Neil Druckmann donne quelques nouvelle chez Variety:C'était juste au moment où nous allions commencer à écrire la saison 3. J'ai regardé ce qui m'attendait, à quoi pourrait ressembler la saison suivante, et avec tous les différents projets « Last of Us » sur lesquels je travaille – pas seulement la série – avec tous les différents jeux sur lesquels je travaille, le plus important qui me prend le plus de temps est « Intergalactic: The Heretic Profit », notre prochaine grande propriété intellectuelle pour Naughty Dog et PlayStation. J'ai pensé que je pourrais mieux assumer toutes mes responsabilités en restant à un niveau plus élevé. C'était assez difficile d'être aussi impliqué en tant que co-showrunner sur les saisons 1 et 2, tout en dirigeant un studio, en travaillant, en réalisant et en écrivant un jeu. J'ai vraiment apprécié le fait que tant de personnes aient pris le relais chez Naughty Dog pendant que je travaillais sur la saison 2. J'ai notamment consacré beaucoup d'efforts à l'épisode 206, entre la préparation, l'écriture et la réalisation. Je n'étais pas sûr de pouvoir recommencer. C'est donc à cette période, alors que nous terminions toutes les interviews et que nous nous apprêtions à nous lancer sérieusement dans la saison 3, que j'ai senti que le moment était venu de tout réévaluer.Nous avions commencé à discuter de ce qu'il restait à adapter lorsque nous travaillions sur la saison 2, car nous savions que nous ne pourrions pas tout terminer et que nous allions finir sur un cliffhanger. Comme je le disais tout à l'heure, mon travail consiste désormais à rester à un niveau très élevé. Même si cela me manque de me plonger dans les détails, de travailler sur les effets spéciaux, de donner des notes sur le scénario et de vraiment m'intéresser à tous les aspects, j'essaie simplement de guider le projet. Mon espoir pour la saison 3, et ce à quoi je pense pouvoir contribuer le mieux, c'est de m'assurer qu'elle soit aussi fidèle que l'était la saison 1. Je pense en effet que c'est la norme d'excellence pour ce type d'adaptation, tout en profitant de toutes ces belles extensions qui se produisent naturellement avec le reste de l'équipe et leur travail sur la saison 3. C'est donc à ce très haut niveau que restera mon implication.Que puis-je dire et ne pas dire ? Je peux vous dire que nous sommes en plein dedans. Nous le développons, nous y jouons. Nous mettons les bouchées doubles. Je l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment, je le ressens vraiment en ce moment : c'est le jeu le plus ambitieux que nous ayons jamais créé. C'est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais créé, peut-être le plus cher, d'ici à ce que nous le terminions. Troy [Baker] est dans le jeu, et cela fait cinq ans que je n'ai pas travaillé avec Troy, et je dois le refaire, et c'était très amusant d'être à nouveau sur scène avec lui.Quant à savoir quand nous allons montrer des choses, je suis très impatient de les montrer et d'en parler, car la bande-annonce que nous avons montrée ne donne qu'un aperçu de ce qu'est réellement ce jeu. Mais pour annoncer un jeu comme celui-ci, surtout quand il s'agit d'une nouvelle propriété intellectuelle, surtout quand il est développé par Naughty Dog, il faut coordonner le marketing, les relations publiques et tout un tas de personnes. Il serait donc stupide de ma part de dire quand nous allons montrer quelque chose maintenant.Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Vous pouvez regarder nos titres précédents et voir l'évolution depuis « Uncharted », où nous avons vraiment fait nos armes dans le domaine des jeux d'action réalistes, des jeux de tir à la troisième personne, combinés à une narration émouvante. Avec « The Last of Us », nous avons ajouté des éléments de RPG et commencé à jouer avec des tracés linéaires larges. En poursuivant dans cette voie et en ajoutant de la science-fiction, vous commencez à comprendre ce que nous faisons, et nous sommes même devenus encore plus ambitieux que cela. J'ai donc vraiment hâte de voir le résultat final. Je pense que vous allez tous être agréablement surpris.