Éditeur : Radical Fish Games
Développeur : Radical Fish Games
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C.
Langue : Anglais
Par le développeur de CrossCode
La nuit est tombée sur Nyx, déformant le monde en un désert et faisant disparaître les dieux et leur peuple. Maintenant, Juno, l'Élue exilée, se réveille face à une tâche impossible : tout ramener à la vie.
Démo disponible le 18 Septembre 2025
Cette version démo se compose de deux parties.
La première partie correspondra au début du jeu.
La deuxième partie, quant à elle, fera un bond dans l'histoire pour montrer plusieurs moments forts, dont une partie d'un donjon.
Une démo d'une durée de jeu de 1H30 à 2H30.