Marvel's Spider-Man 2 s'est vendu à 5 millions d'exemplaires au 30 octobre 2023.4,9 millions d'unités expédiées au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023. Pour un total de 46.6 millions de PS5.Comparaison des ventes unitaires hardware de la PS4 et de la PS5 alignées sur leurs lancements respectifs :Diapositive du segment G&NS :Sony maintient toujours son objectif de 25 millions pour cet exercice :Game & Network Services (Playstation) FY23 Q2 (juillet - septembre 2023) résultats financiers.Résultats du T2 de l'exercice 2023 :Game & Network Services (PlayStation) Revenue: ¥954,1B/6.607$B (+32.38% YoY ¥720.7B/$5.21B)Game & Network Services (PlayStation) Operating Profit: ¥48.9B/0.339$B (+16.16 YoY ¥42.1B/$0.305B)Il s'agit de loin du deuxième trimestre le plus important en termes de recettes, en concurrence avec les troisièmes trimestres, les plus lucratifs.Top 5 des deuxièmes trimestres en termes de recettes :PlayStation T2 FY23PlayStation T2 FY22PlayStation T2 AF21PlayStation Q4 FY18PlayStation Q4 FY20- Le revenu d'exploitation et les marges souffrent des coûts élevés : 6e revenu d'exploitation le plus élevé enregistré au 2e trimestre de l'exercice.Les 6 premiers trimestres en termes de recettes d'exploitation :PlayStation Q2 FY20PlayStation T2 FY18PlayStation T2 FY21PlayStation T2 FY19PlayStation T2 FY17PlayStation T2 AF23Voici plusieurs shémas des ventes de PlayStation par segment au deuxième trimestre :- Sony a livré 4,9 millions de PS5 au deuxième trimestre de l'exercice 23 :Croissance importante en glissement annuel : 48,48 % en glissement annuel contre 3,3 millions d'unités au deuxième trimestre de l'exercice 22.Croissance importante au deuxième trimestre : 48,48% QoQ contre 3,3 millions d'unités au 1er trimestre de l'année fiscale 23.- Expéditions de consoles record au deuxième trimestre pour SIE. (À ma connaissance, c'est le plus grand nombre de consoles livrées par SIE au cours du deuxième trimestre de l'exercice fiscal) !- Pour l'instant, Sony a livré 8,2 millions de PS5 pour l'année fiscale en cours, ce qui représente environ 33 % de son objectif pour l'année fiscale (25 millions de PS5 livrées).- 46,6 millions de PS5 livrées depuis le lancement contre 47,4 millions de PS4 dans le même laps de temps. Si l'on tient compte du lancement, la PS5 accuse actuellement un retard de 0,8 million d'unités par rapport à la PS4.4,9 millions de PS5 vendus au dernier trimestre, c'est plus que n'importe quel trimestre juillet-septembre de l'ère PS4.Le modèle Slim + Spiderman 2 devraient permettre à la PS5 de dépasser les 10 millions en octobre-décembre. Le record de la PS4 pour ce trimestre était de 9,7 millions en 2016.67,6 millions de jeux complets PS4/PS5 vendus au 2e trimestre de l'exercice 23.Augmentation de 8,16 % en glissement annuel : En hausse par rapport à 62,5 millions au T2 FY22.Augmentation de 19,65 % en glissement trimestriel : En hausse par rapport à 56,5 millions au 1er trimestre de l'exercice 23.Le numérique représente 67 % des ventes de jeux au T2 FY23, comparable aux trimestres précédents, en légère hausse par rapport à 63 % en glissement annuel et en légère baisse par rapport à 72 % en glissement trimestriel.Voici la répartition physique/numérique des ventes de jeux complets sur PS4/PS5.4,7 millions de jeux de first party vendus :Baisse significative de 28,78 % en glissement annuel et en glissement trimestriel : En baisse par rapport aux 6,6 millions du T2 FY22/Q1 FY23. Cette baisse est due à l'absence de nouvelles sorties de jeux First-Party au cours du trimestre.Les jeux First-Party représentent 6,95 % du total des jeux complets vendus au deuxième trimestre de l'exercice 23, ce qui représente la proportion la plus faible de jeux First-Party depuis que Sony a commencé à communiquer ce chiffre.Part de SIE sur les jeux physiques vendus sur PlayStation (bénéfice brut moyen par copie physique vendue) :Prix moyen des jeux numériques vendus sur le PlayStation Store :Sony Group Corporation - Résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 23 (juillet - septembre 2023).Chiffre d'affaires : 2828,6 milliards ¥/19,589 milliards $ (+2,79% en glissement annuel par rapport à 2751,9 milliards ¥ au T2 FY22)Revenu d'exploitation : 263 milliards ¥/1,821 milliard $ (-23,55% en glissement annuel par rapport à 344 milliards ¥ au T2 de l'exercice 22)Revenu net : 200,1 milliards ¥/1,386 milliards $ (-28,97% en glissement annuel par rapport à 264 milliards ¥ au T2 de l'exercice 22)Notes :* Les chiffres en dollars américains ont été convertis en yens japonais en utilisant les taux de change moyens fournis par Sony dans ses communiqués sur les résultats.** La croissance annuelle et trimestrielle est calculée sur la base des chiffres originaux en yens japonais.*** Pour assurer la cohérence et éviter toute confusion, les comparaisons seront effectuées en utilisant le yen japonais. Les analyses approfondies (prix moyen des jeux, ...) utiliseront le dollar américain.