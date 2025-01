"Tout se passe très bien. Après la fin de FF7 Rebirth, nous avons immédiatement commencé à travailler sur le troisième jeu, et à la fin de l'année 2024, nous avions terminé un build capable de confirmer ce que nous devions viser en tant que jeu.



Nous voyons déjà la direction que nous voulons prendre, et nous y travaillons depuis le début de l'année.



Nous avançons sans retard par rapport au calendrier que nous avions prévu lorsque nous avons lancé le projet de remake, et nous espérons que vous l'attendrez avec impatience."

"Comme la prochaine partie est la conclusion, j'ai dit à Nomura que je voulais quelque chose qui respecte l'original, tout en donnant un sentiment de satisfaction au-delà de ce que l'on peut ressentir dans l'original, quelque chose qui conclurait le projet de remake.



Ce travail a été remis à la fin de l'année et le scénario du troisième volet a été achevé."



"J'en suis très satisfait, et je suis sûr que les fans seront eux aussi satisfaits de la conclusion."