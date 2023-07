La mort (de notre avatar) pose un problème fondamental au jeu vidéo. Elle est nécessaire pour des raisons de game design, mais elle impacte l'immersion et le rythme du jeu.Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux différentes techniques utilisées par les scénaristes et game designers pour intégrer la mort (de manière aussi "harmonieuse" que possible) à notre expérience de jeu.