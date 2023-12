"Nous avons commencé par exprimer ce monde dans lequel vous pouvez vous aventurer à travers cette world map", explique-t-il à Game Informer. C'était le cas pour Final Fantasy I, mais à partir de Final Fantasy X, lorsque nous sommes entrés dans ce monde en 3D en temps réel, le développement de la world map a cessé ou s'est arrêté dans une certaine mesure".

"Avec X, le joueur choisissait un point ou une zone où il souhaitait se rendre, et il partait de là pour voyager", explique Kitase. "Le sentiment était que, depuis la 3D en temps réel, il n'était plus possible de créer une world map complète. Au-delà de X, il n'y a pas vraiment de world map claire dans Final Fantasy, et c'était la norme. J'avais supposé qu'il en irait de même pour le Remake, et c'est pourquoi [Naoki Hamaguchi, directeur de Final Fantasy VII Remake and Rebirth] a pensé qu'il fallait revenir à nos origines et restaurer le plaisir de l'exploration de cette vaste world map. C'était un sentiment très fort.

"Depuis que la world map a disparu, j'ai vraiment eu un sentiment étrange", dit-il. "J'ai toujours pensé qu'il était étrange de ne pas avoir de world map. Je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de RPG sans world map, et que pour Final Fantasy VII, pour vivre pleinement l'expérience de ce monde, nous devions avoir une world map. On ne peut pas s'en passer !

"Une partie de la conception du jeu que nous avons adoptée pour Rebirth est que, dans le scénario principal, vous sauverez Yuffie et Under Junon, puis, à partir de là, vous irez vers Junon et ensuite vers Costa del Sol", explique Hamaguchi à Game Informer. Mais par exemple, en entendant les histoires des anti-Shinra qui vivent à Under Junon, vous pourriez vous dire : "Et cette zone du Crow's Nest dont j'ai entendu parler ? J'ai peut-être envie d'y aller, de l'explorer et de me lancer dans une aventure secondaire pour sauver des gens". Nous voulons que le joueur puisse vivre ces différentes aventures et faire son propre voyage en fonction de ses centres d'intérêt.

Final Fantasy X (considéré par de nombreux fans comme l'un des 5 ou 6 meilleurs FF et opus le plus apprécié au japon) était dépourvu d'un élément que plusieurs des principaux développeurs impliqués dans le projet ont déploré : une world map explorable.Pour Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII Rebirth et réalisateur de Final Fantasy VI, VII, VIII et X, la disparition de la world map est un point sensible, lui qui travaille sur la série depuis 1990:Malgré toutes ses louanges et son importance, Final Fantasy X a été critiqué pour sa linéarité, le jeu ne s'ouvrant véritablement que vers la fin de l'histoire principale. Même dans ce cas, à moins de suivre le chemin linéaire du pèlerinage du groupe, la meilleure façon d'explorer la world map est de sélectionner des points d'intérêt dans un "dirigeable", ce qui va à l'encontre de ce que l'équipe avait imaginé avant Final Fantasy X.Tetsuya Nomura, qui a travaillé sur la plupart des jeux Final Fantasy depuis Final Fantasy IV et qui occupe le poste de directeur créatif sur Final Fantasy VII Rebirth, avoue qu'il manque quelque chose à Final Fantasy depuis la disparition de la world map.Bien que Final Fantasy XV de 2016 proposait une world map à explorer, Square Enix espère pousser l'idée d'une world map RPG moderne encore plus loin dans Final Fantasy VII Rebirth, car il fait sortir la trilogie Remake des limites de Midgar et l'emmène dans un vaste monde. Dans la démo que GameInformer a vu, Junon est divisée en segments sur la world map U.I., mais vous pouvez traverser l'ensemble de la région sans problème, de manière “transparente”. De plus, l'immense monde explorable de Final Fantasy VII Rebirth est rempli de missions, de contenus annexes et de mini-jeux. La world map dépasse ainsi tout ce que l'on a pu voir dans les jeux Final Fantasy récents selon GameInformer, et même ce que l'on a pu voir dans Remake.Le studio espère que cela incitera les joueurs à explorer et à s'engager dans les différents types de contenu qu'il a créés.Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024 sur PS5.