Prévu pour le 23 janvier prochain, Seifuku Kanojo 2 est la suite d'un visual novel / jeu de drague développé par ENTERGRAM dans lequel le joueur peut suivre une histoire avec une des 4 protagonistes.On apprend que la version PlayStation sera modifiée avec les tenues suggestives censurées et des scènes retirées du jeu. Le jeu sera accessoirement aussi censuré pour passer la classification japonaise d'âge (CERO) sur console.Le jeu restera non-censuré sur PC et Nintendo Switch, mais il n'est prévu qu'au Japon pour l'instant.

posted the 12/22/2024 at 09:44 AM by masharu