Le 18 février, Aloy s'aventurera dans la dangereuse frontière de Forbidden West et affrontera une grande variété de nouvelles machines mortelles. Vous avez vu la plupart de ces bêtes d'acier dévoilées la semaine dernière aux Game Awards, mais aujourd'hui Guerrilla vous offre un aperçu plus précis du Rollerback blindé, du Sunwing gracieux et du Slitherfang cracheur d'acide, ainsi que de plusieurs autres. Certains servent de gardiens de l'ordre naturel, tandis que d'autres sont construits uniquement pour tuer. Pire encore, le pouvoir de les contrôler est tombé entre de mauvaises mains...