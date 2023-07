Teiyu Goto, qui a rejoint Sony après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en 1977, a travaillé sur le design extérieur de toutes les consoles PlayStation, ainsi que sur leurs manettes et autres accessoires, au cours des 17 dernières années. Dans une interview accordée au magazine Famitsu en Juillet 2011, Goto a dévoilé le processus interne qui a permis de créer certaines des images les plus emblématiques des jeux vidéo.Goto explique qu'il a été impliqué pour la première fois dans le projet PlayStation au printemps 1993., se souvient-il.Goto a commencé son travail de conception à peu près au même moment où l'équipe de développement mettait la dernière main à Dinosaur, la première, déclare-t-ilComme les consoles de jeu constituaient une nouvelle catégorie pour Sony, Goto a eu carte blanche pour aller dans la direction qu'il souhaitait pour le design., explique-t-il., explique M. Goto.Ignorant la demande de la direction pour une manette plate, semblable à celle de Nintendo, Goto propose un design avec des poignées aux deux extrémités et le montre à Norio Ohga, le président de Sony à l'époque., se souvient Goto.Cependant, la direction est restée assez hostile., raconte Goto.Cela explique l'apparence de la manette, mais pas les noms plutôt uniques des boutons., révèle Goto.Avec le recul, Goto considère son travail sur la manette de la PlayStation comme le genre de chance qui ne se présente qu'une fois dans une vie., a-t-il déclaré.Son succès ne fait aucun doute : après tout, tous les concepteurs ne peuvent pas se vanter de voir leur travail dans 100 millions de foyers à travers le monde., raconte Goto.