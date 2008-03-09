Actualité PlayStation

La décision de Sony d’abandonner progressivement le support disque continue de faire réagir. Interrogé par, ancien patron deset, estime qu’il s’agit d’un choix “assez dramatique”, même s’il précise ne disposer d’aucune information interne depuis son départ en 2019.. A partir du moment où les ventes numériques représentent l’essentiel des revenus, maintenir toute une chaîne de production, de distribution et de commercialisation autour du disque devient de moins en moins rationnel.. Sauf qu’à l’époque,avec un catalogue numérique incomplet, des habitudes encore très physiques, un stockage coûteux, et une acceptation bien plus limitée de l’idée de ne plus pouvoir prêter ou revendre ses jeux.La différence aujourd’hui, c’est que le constructeur ne vend plus vraiment une vision futuriste, en tout cas il acte une réalité économique.. Pas forcément tout le monde, mais suffisamment de clients pour que l’équation devienne évidente.C’est dur pour les joueurs attachés au physique, mais c’est exactement le genre d’arbitrage qu’une industrie finit par prendre quand le symbole pèse moins lourd que la marge.. Elle existe encore, mais le numérique a déjà largement affaibli ce marché depuis des années.Reste donc la conséquence logique :. Et comme souvent, quand le leader bouge, les autres finissent par regarder leur propre tableau Excel avec beaucoup d’inspiration soudaine.