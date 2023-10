Actualité Nintendo

"Lors de la création de Tears of the Kingdom, nous avons pu concrétiser l'ensemble de nos visions du côté développement. Bien que de nombreux aficionados aient probablement déjà bouclé l'aventure principale, aucun DLC n'est prévu. Notre équipe de développement espère sincèrement que les joueurs continueront à savourer les vastes étendues d'Hyrule."

Voila maintenant plusieurs mois quea enfin sortiet qu'il continue de captiver les joueurs de par son univers et ses nombreuses possibilités offertes, à tel point que que les créateurs sont formels :Dans une récente interview accordée au, le directeur, et, le producteur, ont mis un point d'honneur à préciser qu'aucun contenu téléchargeable ne serait proposé pour ce titre.Nous pouvons désormais aisément imaginer que le prochain opus de The Legend Of Zelda verra le jour sur cette nouvelle machine qui ne devrait plus mettre trop longtemps à pointer le bout de son nez. Reste à savoir quelle forme aura ce nouvel épisode... Tout est possible puisqueetpourraient très bien décider de conserver certaines choses développées avecet, ou encore revenir à quelque chose de plus traditionnel, ou alors quelque chose de complètement neuf.