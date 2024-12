Actualité

Après Guilty Gear Strive, c'est le tour du jeu service gratuit Zenless Zone Zero d'avoir depuis la version 1.4 du jeu lancé plus tôt cette semaine ses angles de caméra être censurés, ou plus précisément lorsque l'angle de caméra forme une contre-plongée, le modèle du personnage jouable disparaît.Les joueurs ont fait part de leur mécontentement, au point que le studio miHoYo a dû réaliser dans la même journée un patch correctif afin d'assouplir ces conditions. Désormais le personnage ne disparaît que si la caméra est vraiment en dessous du modèle 3D.On notera que selon miHoYo ce n'était au départ qu'un bug de la nouvelle mise à jour... Mais bien sur, c'est de l'incompétence. D'autant plus que le jeu a déjà été censuré, la physique des seins de certains héroïnes (Nicole notamment) avait été réduit depuis le lancement du jeu.Bref, une preuve que si on manifeste nos désirs, on peut au moins trouver un compromis...