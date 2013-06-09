Neil Druckmann donne quelques nouvelle chez Variety:
À quel moment du processus de création de la saison 2 de « The Last of Us » — était-ce pendant la campagne publicitaire, ou à quel moment exactement — avez-vous décidé de vous retirer et de revenir à plein temps chez Naughty Dog ?
C'était juste au moment où nous allions commencer à écrire la saison 3. J'ai regardé ce qui m'attendait, à quoi pourrait ressembler la saison suivante, et avec tous les différents projets « Last of Us » sur lesquels je travaille – pas seulement la série – avec tous les différents jeux sur lesquels je travaille, le plus important qui me prend le plus de temps est « Intergalactic: The Heretic Profit », notre prochaine grande propriété intellectuelle pour Naughty Dog et PlayStation. J'ai pensé que je pourrais mieux assumer toutes mes responsabilités en restant à un niveau plus élevé. C'était assez difficile d'être aussi impliqué en tant que co-showrunner sur les saisons 1 et 2, tout en dirigeant un studio, en travaillant, en réalisant et en écrivant un jeu. J'ai vraiment apprécié le fait que tant de personnes aient pris le relais chez Naughty Dog pendant que je travaillais sur la saison 2. J'ai notamment consacré beaucoup d'efforts à l'épisode 206, entre la préparation, l'écriture et la réalisation. Je n'étais pas sûr de pouvoir recommencer. C'est donc à cette période, alors que nous terminions toutes les interviews et que nous nous apprêtions à nous lancer sérieusement dans la saison 3, que j'ai senti que le moment était venu de tout réévaluer.
À l'approche de la saison 3 de « The Last of Us », allez-vous y participer d'une manière ou d'une autre ? Avez-vous discuté avec Craig Mazin des différentes intrigues, ou lui avez-vous donné des conseils, notamment si la saison 2 a suscité des réactions négatives que vous avez examinées afin d'apporter des modifications ou d'envisager des changements pour la saison 3 ?
Nous avions commencé à discuter de ce qu'il restait à adapter lorsque nous travaillions sur la saison 2, car nous savions que nous ne pourrions pas tout terminer et que nous allions finir sur un cliffhanger. Comme je le disais tout à l'heure, mon travail consiste désormais à rester à un niveau très élevé. Même si cela me manque de me plonger dans les détails, de travailler sur les effets spéciaux, de donner des notes sur le scénario et de vraiment m'intéresser à tous les aspects, j'essaie simplement de guider le projet. Mon espoir pour la saison 3, et ce à quoi je pense pouvoir contribuer le mieux, c'est de m'assurer qu'elle soit aussi fidèle que l'était la saison 1. Je pense en effet que c'est la norme d'excellence pour ce type d'adaptation, tout en profitant de toutes ces belles extensions qui se produisent naturellement avec le reste de l'équipe et leur travail sur la saison 3. C'est donc à ce très haut niveau que restera mon implication.
Passons maintenant à « Intergalactic: The Heretic Prophet ». Cela a été une annonce très importante pour vous tous lors des Game Awards en décembre dernier. Vous avez déclaré que Naughty Dog y travaillait depuis 2020. Où en êtes-vous actuellement dans le processus, et aurons-nous plus d'informations à ce sujet lors d'une des prochaines présentations State of Play de PlayStation ?
Que puis-je dire et ne pas dire ? Je peux vous dire que nous sommes en plein dedans. Nous le développons, nous y jouons. Nous mettons les bouchées doubles. Je l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment, je le ressens vraiment en ce moment : c'est le jeu le plus ambitieux que nous ayons jamais créé. C'est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais créé, peut-être le plus cher, d'ici à ce que nous le terminions. Troy [Baker] est dans le jeu, et cela fait cinq ans que je n'ai pas travaillé avec Troy, et je dois le refaire, et c'était très amusant d'être à nouveau sur scène avec lui.
Quant à savoir quand nous allons montrer des choses, je suis très impatient de les montrer et d'en parler, car la bande-annonce que nous avons montrée ne donne qu'un aperçu de ce qu'est réellement ce jeu. Mais pour annoncer un jeu comme celui-ci, surtout quand il s'agit d'une nouvelle propriété intellectuelle, surtout quand il est développé par Naughty Dog, il faut coordonner le marketing, les relations publiques et tout un tas de personnes. Il serait donc stupide de ma part de dire quand nous allons montrer quelque chose maintenant.
Vous avez décrit à plusieurs reprises « Intergalactic » comme ayant « le gameplay le plus profond » de l'histoire de Naughty Dog. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Vous pouvez regarder nos titres précédents et voir l'évolution depuis « Uncharted », où nous avons vraiment fait nos armes dans le domaine des jeux d'action réalistes, des jeux de tir à la troisième personne, combinés à une narration émouvante. Avec « The Last of Us », nous avons ajouté des éléments de RPG et commencé à jouer avec des tracés linéaires larges. En poursuivant dans cette voie et en ajoutant de la science-fiction, vous commencez à comprendre ce que nous faisons, et nous sommes même devenus encore plus ambitieux que cela. J'ai donc vraiment hâte de voir le résultat final. Je pense que vous allez tous être agréablement surpris.
pense tu vraiment qu'il saura mettre une raclée a Uncharted et TLOU réuni ? j'en doute, et pas a cause du le/la prota.
Plus sérieusement, hâte de voir le gameplay, la proposition, difficile de se faire une idée pour le moment où ND va vouloir nous emmener.
Une de mes plus grosses attentes pour les prochaines années, avec TW4, et le prochain Monolith Soft
On verra bien ce que ça donnera
J'adore ND mais j'ai du mal avec Druckman.
- Quand il dit le jeu le plus cher...ce n'est pas un signe de qualité à mes yeux.
Depuis quand les graphismes font un bon jeu?
- Il mec parle de la saison 3 de TLoU en disant explicitement que la saison 2 est merdique (d'ailleurs il se barre de la série au moment ou la série se pête la gueule, les rats quittente le navire quoi).
- Plusieurs projetx TLoU, j'espère pas, car on en a eu assez entre les jeux et la série.
- En parlant d'Intergalactic il dit "C'est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais créé,"
Ca sent à plein nez la mauvaise idée d'Open World
Encore une fois je fais confiance à ND donc wait & see, mais j'ai aucune hype pour le moment sur ce jeu
Depuis quand les graphismes font un bon jeu?
le développement d'un jeu ça ne se limite pas aux graphismes
Je reste dubitatif, mais j'ai foi en les Dogs. Quand ils ont annoncé Jak, j'étais pas convaincu du côté "open world". Et j'ai adoré. Quand ils ont présenté Uncharted, j'y voyais un Indy Jones au rabais. Et j'ai adoré...
Tout ce que j'espère, c'est que le gameplay soit vraiment plus poussé que dans leurs précédentes franchises.
Comme en témoigne certains commentaires, ça promet déjà pour les retournements de veste lors de la prochaine séquence de gameplay qu'on prédit pour les Game Awards.
Le bal des faux-cul a déjà commencé, et comme l'a dit Tati Gabrielle les haters vont y jouer et l'aimer
Les haters ont vraiment 0 race
gasmok2 après avoir raconté de la pure merde sur Hideo Kojima et Metal Gear, tu réitères encore dans ta connerie avec Neil Druckmann
Mange ça le hater : The Last of Us HBO | La saison 2 décroche un premier prix aux Emmy Awards 2025
Ah oui et si tu veux du pure nanar bien cringe, retourne sur le scénario de Gears ou contente toi simplement de tes jeux 8, 16 bit avec un scénar qui tient sur une feuille de PQ. C'est plus de ton niveau intellectuel.
en fait on peut émettre l'hypothèse que le jeu va être multi-plateforme pour sa rentabilité.
Et tu es bien placé pour en parler, toi qui pond des pavés à la limite de l'hystérie pour défendre papa Sony.
- https://www.naughtydogmag.fr/universal-studios-prepare-une-attraction-the-last-of-us-pour-halloween/
- https://www.naughtydogmag.fr/the-last-of-us-sony-concepts-attraction-immersive-ces-2025/#:~:text=Ce%20nouveau%20projet%20prendrait%20la,enceintes%20dans%20toute%20la%20pièce.
A mais je suis d'accord avec toi
Mais dans l'inconscient collectif gros budget est souvent synonyme de grosse technique (pour ça on peu leur faire confiance).
Quand il dit " C'est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais créé"..ça me fait un peu peur que ND succombe aussi au diktat de l'Open world alors qu'un jeu linéaire au rythme maitrisé serait parfait à mes yeux.
jenicris
Depuis la PS1 qu'ils sont au top techniquement les mecs, de braies brutasses
niflheim : quand tu viendras avec un post intéressant je te lirai pour le moment je passe mon tour
Puis on est sur un jeu SF la densité est peut être lié à plusieurs mondes visitables avec de gros zones au lieu d'un seul gros open-world
C'est pas parce qu'il y a des studios qui abusent du genre et qu'il y a de mauvais jeux open world que TOUS les jeux du style sont mauvais. Ou qu'il ne faut plus en faire. Enfin n'importe quoi.
Mais ouais même à l'époque de Crash Bandicoot ils étaient parmi les meilleurs
C'est pour cela que le fait qu'ils misent sur les graphiques comme tu le dis, ça me surprend pas. C'est dans leur ADN
Mais totalement personnel , je ne dis en rien que le jeu sera mauvais, juste que mes goûts iraient plus pour le jeu linéaire et maîtrisé dans le rythme.
Après j'espère un grand jeu cela-dit de leur part vu leur passif.
niflheim J'ai changé d'avis, j'ai lu ton post...et je vais te répondre.
En quoi j'ai dit de la merde sur Kojima? Il me semble quand même que j'ai le droit de ne pas aimer ses dernières œuvres
As-tu au moins fait tous ses jeux avant?
Je ne te parles pas de MGS ou de DS.
As-tu au moins joué à Snatcher, Policenauts, Zone of the Enders (1 et 2...) , Boktai.
Moi oui et je les ai aimé.
Désolé de te dire qu'en matière d'écriture il a perdu la main, et que ses derniers jeux qui se veulent cinématographiques serait de pures nanars en film.
Concernant TLoU
Tu me sors les récompenses de la saison 2 de TLoU tant mieux, quand je regarde l'avis des fan et tout le monde l'a critiqué, j'y peux rien il y a même eu des milliers de memes dessus.
Si les récompenses faisaient la qualité d'une œuvre...
Et pourquoi tu me sors Gears of War ici l'ahuri?
Si tu joues à Gears pour le scénario, t'es encore plus frappé que je ne le pensais
Je te sonnerai quand j'aurai besoin d'un TV le vendeur Darty.
marios1
Je ne dis pas le contraire, mais j'ai (c'est encore une fois personnel) une overdose d'Open World.
Il y en a des exceptionnels mais je préfère les jeux linéaire avec une narration très maitrisée.
Je suis aussi très curieux de l'histoire. Là encore la série TLOU, et notamment le 2, est fantastique et là le sujet à l'air intéressant avec l'histoire de la religion. Niveau ambiance sonore et BO j'espère un truc très très cool Et puis techniquement/visuellement, je fais totalement confiance à l'équipe, là encore leurs jeux sont très en avance à chaque fois.
Bref, vu le passif de ND, l'ampleur du projet, je leur fait entièrement confiance pour le moment et j'attends d'en voir plus mais je suis assez impatient.
Pas de hype pour l'instant. A voir.