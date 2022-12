Son prochain projet, a-t-il révélé, était un jeu "structuré plus comme une émission de télévision" que tout ce que Naughty Dog avait fait jusqu'à présent, et pour lequel il avait pris une mesure très inhabituelle. Il n'écrivait pas le scénario seul, ni avec un seul partenaire. Il a réuni une équipe de scénaristes.

Il s'agit de réaliser nos jeux de manière encore plus collaborative ! Nous sommes impatients de vous présenter nos projets dès que possible !

Pour la toute première fois, Naughty Dog met en place une équipe d'écriture. Nous voulons remplir notre salle avec les meilleures personnes possibles, pour faire les meilleurs jeux possibles.



Nous recherchons des personnes qui nous mettent au défi et qui sont ravies d'être mises au défi en retour. Des personnes qui apportent une perspective à la table et la défendent. Nous voulons des experts en narration qui soient stimulés par les nouveaux défis et les nouvelles frontières de la narration.



Depuis 30 ans, Naughty Dog produit des jeux primés qui repoussent les limites de l'histoire, du gameplay et de la technologie. Vous ferez partie de ce mouvement et découvrirez la prochaine génération d'expériences extraordinaires et durables.



Le candidat idéal a de l'expérience dans l'élaboration d'histoires captivantes et axées sur les personnages, de préférence en équipe. La partie la plus cruciale - et la plus gratifiante - de ce rôle est la collaboration. Et vous collaborerez avec les meilleurs artistes, réalisateurs et ingénieurs de tous les secteurs.

C'est via l'article de New Yorker “Can “The Last of Us” Break the Curse of Bad Video-Game Adaptations?” que l'on apprend via Neil Druckmann que l'écriture de son prochain projet sera plus collaborative en utilisant une salle d'écriture au lieu d'avoir un ou deux auteurs.Une première chez ND:Il en parle également dans un nouveau tweet:Un poste d'août dernier de ND l'explique clairement: