Selon des sources de Kotaku, Firewalk Studios a été formé en 2017 par quelques ex-développeurs de Bungie travaillant sur un nouveau jeu de tir multijoueur sous l'égide de la startup de studio de jeu Probably Monsters formée par l'ex-PDG de Bungie, Harold Ryan. Concord était en développement depuis des années et a été repéré très tôt par Sony comme une perspective prometteuse pour son portefeuille GaaS.L'accord initial de développement du jeu s'élevait à un peu plus de 200 millions de dollars, selon deux sources familières avec l'accord mais qui n'ont pas été autorisées à en parler publiquement. Mais selon Kotaku ce montant n'était pas suffisant pour couvrir l'ensemble du développement du jeu et n'incluait pas l'achat de l'IP de Concord ou de Firewalk Studios lui-même, que Sony n'a acquis que l'année dernière.