai hâte que vous en fassiez autant !”Nous avons ainsi pu obtenir des effets d’ombre et de lumière plus naturels et réalistes par rapport à la PlayStation 5 standard.De plus, la technologie PlayStation Spectral Super Resolution nous a permis d’atteindre une résolution plus élevée, ainsi qu’une qualité d’image supérieure. Nous travaillons actuellement à implémenter la technologie FSR 3.1 Frame Generation afin d’améliorer la fréquence d’images. Nous espérons que les joueurs de The First Descendant profiteront de la qualité d’image supérieure et de la fréquence d’images élevée, et apprécieront cette expérience de jeu améliorée sur PS5 Pro.”