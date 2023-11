Super Mario Bros. Wonder est le meilleur lancement de toute l'histoire du plombier

Il est promis à un grand avenir, et son démarrage s'est évidemment fait en trombe aussi bien grâce à l'aura de la marque que le parc installé de Switch (et la qualité du jeu aussi, ça compte) : avec 4,3 millions de ventes en seulement 2 semaines,est tout simplement le meilleur démarrage de toute l'histoire du plombier. Rien que ça oui.On est déjà curieux de savoir quel sera son bilan trimestriel, donc incluant noël, et il faudra patienter jusqu'en février pour obtenir le rapport complet de Nintendo.