Son prochain projet, a-t-il révélé, était un jeu "structuré plus comme une émission de télévision" que tout ce que Naughty Dog avait fait jusqu'à présent, et pour lequel il avait pris une mesure très inhabituelle. Il n'écrivait pas le scénario seul, ni avec un seul partenaire. Il a réuni une équipe de scénaristes.

C'est via l'article de New Yorker “Can “The Last of Us” Break the Curse of Bad Video-Game Adaptations?” que l'on apprend que ND et Druckmann ont structuré une équipe complète de scénaristes pour son prochain jeu. Une première pour ND: