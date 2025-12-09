Éditeur : Radical Fish Games

Développeur : Radical Fish Games

Genre : Action/RPG

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais

Démo disponible le 18 Septembre 2025

Cette version démo se compose de deux parties.

La première partie correspondra au début du jeu.

La deuxième partie, quant à elle, fera un bond dans l'histoire pour montrer plusieurs moments forts, dont une partie d'un donjon.

Une démo d'une durée de jeu de 1H30 à 2H30.



Par le développeur deLa nuit est tombée sur Nyx, déformant le monde en un désert et faisant disparaître les dieux et leur peuple. Maintenant, Juno, l'Élue exilée, se réveille face à une tâche impossible : tout ramener à la vie.