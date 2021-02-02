BetaTesteur 10/10
Metroid Prime 4 : Beyond est un chef-d’œuvre. Retro Studios réussit l’équilibre parfait entre hommage à la trilogie originale et audace créative, le tout en y incorporant un nouvel environnement très différent de Talon IV, des Chozos ou même des capacités classiques de la combinaison de Samus Aran. Le retour de Sylux en tant qu’antagoniste principal crée une excellente entrée en matière. L’ambiance, les graphismes, les contrôles, la trame sonore et l’exploration forment un tout cohérent, immersif et passionnant. Chaque minute passée sur Viewros est un plaisir, une découverte, un émerveillement.
C’est le jeu qui vous fait sourire, réfléchir, frissonner et vous émerveiller à chaque instant. Les fans de la franchise seront conquis et les nouveaux venus vont l’adorer tout autant, j’en suis sûre. Metroid Prime 4 : Beyond est un incontournable absolu. Si c’était la dernière aventure de Samus Aran, ce serait une conclusion magistrale. Et si c’est le début d’une nouvelle ère pour la série, alors l’avenir est prometteur, excitant et inspirant.
Au final, Metroid Prime 4: Beyond marque un retour en force pour la franchise en combinant habilement respect de l’héritage et nouveautés bien intégrées. Sans bouleverser la formule, Retro Studios signe une aventure riche, immersive et impeccablement rythmée, portée par une direction artistique somptueuse, une ambiance sonore fidèle et une optimisation technique qui met en valeur la puissance de la Switch 2. Quelques aspects auraient pu être plus audacieux, mais l’ensemble demeure une expérience captivante qui relance la série sur des bases solides et prometteuses. Une entrée marquante qui plaira autant aux vétérans qu’aux nouveaux venus.
Metroid Prime 4 Beyond s’inscrit clairement dans la continuité de la trilogie originelle : une aventure solide, immersive, portée par une ambiance forte, des combats plus intéressants qu’attendu et des boss vraiment mémorables. On peut lui reprocher une exploration trop sage, une structure très dirigiste et quelques pouvoirs sous-exploités, mais la boucle de gameplay reste plaisante une fois lancée. Sur Switch 2, le jeu fait office de vraie vitrine technique, avec des modes d’affichage convaincants et un large éventail d’options de commandes, dont un mode souris étonnamment réussi. Sans révolutionner la formule ni le genre, Metroid Prime 4 Beyond rappelle pourquoi Metroid en 3D reste à part et s’impose comme l’un des titres les plus importants du catalogue Nintendo en 2025, si ce n'est le plus important. À condition d’accepter qu’il privilégie la maîtrise à la prise de risque.
En modifiant la progression, en ajoutant de nouveaux pouvoirs et en intégrant à l’ensemble une narration plus poussée, Retro Studios a fait de Metroid Prime 4 : Beyond un titre résolument moderne qui s’appuie sur un gameplay toujours aussi efficace. Reste qu’on en ressort en se disant qu’on est en face d’une copie très solide qui se repose peut-être un peu trop sur sa dynamique originelle, notamment en raison de biomes finalement très classiques. On regrette également que ce qui s’apparente aux donjons du titre, au demeurant détaillés et très bien réalisés, manquent un peu de folie dans leur architecture. Enfin, on reste sur notre faim au sujet de la moto et du désert, qui donnent le sentiment que Retro Studios n’a pas su ou n’a pas pu pousser l’idée un peu plus loin. En somme, Metroid Prime 4 : Beyond est un très bon jeu, d’une efficacité redoutable, qui laisse quand même une impression du type “plat du pied, sécurité”.
Metroid Prime 4 Beyond renoue avec l’essence de la trilogie tout en proposant quelques idées plus modernes, sans jamais trahir l’ADN de la série. Le contraste entre une surface planétaire vaste mais peu habitée et des zones intérieures denses et maîtrisées crée une dynamique particulière, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui donne au jeu une identité propre. Les pouvoirs psychiques enrichissent surtout l’exploration, la moto apporte une vraie sensation de vitesse, et l’IA offre des combats plus agressifs et intenses que dans les épisodes précédents.
Il reste des frustrations, notamment liées aux portes qui se referment, à certains ennemis trop rapides et à des fenêtres d’esquive parfois trop serrées, mais l’ensemble offre une aventure solide, exigeante et fidèle.
Ceux qui attendaient un épisode plus ouvert resteront peut-être sur leur faim, mais les fans de l’approche méthodique, du scan omniprésent et de la progression par pouvoir y trouveront une proposition riche, respectueuse et souvent captivante.
Il s’est écoulé presque 20 ans depuis Metroid Prime 3 : Corruption. Retro Studios est pourtant de retour avec un nouvel épisode dans cette formule, et prouve à nouveau que l’équipe maîtrise le sujet. Dans Metroid Prime 4 : Beyond, nous retrouvons Samus qui est cette fois perdue sur la planète Viewros, alors que le peuple Lamorn lui demande son aide pour conserver son héritage. Une aventure qui reprend les codes installés au début des années 2000 par le premier Metroid Prime, tout en apportant quelques nouveautés. Beyond propose à nouveau un FPS Metroidvania. Ce mélange de jeu de tir, d’exploration et de réflexion est forcément plus lent que d’autres FPS, mais toujours aussi prenant grâce à un level design bien pensé, un univers travaillé et immersif. Certaines nouvelles idées, comme la zone ouverte centrale à traverser en moto, sont malheureusement peu convaincantes, et le titre a aussi tendance à trop nous prendre par la main. Mais il se montre aussi particulièrement réussi sur ses visuels et sa technique (en particulier sur Switch 2), ainsi que pour sa bande-son. Le titre n’innove pas tant, mais reste une proposition réussie et toujours aussi unique, même vingt ans après les derniers jeux.
Metroid Prime 4 Beyond n’est pas à la hauteur des 18 ans d’attente. C’est un jeu qui montre techniquement le potentiel de la Switch 2, mais qui s’égare dans des choix de game design discutables. La moto et le monde ouvert sont des ajouts dispensables qui cassent le rythme.
Quand le jeu redevient un vrai Metroid Prime, on retrouve la magie de la série. Retro Studios a livré un titre techniquement irréprochable, mais qui aurait gagné à rester fidèle à l’identité de la série plutôt que de courir après des tendances qui ne lui correspondent pas. Le monde ouvert, c’est pas pour tout le monde, et surtout pas pour Metroid.
Après toutes ces années d'attente, difficile de ne pas considérer Metroid Prime 4 comme une petite déception. Si le cœur du jeu est toujours aussi bon et qu'il arrive encore à avoir quelques fulgurances côté level design, impossible de fermer les yeux sur les stigmates d'un développement que l'on devine tortueux. Somptueux sur Nintendo Switch 2, le dernier titre de Retro Studios est tout à fait correct, mais il ne parvient pas à marquer avec force l'histoire de la célèbre franchise.
Metroid Prime 4 Beyond est un très bon épisode à n’en pas douter. Il reprend à la lettre ce qui a fait la gloire de la série il y a 18 ans, tout en incorporant quelques nouveautés. C’est un pur plaisir, non dissimulé, de retrouver les sensations d’antan dans une aventure inédite, mais c’est aussi ce qui lui fait du tort. Contrairement à Metroid Dread, qui a su moderniser la recette efficacement, Metroid Prime 4 Beyond fait un bond en arrière et baigne dans son jus. Il ne prend absolument aucun risque. Hormis la présence de pouvoirs inédits, les nouveautés comme le désert et la moto ne sont pas des plus convaincantes, tout comme sa conception plus linéaire et assistée que par le passé. Metroid Prime 4 a malgré tout assez d’atouts pour s’imposer comme un très bon jeu d'aventure et certainement l’un des plus beaux de la Nintendo Switch 2. Vous en prendrez plein les yeux et les oreilles, avec sa bande-son magistrale et obsédante.
Il peut paraître cruel de juger Metroid Prime 4: Beyond pour ce qu’il n’est pas, à savoir une exclusivité Switch 2. Mais sa sortie à cheval sur deux générations accouche d’un amer constat dont il ne peut se départir : son gameplay brillant né sur GameCube est ici bridé par une structure vieillotte et peu emballante. C’est vraiment dommage, car la dimension technico-mystique confère à Metroid Prime 4: Beyond une atmosphère intéressante, quoique sans cesse mise à mal par des idées malvenues (les personnages secondaires, la moto). En résulte une aventure en 3D qui brille par moments, mais déçoit par tant d’autres.
C'est une évidence, Metroid Prime 4 : Beyond est le plus faible des jeux de la série des Prime. Est-ce que le redémarrage à zéro est à blâmer ? On ne le saura sans doute jamais, mais ce désert central qui appauvri le level design global est un énorme défaut dont on ne pourra pas passer outre, tant on sent son influence néfaste sur tout le reste du jeu. Ajoutons à cela en prise par la main omniprésente et horripilante, un scénario très maladroit dans la gestion de son antagoniste et ses personnages secondaires, qui sans être extrêmement mauvais ont un intérêt discutable et nous avons là une expérience qui n'est pas la hauteur de nos grandes attentes. Pour autant, difficile de bouder son plaisir face à cette proposition techniquement très au point avec un dynamisme et une liberté dans ses combats qui sont très agréables et soutenus par plein de bonnes petites idées.
Bon, eh bien ce ne sera pas encore cette fois que j'achèterai la Switch 2
Apres le dev a été chaotique dessus, reboot de 0...ect
Mais faut quand même avouer que ça refroidi. MP1R est je pense l'un des meilleurs jeu de la Switch 1 tant il a pas vieilli et fait une proposition qu'on a dû mal à retrouver dans les jeux d'aujourd'hui.
Au final, il suffisait juste de faire "un épisode de plus" rien de plus. Fait que je vois pas bien pourquoi ils se sont compliqué la vie avec le désert...
Dommage.
On verra jeudi! Hâte de tester ça moi-même.
Bon par contre, pour les quelques personnes qui pensaient voir le jeu cartonner niveau vente... Les Prime ne se sont jamais très bien vendus alors qu'ils ont toujours eu une critique impeccable dans les 90%, du coup je doute qu'un jeu avec les pires critiques arrive à redresser la barre.
Entre le reboot synonyme de gros problèmes de développement, de budget amputé pr le produit final, Retro Studio n'est plus ce qu'il était, des premières séquences de gameplay assez séduisantes, mais sans plus et un peu has been.
Après effectivement, le désert nous a tous achevés avec une proposition a peine dign d'un F2P mobile...
les reviews semblent confirmer que son intégration est une aberration en terme de level design et d'exploration.
L'aspect narratif a pas l'air terrible non plus comme on a pu en le supposer ses dernières semaines..
Le jeu a l'air sympathique tout de même. A voir manette en main
En tout cas, la presse semble pas être tombé dans le piège du "c'est une grande licence historique donc 10".
Le fameux totem d immunité de Nintendo
Imaginez juste si on prenait pas en compte leur note ? Le meta serait soit jaune pisse soit plus crédible.
Et avant qu'on me reprenne je sais que Playstation a aussi des armadas de site dédiés pour les fans, mais il me semble qu'il y a eu un site pro Sony qui descendu une licence first party, je sais plus quel jeu par contre.
nigel Les haters tout de suite
la guerre des consoles c'est fini mon garçon, maintenant c'est plus une question de ne pas avoir la même soupe !
comment ça prévisible ? sur ce site je n'arrêtais pas de lire que ça allait être le GOTY
Dommage, cette série mérite mieux que ces jeux moyens+ en boucle . . .
Super Mario Odyssey n'est pas plus génial que Bananza et pourtant il mériterait la même note que ce dernier au mieux.
Des trucs comme les Game Key Cards, le prix de MK World et son online qui divise la communauté plus que jamais, le foutage de gueule de jeux payants comme Nintendo Switch 2 Welcome Tour ou Drag x Drive, des mises à jours payantes (10/20€) pour des résultats à peine visibles, un énième pokémon dégueulasse et même bien moins bon que le précédent Legends, un DLC PAYANT misérable pour Bananza alors que des jeux comme Astrobot ont eu un vrai suivi gratuit pendant un an, un Metroid Prime 4 au final apparemment Mid alors qu'il était attendu depuis son annonce il y a 9 ans, un Kirby Air Riders dont tous le monde se fou et qui est déjà oublié, un énième Hyrule Warriors qui est loin de l'intelligence de Gameplay qu'est censé avoir Nintendo et qui se passe encore dans le même monde que BOTW après 7 ans...
Et c'est quoi leurs exclusivités pour 2025 ?
Puis il y a des sites comme gamekult pour qui un 7 est une bonne note là ou sur jv.com 14 en est une mauvaise.
Bref, c'est pas cohérent.
Pour en revenir à MP, la moto comme prévue est une idée de merde et il fallait garder la formule à l'ancienne au maximum.
Ca reste un bon jeu, mais pas à la hauteur des précédents opus hélas.
Je pense qu'on ne reverra plus Samus du tout en 3D.
Quelle surprise. Je tombe des nus. Ce n'était déjà pas visible dans les trailers que ça transpirait exactement le Metroid Prime GameCube, évidemment...
Au final comme Kirby Air Riders.
Un coup c'est surnoté, un coup sous noté...Il y a ce qu'il y a au final. A nous de ne pas prendre metacritic au sérieux constamment.
Pour le reste je suis d'accord avec les points négatifs que tu cites, mais il y a aussi du positif.
Ça va être pareil pour l'an prochain à l'exception de l'exclu de FromSoftware et de Rythm Paradise, t'as un Yoshi de plus, un Mario Tennis de plus, un Tomodatchi Life de plus (qui va faire des ventes de dingue on est d'accord),
fiveagainstone Non non je ne mélange pas avec mes gouts personelles, c'est un constat, tu te poses 5mn et tu vois le gap entre la créativité et le level-design de Mario Galaxy avec ce que propose Mario Odyssey, on en est très loin, c'est un énorme cran en dessous, même au niveau des musiques, boss et personnages.
Mais les gens ont osé mettre un 97 à Odyssey parceque c'était un Mario 3D et qu'on été en pleine hype de Nintendo avec la Switch et BOTW... il ne vaut pas plus que la note de Bananza qui est déjà très bien.
Si tu ne veux pas comparer avec Bananza, compare avec les Galaxy et tu verras le gap.
J'y prendrais plaisir à n'en point douter.
Peu importe les tests.
Entièrement d'accord pour Odyssey, il était vraiment médiocre par rapport aux Galaxy, lui mettre de telles notes relevait de la méthode Coué.
Qu'est ce qui arrive à Nintendo ?
Pourquoi ne produisent ils plus rien d'extraordinaire ?
Mk world, Bananza, MP4, air riders et surtout le fainéant Legends ZA, tous plutôt tiède comme réception.
Metroid a eu l’éternité pour s’améliorer…
On est loin du cyclone de 2017 avec 2 nominations goty nintendo.
Va falloir qu’ils comprennent et se réveillent parce que les ventes de bananza, Kirby sont absolument pas au niveau habituels je pense
C’est pas des dlc payant précoces qui vont changer la donne
En vrai vaut mieux ça que l'inverse coté joueur. Peutetre que la les joueurs vont etre agreablement surpris car ils ne vont pas s'attendre à un truc de fou.
Par fois vraiment ça fonctionne.
Des jeux "juste potables", ce n'est pas ce qu'on attend de Nintendo...
Quand on repense à Zelda 3, OoT, Super Metroid, Super Mario World, 64, les Galaxy...
La vérité c'est que les meilleurs créatifs sont soit morts, soit ont pris leur retraite, ou alors ils ne sont plus aux commandes (Miyamoto sert de plante verte).
Ils ont aussi fait des jeux moyen/bons, notamment sur du metroid.
Mais ouais, jcomprends la douche froide pour certains après autant d'attente
Nintendo se fout tellement de la gueule du monde avec sa nouvelle console et ses multiples jeux switch 1 upgradés pour combler le vide du Line up inexistant
Encore un bon jeu a faire sur switch 2.
Là quand on lit "le joueur est pris par la main", ça montre qu'ils ont RIEN COMPRIS à ce que doit être cette licence / ce qu'a été cette licence à l'origine, amenant à l'appellation "metroidvania" avec plus tard la sortie de CotN qui raffinera la formule.
C'est toute la différence entre un Disneyland Paris et un Mirapolis.
On va pas faire un cours sur la puissance des marques quand même
C'est dire le manque de considération qu'ils ont pour leur public,
j'aimerais bien écouter les brainstormings en interne, ça doit être terrifiant comme ils nous méprisent.
ioda On peut appliquer ce raisonnement à l’ensemble des jeux issus de licences célèbres, quel que soit le constructeur.
Car sincèrement si un jeux étais bon grace aux teste, euhhh comment dire fornite serait pas blindé de joueurs car sincèrement au global le jeux vaut rien et tous kiffe. Donc à moment faut calmer les ardeurs et ne plus se fier aux notes. Autre exemple je déteste elden ring jeux super noté .... Mais la difficulté c'est pas pour tous. Seul bloodborne m'as attiré pour son ambiance bref
Quand t'as 20-30 ans d'expériences de JV, pas forcément besoin d'essayer..
ducknsexe ben non, les joueurs veulent de bonnes nouveautés pas des features pétées copiés des autres
Je suis vraiment dégoûté, à croire qu’il n’ont pas compris ce que les fans aimaient dans un metroid. Je suis pas réfractaire au changement mais j’espérais enfin un grand jeu labyrinthique en 3d, pas pour cette fois
aozora78 tu vois le gap entre la créativité et le level-design de Mario Galaxy avec ce que propose Mario Odyssey, on en est très loin, c'est un énorme cran en dessous, même au niveau des musiques, boss et personnages.
Je t'invite sérieusement à refaire les 2 jeux. Je viens de refaire SMG et si le jeu est toujours excellent, j'hallucine toujours autant de voir qu'il a pu etre aussi bien noté avec une caméra aussi infernale. Un reproche qui était deja fait à son prédécesseur. Et SMO n'est pas moins créatif que SMG en atteste les transformations avec cappy permettant d'offrir de la variété en fonction des niveaux visités. Après concernant sa note oui il est évident que c'est très généreux. Mais ca c'est propre à pas mal de grosses IP populaires.
En l'état, et ce trompe personne, tout ceci sert juste à combler le jeu et augmenter artificiellement la durée de vie du titre. Et les tests le disent clairement, tout ca n'apporte rien et on pourrait s'en passer.
Si le jeu a pas 99 en metacritic, c'est nul
On parle d'un jeu Metroid "sur rail", avec très peu de possibilités d'exploration, et toi tu nous sors un pauvre "les joueurs acceptent pas les nouveautés"
Si on accepte la nouveauté, la moto aurait pu être une idée géniale si on avait pu explorer la planète dans l'ordre qu'on veut, avec une vraie structure à la Metroid donc, mais c'est pas le cas du tout ici.
Donc ils tuent le concept d'une série qui a crée un GENRE à elle seule, et faudrait dire "merci maître" comme toi ?
Pathétique.
S’il me déçoit, ben tant pis
Tu simplifies beaucoup trop la situation.
Metroid Prime 4 n’est pas un jeu sur rail : il reste structuré comme un Metroid, avec des zones, des retours en arrière, des upgrades et de l’exploration. Le hub désertique est juste semi ouvert, d’accord, mais ça ne transforme pas le jeu en shooter dirigiste façon couloir.
Il ne détruit pas le concept mais l'étire avec un hub plus vaste.
gat je confirme star fox zero est un remake / remagination qui est un bon produit, en attendant tout le monde s amusera avec ce tres bon Jeu 81% MP4
Mais apres ca deviens plis intéressant, Certains niveaux restent très structurés, avec un level design plus classique FPS / Metroid Prime que le monde ouvert ce qui incite à considérer que le jeu garde des éléments linéaires, même s’il tente d’introduire de la liberté.
Le jeu combine des zones classiques, des couloirs, donjons, structure guidée, avec des portions pensées comme des hubs ou zones d’exploration. Ce mélange rend l’expérience hybride.
"Encore un bon jeu a faire sur switch 2. "
Pas ma faute si tu viens dire que les gens se plaignent des "nouveautés" alors que ce n'est pas ça le fond du souci.
Tu le sais, je le sais, quant à renifler ton derche, non merci, je laisse ça à Link49 ou tes potes fanboys de l'infini.
Le jeu est sûrement ok, pas grandiose, juste "moyen", mais arrête de tout glorifier dès que c'est Nintendo, c'est ridicule, et dire que les gens chient sur ce Metroid car y a des "nouveautés", tu passes pour la loutre qu'on sait tous ici, que tu es, et voilà tout.
Le jeu MP4 est sûrement tres bon, beaucoup de jeu sont tres bon avec 81%.
La cohérence du gameplay et le respect des mécaniques historiques sont toujours présents de la série.
gat les multinationale te fourni des bon jeu et des goty
D'ailleurs, sur Metacritic le jeu est à 81 pour 64 tests. C'est seulement 2 pts de plus que Metroid Prime Pinball sur DS qui est à 79, et 4 pts de moins que Metroid Prime Hunters sur la même console qui est à 85. C'est franchement inquiétant..
Et on voit que certains jubilent, sont tout excités, et sont ici tels des rapaces mais visiblement ceux là tu ne t'y intéresse pas ...
Et par pitié arrête avec tes copiés collés pour décrire le jeu, on voit direct quand le texte n'est pas de toi : toi t'es incapable de maîtriser le verbe "avoir" ("je t'es pas vu"), donc ça dénote direct quand tu fais ça, tu sais. . .
Il n'en reste pas moins que tu disais de la merde, avec le fait que si le jeu prend des torrents de critiques, c'est parce que les joueurs n'apprécieraient pas les "nouveautés".
Donc arrête de faire le clown. Tu sais très bien que ce ne sont pas les nouveautés le problème (ce n'est pas le fait qu'il y ait une moto qui pose un souci en soi, mais son implémentation, par exemple), mais le reste.
Oui là c'est clairement de toi, et pas du copié collé
Ou même des activités hors jeu vidéo plus intéressantes que de passer 10-20 heures sur un truc juste passable.
Le temps est précieux, et le temps perdu ne se rattrape jamais.
Bon il sera sous le sapin de toute façon