Au début, toutes les rumeurs indiquaient que Sony Santa Monica créerait un DLC pour God of War Ragnarök, mais les dernières fuites suggèrent que cette extension pourrait devenir un jeu complet de taille moyenne comme Miles Morales l'était pour Spider-Man de Marvel, par exemple.

Le DLC de God of War Ragnarök sera dévoilé en fin d'année, affirme l'un des plus grands sites espagnols de jeux vidéo.C'est pas la première fois qu'on entend parlé de cela, la première fois ça avait été évoqué par un membre vérifié de Resetera (qui avait prouvé par le passé qu'il avait de vrais sources sur Ragnarok) et selon lui ça partait plus vers un standalone.Areajugones évoque cela aussi :God of War Ragnarok était l'un des plus gros jeux Sony de l'année dernière et à reçu globalement des retours positifs. Ce DLC/standalone pourrait être intéressant pour ceux qui ont fini le jeu, pour au moins deux possibilités.Cory Barlog planche de son côté sur une nouvelle IP depuis quasiment 5 ans. En espérant qu'elle sera bientôt révélé.Ça serait agréable pour vous que ce DLC/standalone (s'il existe) soit uniquement sur PS5 comme celui de Forbidden West ou bien cross gen ?