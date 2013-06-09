SONY Waypoint
name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 09/11/2025
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2127
visites since opening : 7508136
subscribers : 222
bloggers : 4
Neil Druckmann parle un peu plus de Intergalactic
Les studios Sony
Neil Druckmann donne quelques nouvelle chez Variety:



À quel moment du processus de création de la saison 2 de « The Last of Us » — était-ce pendant la campagne publicitaire, ou à quel moment exactement — avez-vous décidé de vous retirer et de revenir à plein temps chez Naughty Dog ?

C'était juste au moment où nous allions commencer à écrire la saison 3. J'ai regardé ce qui m'attendait, à quoi pourrait ressembler la saison suivante, et avec tous les différents projets « Last of Us » sur lesquels je travaille – pas seulement la série – avec tous les différents jeux sur lesquels je travaille, le plus important qui me prend le plus de temps est « Intergalactic: The Heretic Profit », notre prochaine grande propriété intellectuelle pour Naughty Dog et PlayStation. J'ai pensé que je pourrais mieux assumer toutes mes responsabilités en restant à un niveau plus élevé. C'était assez difficile d'être aussi impliqué en tant que co-showrunner sur les saisons 1 et 2, tout en dirigeant un studio, en travaillant, en réalisant et en écrivant un jeu. J'ai vraiment apprécié le fait que tant de personnes aient pris le relais chez Naughty Dog pendant que je travaillais sur la saison 2. J'ai notamment consacré beaucoup d'efforts à l'épisode 206, entre la préparation, l'écriture et la réalisation. Je n'étais pas sûr de pouvoir recommencer. C'est donc à cette période, alors que nous terminions toutes les interviews et que nous nous apprêtions à nous lancer sérieusement dans la saison 3, que j'ai senti que le moment était venu de tout réévaluer.

À l'approche de la saison 3 de « The Last of Us », allez-vous y participer d'une manière ou d'une autre ? Avez-vous discuté avec Craig Mazin des différentes intrigues, ou lui avez-vous donné des conseils, notamment si la saison 2 a suscité des réactions négatives que vous avez examinées afin d'apporter des modifications ou d'envisager des changements pour la saison 3 ?

Nous avions commencé à discuter de ce qu'il restait à adapter lorsque nous travaillions sur la saison 2, car nous savions que nous ne pourrions pas tout terminer et que nous allions finir sur un cliffhanger. Comme je le disais tout à l'heure, mon travail consiste désormais à rester à un niveau très élevé. Même si cela me manque de me plonger dans les détails, de travailler sur les effets spéciaux, de donner des notes sur le scénario et de vraiment m'intéresser à tous les aspects, j'essaie simplement de guider le projet. Mon espoir pour la saison 3, et ce à quoi je pense pouvoir contribuer le mieux, c'est de m'assurer qu'elle soit aussi fidèle que l'était la saison 1. Je pense en effet que c'est la norme d'excellence pour ce type d'adaptation, tout en profitant de toutes ces belles extensions qui se produisent naturellement avec le reste de l'équipe et leur travail sur la saison 3. C'est donc à ce très haut niveau que restera mon implication.

Passons maintenant à « Intergalactic: The Heretic Prophet ». Cela a été une annonce très importante pour vous tous lors des Game Awards en décembre dernier. Vous avez déclaré que Naughty Dog y travaillait depuis 2020. Où en êtes-vous actuellement dans le processus, et aurons-nous plus d'informations à ce sujet lors d'une des prochaines présentations State of Play de PlayStation ?

Que puis-je dire et ne pas dire ? Je peux vous dire que nous sommes en plein dedans. Nous le développons, nous y jouons. Nous mettons les bouchées doubles. Je l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment, je le ressens vraiment en ce moment : c'est le jeu le plus ambitieux que nous ayons jamais créé. C'est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais créé, peut-être le plus cher, d'ici à ce que nous le terminions. Troy [Baker] est dans le jeu, et cela fait cinq ans que je n'ai pas travaillé avec Troy, et je dois le refaire, et c'était très amusant d'être à nouveau sur scène avec lui.

Quant à savoir quand nous allons montrer des choses, je suis très impatient de les montrer et d'en parler, car la bande-annonce que nous avons montrée ne donne qu'un aperçu de ce qu'est réellement ce jeu. Mais pour annoncer un jeu comme celui-ci, surtout quand il s'agit d'une nouvelle propriété intellectuelle, surtout quand il est développé par Naughty Dog, il faut coordonner le marketing, les relations publiques et tout un tas de personnes. Il serait donc stupide de ma part de dire quand nous allons montrer quelque chose maintenant.

Vous avez décrit à plusieurs reprises « Intergalactic » comme ayant « le gameplay le plus profond » de l'histoire de Naughty Dog. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Vous pouvez regarder nos titres précédents et voir l'évolution depuis « Uncharted », où nous avons vraiment fait nos armes dans le domaine des jeux d'action réalistes, des jeux de tir à la troisième personne, combinés à une narration émouvante. Avec « The Last of Us », nous avons ajouté des éléments de RPG et commencé à jouer avec des tracés linéaires larges. En poursuivant dans cette voie et en ajoutant de la science-fiction, vous commencez à comprendre ce que nous faisons, et nous sommes même devenus encore plus ambitieux que cela. J'ai donc vraiment hâte de voir le résultat final. Je pense que vous allez tous être agréablement surpris.
Variety - https://variety.com/2025/gaming/news/neil-druckmann-last-of-us-exit-intergalactic-video-game-1236514453/
    tags : naughty dog ps5 intergalatic
    famimax, lightning
    posted the 09/11/2025 at 06:00 PM by jenicris
    comments (36)
    zekk posted the 09/11/2025 at 06:15 PM
    J'ai hâte ,ça sera day one !
    lightning posted the 09/11/2025 at 06:16 PM
    Bordel je sens un truc de psychopathe avec ce projet
    lightning posted the 09/11/2025 at 06:21 PM
    Pour rejouer à TLOU 2 actuellement, c'est juste fou le train d'avance que ce jeu sur les soit disant "jeux next gen". Rien que les animations mettent une vitesses à 99% des jeux encore.

    Vivement !
    jenicris posted the 09/11/2025 at 06:22 PM
    lightning ouaip c'est pareil que Rockstar. Ils ont souvent une gen d'avance
    marcelpatulacci posted the 09/11/2025 at 06:31 PM
    Bordel je sens un truc de genre le moins bien de ND avec ce projet
    neptonic posted the 09/11/2025 at 06:36 PM
    Achat jour 1, confiance absolue
    zekk posted the 09/11/2025 at 06:42 PM
    marcelpatulacci et ça te rend heureux ?
    altendorf posted the 09/11/2025 at 06:51 PM
    Trust the process
    marcelpatulacci posted the 09/11/2025 at 07:21 PM
    zekk faut bien lire: j'ai dit le "moins bien de ND".

    pense tu vraiment qu'il saura mettre une raclée a Uncharted et TLOU réuni ? j'en doute, et pas a cause du le/la prota.
    zekk posted the 09/11/2025 at 07:35 PM
    marcelpatulacci pourquoi réuni c'est des jeux différents et je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas, il n'y a pas de raison
    51love posted the 09/11/2025 at 08:02 PM
    Tellement hâte d'en voir plus sur ce projet, on sait quasi rien ( a part que l héroïne à 0 charisme )

    Plus sérieusement, hâte de voir le gameplay, la proposition, difficile de se faire une idée pour le moment où ND va vouloir nous emmener.

    Une de mes plus grosses attentes pour les prochaines années, avec TW4, et le prochain Monolith Soft
    rider288 posted the 09/11/2025 at 08:05 PM
    Il dit a demi mot TLOU part III non ? Plusieurs projet TLOU
    kratoszeus posted the 09/11/2025 at 09:55 PM
    Bah day one mais je vais vomir devant le perso principale, l'actrice est bien plus séduisante dans la réalité, mais bon je vais passer outre.
    kurosu posted the 09/11/2025 at 09:58 PM
    Le jeu va être bien sans aucun doute, mais j'espère qu'ils vont mettre une option perruque
    akinen posted the 09/11/2025 at 10:11 PM
    Vu le niveau AAA du jeu, forcément je m’y pencherai.

    On verra bien ce que ça donnera
    supasaiyajin posted the 09/12/2025 at 06:24 AM
    Ouais, hâte d’en voir plus !
    ouken posted the 09/12/2025 at 06:53 AM
    Je sais pas moi la BA m'a fait ni chaud ni froid pour que je suis un fan du studio...a voir oui en tout cas je suis loin d'avoir fait waouh
    gasmok2 posted the 09/12/2025 at 07:13 AM
    Je suis vraiment mitigé par ce que dit le gars.
    J'adore ND mais j'ai du mal avec Druckman.

    - Quand il dit le jeu le plus cher...ce n'est pas un signe de qualité à mes yeux.
    Depuis quand les graphismes font un bon jeu?

    - Il mec parle de la saison 3 de TLoU en disant explicitement que la saison 2 est merdique (d'ailleurs il se barre de la série au moment ou la série se pête la gueule, les rats quittente le navire quoi).

    - Plusieurs projetx TLoU, j'espère pas, car on en a eu assez entre les jeux et la série.

    - En parlant d'Intergalactic il dit "C'est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais créé,"
    Ca sent à plein nez la mauvaise idée d'Open World

    Encore une fois je fais confiance à ND donc wait & see, mais j'ai aucune hype pour le moment sur ce jeu
    soulfull posted the 09/12/2025 at 07:14 AM
    Je le vois bizarrement comme le futur vrai Mass Effect 4 même si j'imagine que ça n'aura peut être rien à voir. En tout cas j'ai confiance en eux.
    jenicris posted the 09/12/2025 at 07:16 AM
    gasmok2 le terme AAA englobe également le marketing, pas que le développement du jeu et ND veut toujours être au top niveau animation, technique, graphismes depuis la PS3.
    chreasy97 posted the 09/12/2025 at 07:35 AM
    Pour le moment, ce jeu ne me dit absolument rien hype inexistante...
    zekk posted the 09/12/2025 at 07:40 AM
    gasmok2 - Quand il dit le jeu le plus cher...ce n'est pas un signe de qualité à mes yeux.
    Depuis quand les graphismes font un bon jeu?

    le développement d'un jeu ça ne se limite pas aux graphismes
    nikolastation posted the 09/12/2025 at 07:58 AM
    rider288 Pas forcément, il y a eu les remasters / compil'. Sans oublier les comics / novels. Ceci étant, les Dogs ont 2 équipes donc il serait "logique" que celle qui ne bosse pas sur Intergalatic planche sur TLoU part III.

    Je reste dubitatif, mais j'ai foi en les Dogs. Quand ils ont annoncé Jak, j'étais pas convaincu du côté "open world". Et j'ai adoré. Quand ils ont présenté Uncharted, j'y voyais un Indy Jones au rabais. Et j'ai adoré...
    Tout ce que j'espère, c'est que le gameplay soit vraiment plus poussé que dans leurs précédentes franchises.
    niflheim posted the 09/12/2025 at 07:58 AM
    Sur cette vidéo, on voit la cascadeuse Lauren Mary Kim en pleine séance de motion capture ça fait rêver ! Je pense que c'est elle qui fait toute la motion capture des animations de gameplay pour Jordan A. Mun

    Comme en témoigne certains commentaires, ça promet déjà pour les retournements de veste lors de la prochaine séquence de gameplay qu'on prédit pour les Game Awards.

    Le bal des faux-cul a déjà commencé, et comme l'a dit Tati Gabrielle les haters vont y jouer et l'aimer

    Les haters ont vraiment 0 race

    gasmok2 après avoir raconté de la pure merde sur Hideo Kojima et Metal Gear, tu réitères encore dans ta connerie avec Neil Druckmann

    Mange ça le hater : The Last of Us HBO | La saison 2 décroche un premier prix aux Emmy Awards 2025

    Ah oui et si tu veux du pure nanar bien cringe, retourne sur le scénario de Gears ou contente toi simplement de tes jeux 8, 16 bit avec un scénar qui tient sur une feuille de PQ. C'est plus de ton niveau intellectuel.
    newtechnix posted the 09/12/2025 at 07:58 AM
    zekk là où c'est inquiétant c'est sur la rentabilité, des leaks avaient montré que plusieurs AAA Sony n'étaient en fait pas rentable...donc annoncé que c'est le jeu le plus cher me laisse dubitatif

    en fait on peut émettre l'hypothèse que le jeu va être multi-plateforme pour sa rentabilité.
    sonilka posted the 09/12/2025 at 08:10 AM
    niflheim Les haters ont vraiment 0 race

    Et tu es bien placé pour en parler, toi qui pond des pavés à la limite de l'hystérie pour défendre papa Sony.
    zekk posted the 09/12/2025 at 08:12 AM
    newtechnix Mouais déjà c'est pas le sujet de mon message, de deux c'est quand même beaucoup de spéculation
    niflheim posted the 09/12/2025 at 08:12 AM
    sonilka c'est plutôt toi avec toute la merde que tu débites depuis pas mal de temps déjà, sur tout ce qui touche de près ou de loin à Sony.
    niflheim posted the 09/12/2025 at 08:19 AM
    rider288 les différents projets The Last of Us, c'est aussi :

    - https://www.naughtydogmag.fr/universal-studios-prepare-une-attraction-the-last-of-us-pour-halloween/

    - https://www.naughtydogmag.fr/the-last-of-us-sony-concepts-attraction-immersive-ces-2025/#:~:text=Ce%20nouveau%20projet%20prendrait%20la,enceintes%20dans%20toute%20la%20pièce.
    gasmok2 posted the 09/12/2025 at 08:36 AM
    zekk
    A mais je suis d'accord avec toi
    Mais dans l'inconscient collectif gros budget est souvent synonyme de grosse technique (pour ça on peu leur faire confiance).
    Quand il dit " C'est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais créé"..ça me fait un peu peur que ND succombe aussi au diktat de l'Open world alors qu'un jeu linéaire au rythme maitrisé serait parfait à mes yeux.

    jenicris
    Depuis la PS1 qu'ils sont au top techniquement les mecs, de braies brutasses

    niflheim : quand tu viendras avec un post intéressant je te lirai pour le moment je passe mon tour
    zekk posted the 09/12/2025 at 08:39 AM
    gasmok2 ça reste donc très personnel, parce que pour moi un bon open-world c'est bien au dessus d'un jeu linéaire

    Puis on est sur un jeu SF la densité est peut être lié à plusieurs mondes visitables avec de gros zones au lieu d'un seul gros open-world
    marios1 posted the 09/12/2025 at 08:46 AM
    gasmok2 "Ca sent à plein nez la mauvaise idée d'Open World"

    C'est pas parce qu'il y a des studios qui abusent du genre et qu'il y a de mauvais jeux open world que TOUS les jeux du style sont mauvais. Ou qu'il ne faut plus en faire. Enfin n'importe quoi.
    jenicris posted the 09/12/2025 at 08:49 AM
    gasmok2 ils ont franchie vraiment un gap pour être une référence absolue a partir de U2 je trouve.
    Mais ouais même à l'époque de Crash Bandicoot ils étaient parmi les meilleurs

    C'est pour cela que le fait qu'ils misent sur les graphiques comme tu le dis, ça me surprend pas. C'est dans leur ADN
    gasmok2 posted the 09/12/2025 at 09:01 AM
    zekk
    Mais totalement personnel , je ne dis en rien que le jeu sera mauvais, juste que mes goûts iraient plus pour le jeu linéaire et maîtrisé dans le rythme.
    Après j'espère un grand jeu cela-dit de leur part vu leur passif.

    niflheim J'ai changé d'avis, j'ai lu ton post...et je vais te répondre.
    En quoi j'ai dit de la merde sur Kojima? Il me semble quand même que j'ai le droit de ne pas aimer ses dernières œuvres
    As-tu au moins fait tous ses jeux avant?
    Je ne te parles pas de MGS ou de DS.

    As-tu au moins joué à Snatcher, Policenauts, Zone of the Enders (1 et 2...) , Boktai.
    Moi oui et je les ai aimé.
    Désolé de te dire qu'en matière d'écriture il a perdu la main, et que ses derniers jeux qui se veulent cinématographiques serait de pures nanars en film.

    Concernant TLoU
    Tu me sors les récompenses de la saison 2 de TLoU tant mieux, quand je regarde l'avis des fan et tout le monde l'a critiqué, j'y peux rien il y a même eu des milliers de memes dessus.
    Si les récompenses faisaient la qualité d'une œuvre...

    Et pourquoi tu me sors Gears of War ici l'ahuri?
    Si tu joues à Gears pour le scénario, t'es encore plus frappé que je ne le pensais

    Je te sonnerai quand j'aurai besoin d'un TV le vendeur Darty.

    marios1
    Je ne dis pas le contraire, mais j'ai (c'est encore une fois personnel) une overdose d'Open World.
    Il y en a des exceptionnels mais je préfère les jeux linéaire avec une narration très maitrisée.
    maxx posted the 09/12/2025 at 09:19 AM
    J'ai très très hate d'en voir plus. J'ai adoré l'ambiance du premier trailer, je suis très curieux de voir le gameplay. ND a l'air de pas mal insister dessus donc je pense que ça sera très très sympa à jouer. Et puis franchement TLOU2 en terme de gameplay c'est très canon dans le genre. Et la, laisser de côté les armes à feu pour du CaQ, ça va nous changer un peu avec ND
    Je suis aussi très curieux de l'histoire. Là encore la série TLOU, et notamment le 2, est fantastique et là le sujet à l'air intéressant avec l'histoire de la religion. Niveau ambiance sonore et BO j'espère un truc très très cool Et puis techniquement/visuellement, je fais totalement confiance à l'équipe, là encore leurs jeux sont très en avance à chaque fois.
    Bref, vu le passif de ND, l'ampleur du projet, je leur fait entièrement confiance pour le moment et j'attends d'en voir plus mais je suis assez impatient.
    lez93 posted the 09/12/2025 at 09:03 PM
    Depuis la déception TLOU 2 je suis très très méfiant vis à vis de ND...
    Pas de hype pour l'instant. A voir.
