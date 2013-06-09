Selon Jefferies Equity Research, les prix de la mémoire devraient connaître unepar rapport au trimestre actuel. Après le troisième trimestre, le marché devrait se préparer à une nouvelle, et la seulene devrait intervenir qu'en, lorsque les prix moyens de vente devraientCette offre ne sera toutefois pas aussi importante que prévu, car la demande en matière d'IA et de puissance de calcul continue d'augmenter.: +40 % à +50 % par rapport au trimestre précédent: +30 % à +40 % par rapport au trimestre précédent: +40 % à +45 % par rapport à l'année précédente: baisse potentielle due à une croissance de l'offre de 15 % à 20 % liée à de nouvelles capacités, face à une demande plus modéréea déjà signédans le cadre de ses SCA (Strategic Customer Agreements, accords stratégiques avec les clients)., ce qui signifie que l'offre disponible pour les produits grand public tels que les PC, les ordinateurs portables, les consoles et les smartphones sera encore plus limitée, entraînant une hausse générale des prix.et ne sont plus considérés comme susceptibles de perturber le marché au cours de la période 2026-2027,, lorsque CXMT et YMTC entreront dans la phase suivante de leur initiative « Epic Expansion », qui verra l’accélération de la mise en place de nouvelles usines et lignes de production. Cela pourrait amener la Chine à constituer des stocks suffisants pour répondre à la demande des marchés étrangers., d’une forte demande liée à l’intelligence artificielle et d’une augmentation limitée des nouvelles capacités de production. Les contrats à long terme conclus entre les principaux fournisseurs et les hyperscalers limiteront encore davantage l’offre destinée à l’électronique grand public, entraînant une hausse des prix des PC, des smartphones et d’autres appareils., les producteurs chinois de DRAM et de NAND ne devraient pas perturber significativement le marché ni entraîner de baisse des prix à court terme, ce qui laissera le secteur confronté à des coûts élevés jusqu’à la fin des années 2020.> Les prix de la mémoire devraient connaître une forte hausse à court terme, avec une augmentation de 40 % à 50 % en glissement trimestriel au troisième trimestre 2026, puis de 30 % à 40 % supplémentaires au quatrième trimestre 2026.> Les hausses de prix devraient se poursuivre en 2027, avec une augmentation prévue de 40 % à 45 % en glissement annuel en raison d’une croissance nulle de la capacité de production de plaquettes.> Les fournisseurs de services cloud (CSP) s’assurent 50 % de la capacité totale (ce chiffre pourrait atteindre 70 %) en signant des contrats à long terme (LTA) de deux ans exigeant un acompte de 40 %.> Aucun acteur du secteur de l’électronique grand public n’a signé ces LTA. Les CSP accaparant l’offre, les acteurs de l’électronique grand public sont confrontés à une forte pression et à une baisse substantielle de l’offre disponible à l’approche de 2027.> La Chine ne menacera pas l’actuel marché qui est en hausse de la mémoire en 2026 ou 2027 en raison d’un écart technologique qui ne cesse de se creuser.> La technologie DRAM de CXMT accuse un retard de 1,5 à 2 générations par rapport aux leaders mondiaux. Sans lithographie EUV, l’entreprise ne peut pas passer à la DDR6 ou à la HBM3E.> Si l’expansion actuelle de la Chine ne touche pour l’instant que les segments bas de gamme, sa technologie NAND devrait gagner en compétitivité à l’échelle mondiale et pourrait rattraper son retard d’ici 2028.