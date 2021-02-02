BetaTesteur 10/10

Metroid Prime 4 : Beyond est un chef-d’œuvre. Retro Studios réussit l’équilibre parfait entre hommage à la trilogie originale et audace créative, le tout en y incorporant un nouvel environnement très différent de Talon IV, des Chozos ou même des capacités classiques de la combinaison de Samus Aran. Le retour de Sylux en tant qu’antagoniste principal crée une excellente entrée en matière. L’ambiance, les graphismes, les contrôles, la trame sonore et l’exploration forment un tout cohérent, immersif et passionnant. Chaque minute passée sur Viewros est un plaisir, une découverte, un émerveillement.C’est le jeu qui vous fait sourire, réfléchir, frissonner et vous émerveiller à chaque instant. Les fans de la franchise seront conquis et les nouveaux venus vont l’adorer tout autant, j’en suis sûre. Metroid Prime 4 : Beyond est un incontournable absolu. Si c’était la dernière aventure de Samus Aran, ce serait une conclusion magistrale. Et si c’est le début d’une nouvelle ère pour la série, alors l’avenir est prometteur, excitant et inspirant.Au final, Metroid Prime 4: Beyond marque un retour en force pour la franchise en combinant habilement respect de l’héritage et nouveautés bien intégrées. Sans bouleverser la formule, Retro Studios signe une aventure riche, immersive et impeccablement rythmée, portée par une direction artistique somptueuse, une ambiance sonore fidèle et une optimisation technique qui met en valeur la puissance de la Switch 2. Quelques aspects auraient pu être plus audacieux, mais l’ensemble demeure une expérience captivante qui relance la série sur des bases solides et prometteuses. Une entrée marquante qui plaira autant aux vétérans qu’aux nouveaux venus.Metroid Prime 4 Beyond s’inscrit clairement dans la continuité de la trilogie originelle : une aventure solide, immersive, portée par une ambiance forte, des combats plus intéressants qu’attendu et des boss vraiment mémorables. On peut lui reprocher une exploration trop sage, une structure très dirigiste et quelques pouvoirs sous-exploités, mais la boucle de gameplay reste plaisante une fois lancée. Sur Switch 2, le jeu fait office de vraie vitrine technique, avec des modes d’affichage convaincants et un large éventail d’options de commandes, dont un mode souris étonnamment réussi. Sans révolutionner la formule ni le genre, Metroid Prime 4 Beyond rappelle pourquoi Metroid en 3D reste à part et s’impose comme l’un des titres les plus importants du catalogue Nintendo en 2025, si ce n'est le plus important. À condition d’accepter qu’il privilégie la maîtrise à la prise de risque.En modifiant la progression, en ajoutant de nouveaux pouvoirs et en intégrant à l’ensemble une narration plus poussée, Retro Studios a fait de Metroid Prime 4 : Beyond un titre résolument moderne qui s’appuie sur un gameplay toujours aussi efficace. Reste qu’on en ressort en se disant qu’on est en face d’une copie très solide qui se repose peut-être un peu trop sur sa dynamique originelle, notamment en raison de biomes finalement très classiques. On regrette également que ce qui s’apparente aux donjons du titre, au demeurant détaillés et très bien réalisés, manquent un peu de folie dans leur architecture. Enfin, on reste sur notre faim au sujet de la moto et du désert, qui donnent le sentiment que Retro Studios n’a pas su ou n’a pas pu pousser l’idée un peu plus loin. En somme, Metroid Prime 4 : Beyond est un très bon jeu, d’une efficacité redoutable, qui laisse quand même une impression du type “plat du pied, sécurité”.Metroid Prime 4 Beyond renoue avec l’essence de la trilogie tout en proposant quelques idées plus modernes, sans jamais trahir l’ADN de la série. Le contraste entre une surface planétaire vaste mais peu habitée et des zones intérieures denses et maîtrisées crée une dynamique particulière, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui donne au jeu une identité propre. Les pouvoirs psychiques enrichissent surtout l’exploration, la moto apporte une vraie sensation de vitesse, et l’IA offre des combats plus agressifs et intenses que dans les épisodes précédents.Il reste des frustrations, notamment liées aux portes qui se referment, à certains ennemis trop rapides et à des fenêtres d’esquive parfois trop serrées, mais l’ensemble offre une aventure solide, exigeante et fidèle.Ceux qui attendaient un épisode plus ouvert resteront peut-être sur leur faim, mais les fans de l’approche méthodique, du scan omniprésent et de la progression par pouvoir y trouveront une proposition riche, respectueuse et souvent captivante.Il s’est écoulé presque 20 ans depuis Metroid Prime 3 : Corruption. Retro Studios est pourtant de retour avec un nouvel épisode dans cette formule, et prouve à nouveau que l’équipe maîtrise le sujet. Dans Metroid Prime 4 : Beyond, nous retrouvons Samus qui est cette fois perdue sur la planète Viewros, alors que le peuple Lamorn lui demande son aide pour conserver son héritage. Une aventure qui reprend les codes installés au début des années 2000 par le premier Metroid Prime, tout en apportant quelques nouveautés. Beyond propose à nouveau un FPS Metroidvania. Ce mélange de jeu de tir, d’exploration et de réflexion est forcément plus lent que d’autres FPS, mais toujours aussi prenant grâce à un level design bien pensé, un univers travaillé et immersif. Certaines nouvelles idées, comme la zone ouverte centrale à traverser en moto, sont malheureusement peu convaincantes, et le titre a aussi tendance à trop nous prendre par la main. Mais il se montre aussi particulièrement réussi sur ses visuels et sa technique (en particulier sur Switch 2), ainsi que pour sa bande-son. Le titre n’innove pas tant, mais reste une proposition réussie et toujours aussi unique, même vingt ans après les derniers jeux.Metroid Prime 4 Beyond n’est pas à la hauteur des 18 ans d’attente. C’est un jeu qui montre techniquement le potentiel de la Switch 2, mais qui s’égare dans des choix de game design discutables. La moto et le monde ouvert sont des ajouts dispensables qui cassent le rythme.Quand le jeu redevient un vrai Metroid Prime, on retrouve la magie de la série. Retro Studios a livré un titre techniquement irréprochable, mais qui aurait gagné à rester fidèle à l’identité de la série plutôt que de courir après des tendances qui ne lui correspondent pas. Le monde ouvert, c’est pas pour tout le monde, et surtout pas pour Metroid.Après toutes ces années d'attente, difficile de ne pas considérer Metroid Prime 4 comme une petite déception. Si le cœur du jeu est toujours aussi bon et qu'il arrive encore à avoir quelques fulgurances côté level design, impossible de fermer les yeux sur les stigmates d'un développement que l'on devine tortueux. Somptueux sur Nintendo Switch 2, le dernier titre de Retro Studios est tout à fait correct, mais il ne parvient pas à marquer avec force l'histoire de la célèbre franchise.Metroid Prime 4 Beyond est un très bon épisode à n’en pas douter. Il reprend à la lettre ce qui a fait la gloire de la série il y a 18 ans, tout en incorporant quelques nouveautés. C’est un pur plaisir, non dissimulé, de retrouver les sensations d’antan dans une aventure inédite, mais c’est aussi ce qui lui fait du tort. Contrairement à Metroid Dread, qui a su moderniser la recette efficacement, Metroid Prime 4 Beyond fait un bond en arrière et baigne dans son jus. Il ne prend absolument aucun risque. Hormis la présence de pouvoirs inédits, les nouveautés comme le désert et la moto ne sont pas des plus convaincantes, tout comme sa conception plus linéaire et assistée que par le passé. Metroid Prime 4 a malgré tout assez d’atouts pour s’imposer comme un très bon jeu d'aventure et certainement l’un des plus beaux de la Nintendo Switch 2. Vous en prendrez plein les yeux et les oreilles, avec sa bande-son magistrale et obsédante.Il peut paraître cruel de juger Metroid Prime 4: Beyond pour ce qu’il n’est pas, à savoir une exclusivité Switch 2. Mais sa sortie à cheval sur deux générations accouche d’un amer constat dont il ne peut se départir : son gameplay brillant né sur GameCube est ici bridé par une structure vieillotte et peu emballante. C’est vraiment dommage, car la dimension technico-mystique confère à Metroid Prime 4: Beyond une atmosphère intéressante, quoique sans cesse mise à mal par des idées malvenues (les personnages secondaires, la moto). En résulte une aventure en 3D qui brille par moments, mais déçoit par tant d’autres.C'est une évidence, Metroid Prime 4 : Beyond est le plus faible des jeux de la série des Prime. Est-ce que le redémarrage à zéro est à blâmer ? On ne le saura sans doute jamais, mais ce désert central qui appauvri le level design global est un énorme défaut dont on ne pourra pas passer outre, tant on sent son influence néfaste sur tout le reste du jeu. Ajoutons à cela en prise par la main omniprésente et horripilante, un scénario très maladroit dans la gestion de son antagoniste et ses personnages secondaires, qui sans être extrêmement mauvais ont un intérêt discutable et nous avons là une expérience qui n'est pas la hauteur de nos grandes attentes. Pour autant, difficile de bouder son plaisir face à cette proposition techniquement très au point avec un dynamisme et une liberté dans ses combats qui sont très agréables et soutenus par plein de bonnes petites idées.