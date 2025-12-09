profile
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 09/12/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 608
visites since opening : 2217205
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[PC] Alabaster Dawn / Date demo
Action RPG





Éditeur : Radical Fish Games
Développeur : Radical Fish Games
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C.
Langue : Anglais

Par le développeur de CrossCode
La nuit est tombée sur Nyx, déformant le monde en un désert et faisant disparaître les dieux et leur peuple. Maintenant, Juno, l'Élue exilée, se réveille face à une tâche impossible : tout ramener à la vie.

Démo disponible le 18 Septembre 2025
Cette version démo se compose de deux parties.
La première partie correspondra au début du jeu.
La deuxième partie, quant à elle, fera un bond dans l'histoire pour montrer plusieurs moments forts, dont une partie d'un donjon.
Une démo d'une durée de jeu de 1H30 à 2H30.



Steam
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    vargas18, kibix, yukilin, ouken, fyrefly
    posted the 09/12/2025 at 07:40 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    zekk posted the 09/12/2025 at 07:41 AM
    C'est une news pour Rbz ça
    malroth posted the 09/12/2025 at 09:11 AM
    J'aime bcp mais l'achat se fera uniquement si le jeu sera traduit en français.
    guiguif posted the 09/12/2025 at 09:30 AM
    malroth Uniquement en anglais hors patch sur PC évidement
    iglooo posted the 09/12/2025 at 11:56 AM
    zekk
