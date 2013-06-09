Selon Jefferies Equity Research, les prix de la mémoire devraient connaître une hausse de 40 à 50 % au troisième trimestre 2026
par rapport au trimestre actuel. Après le troisième trimestre, le marché devrait se préparer à une nouvelle hausse de 30 à 40 % au quatrième trimestre 2026
.
Une hausse des prix de 40 à 45 % en glissement annuel est envisagée
, et la seule reprise
ne devrait intervenir qu'en 2028
, lorsque les prix moyens de vente devraient baisser grâce à la mise en service de nouvelles capacités, de l'ordre de 15 à 20 %.
Cette offre ne sera toutefois pas aussi importante que prévu, car la demande en matière d'IA et de puissance de calcul continue d'augmenter.
Prix au 3e trimestre 2026
: +40 % à +50 % par rapport au trimestre précédent
Prix au 4e trimestre 2026
: +30 % à +40 % par rapport au trimestre précédent
Prix en 2027
: +40 % à +45 % par rapport à l'année précédente
Prix moyen de vente (ASP) en 2028
: baisse potentielle due à une croissance de l'offre de 15 % à 20 % liée à de nouvelles capacités, face à une demande plus modérée
Actuellement, 50 % de la capacité totale est couverte par des accords et contrats à long terme signés entre les fabricants de mémoire et les grandes entreprises technologiques. Micron
a déjà signé 16 accords
dans le cadre de ses SCA (Strategic Customer Agreements, accords stratégiques avec les clients).
Ce chiffre pourrait atteindre 70 %
, ce qui signifie que l'offre disponible pour les produits grand public tels que les PC, les ordinateurs portables, les consoles et les smartphones sera encore plus limitée, entraînant une hausse générale des prix.
Le rapport indique que les produits chinois ne constituent pas une menace
et ne sont plus considérés comme susceptibles de perturber le marché au cours de la période 2026-2027, mais cette situation pourrait changer d’ici 2028
, lorsque CXMT et YMTC entreront dans la phase suivante de leur initiative « Epic Expansion », qui verra l’accélération de la mise en place de nouvelles usines et lignes de production. Cela pourrait amener la Chine à constituer des stocks suffisants pour répondre à la demande des marchés étrangers.
Le marché de la mémoire devrait connaître une hausse soutenue des prix tout au long des années 2026 et 2027 en raison de pénuries mondiales persistantes
, d’une forte demande liée à l’intelligence artificielle et d’une augmentation limitée des nouvelles capacités de production. Les contrats à long terme conclus entre les principaux fournisseurs et les hyperscalers limiteront encore davantage l’offre destinée à l’électronique grand public, entraînant une hausse des prix des PC, des smartphones et d’autres appareils.
Même si une légère accalmie pourrait se profiler en 2028 grâce à une nouvelle offre de l'ordre de 15 à 20 %
, les producteurs chinois de DRAM et de NAND ne devraient pas perturber significativement le marché ni entraîner de baisse des prix à court terme, ce qui laissera le secteur confronté à des coûts élevés jusqu’à la fin des années 2020.
> Les prix de la mémoire devraient connaître une forte hausse à court terme, avec une augmentation de 40 % à 50 % en glissement trimestriel au troisième trimestre 2026, puis de 30 % à 40 % supplémentaires au quatrième trimestre 2026.
> Les hausses de prix devraient se poursuivre en 2027, avec une augmentation prévue de 40 % à 45 % en glissement annuel en raison d’une croissance nulle de la capacité de production de plaquettes.
> Les fournisseurs de services cloud (CSP) s’assurent 50 % de la capacité totale (ce chiffre pourrait atteindre 70 %) en signant des contrats à long terme (LTA) de deux ans exigeant un acompte de 40 %.
> Aucun acteur du secteur de l’électronique grand public n’a signé ces LTA. Les CSP accaparant l’offre, les acteurs de l’électronique grand public sont confrontés à une forte pression et à une baisse substantielle de l’offre disponible à l’approche de 2027.
> La Chine ne menacera pas l’actuel marché qui est en hausse de la mémoire en 2026 ou 2027 en raison d’un écart technologique qui ne cesse de se creuser.
> La technologie DRAM de CXMT accuse un retard de 1,5 à 2 générations par rapport aux leaders mondiaux. Sans lithographie EUV, l’entreprise ne peut pas passer à la DDR6 ou à la HBM3E.
> Si l’expansion actuelle de la Chine ne touche pour l’instant que les segments bas de gamme, sa technologie NAND devrait gagner en compétitivité à l’échelle mondiale et pourrait rattraper son retard d’ici 2028.