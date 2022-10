Bonjour à tous ! Ici Naoki Yoshida, le producteur de Final Fantasy XVI ! Nous vous aurons fait un peu attendre, mais voici enfin notre troisième bande-annonce : « Ambition ». Cette fois-ci, nous avons choisi de mettre en avant le monde de FFXVI, ses personnages et notamment les Émissaires, plutôt que les phases d’action.



Il se déroule donc à Valisthéa… Une région sur le point de connaître le crépuscule de son histoire, et qui se voit accablée par un lourd destin, fait d’âpres combats et d’événements impliquant ces fameux Émissaires. Quelle conclusion attend nos protagonistes, à la fin des luttes acharnées pour la mainmise sur les Cristaux-mères ? J’espère que ces quelques mots vous auront en tout cas donné envie d’en savoir plus sur l’histoire du jeu.



Le processus de développement a atteint son point culminant, et nous avançons dans le test et les ajustements divers. Nous sommes en train d’apporter les dernières améliorations, et nous optimisons toujours plus le jeu.



Bientôt, nous vous en dévoilerons plus sur le monde de Final Fantasy XVI ! Pour le moment, laissez-vous captiver par la bande-annonce inédite et un aperçu de deux nouveaux personnages. Mais d’abord, laissons la parole au directeur Hiroshi Takai.





Clive Rosefield, personnage principal de Final Fantasy XVI

Bonjour tout le monde,



Je suis Hiroshi Takai, le directeur de Final Fantasy XVI.



Pour cette troisième bande-annonce, c’est vrai que nous vous avons un peu fait attendre, mais nous avons essayé de nous faire pardonner en la remplissant autant que possible d’éléments importants. Ces images permettent ainsi de comprendre combien l’univers du jeu est riche, et combien le récit évolue grâce aux interactions complexes entre nos nombreux personnages.



Pour ce qui est du développement, celui-ci est entré dans sa phase finale, et les équipes travaillent d’arrache-pied pour tester le jeu et y apporter les modifications qui le rendront encore meilleur ! Attendez-vous à avoir entre les mains un Final Fantasy qui vous tiendra en haleine !



Bref, profitez bien de cette bande-annonce. J’espère qu’elle vous aidera à patienter encore un peu, tout en essayant d’imaginer l’histoire qui bouscule les contrées valisthéennes !



– Hiroshi Takai, directeur de Final Fantasy XVI





Émissaire contre Émissaire

Nous espérons que vous aimerez la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI ! Ensuite, nous aimerions vous présenter deux nouveaux personnages qui ne manqueront pas de piquer votre curiosité : les Émissaires de Bahamut et d’Odin.





Prince héritier de la pieuse nation de Sangbrèque, Dion Lesage est renommé comme étant l’un des plus valeureux chevaliers dragon que son histoire ait connu. Apprécié de ses subordonnés comme des gens du peuple, celui qui incarne Bahamut s’est illustré comme tel sur de nombreux champs de bataille. Sa silhouette survolant le front de guerre a marqué l’imaginaire commun au point d’être immortalisée dans les chants des trouvères et les récits des conteurs. Mais l’ombre sinistre qui plane sur l’Empire pourrait bien ternir la réputation du majestueux dragon et de ses ailes resplendissantes…





Barnabas Tharmr est le souverain du Royaume de Valœd, lequel contrôle l’ensemble du continent du Gris-Levant. Le fait qu’il ne soit pas natif de cette région ne l’a nullement empêché de se hisser à cette position suprême. C’est cet homme qui est parvenu à lui seul à unifier le Gris-Levant, jusque-là divisé par des conflits internes et miné par la présence endémique d’hommes-bêtes. Le roi, qui est également l’Émissaire d’Odin, mène lui-même son ambitieuse nation sur le champ de bataille, armé de son épée légendaire. Son regard noir qui s’étend sur une Valisthéa vacillante brille toutefois d’une lueur sinistre…





Clive exécutant des capacités eikoniques sur le champ de bataille





Maître de la lame et de la glace.





Clive contre Garuda





Clive contre Garuda





Émissaire d’Odin contre Ifrit

L’équipe de développement est dans la dernière ligne droite et se consacre entièrement à l’achèvement du jeu. Continuez de rester à l’affût des futures mises à jour !

Voici quelques scènes issues d’une bande-annonce inédite qui met en scène des batailles à l’action dynamique, Clive face à de puissants Eikons, et la grande guerre des Eikons !Final Fantasy XVI sortira sur PS5 lors de l'été 2023.