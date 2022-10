Bonjour, je suis Motoi Okamoto, producteur chez Konami. Pour faire renaître Silent Hill, il nous a paru essentiel de collaborer avec les fans de la série. La saga Silent Hill est restée silencieuse pendant de nombreuses années. Pourtant, lors de cette période de sommeil, nous avons reçu de nombreuses propositions concernant de nouveaux opus et des remakes. Il s’agit d’une franchise appréciée par de nombreux fans.



L’équipe de Bloober Team nous a fait une proposition des plus enthousiasmantes. C’est un studio de passionnés, spécialisé dans les jeux d’horreur. Pour répondre aux attentes des fans qui tiennent Silent Hill en très haute estime, nous avons décidé de faire appel à des créateurs amoureux de l’univers de Silent Hill pour produire un remake de Silent Hill 2. Je cède la parole à Mateusz Lenart, directeur créatif et designer principal de Bloober Team, afin qu’il nous fournisse davantage de détails.

Silent Hill 2 est un classique apprécié et intemporel. Si cette description peut sembler cliché, elle n’en est pas moins vraie pour une grande partie des membres de l’équipe Bloober Team. Par respect pour le jeu originel, nous avons apporté un soin particulier à ce remake.



L’un de nos objectifs principaux est de préserver l’atmosphère qui a rendu Silent Hill 2 aussi exceptionnel, tout en modernisant de nombreux aspects de son gameplay. Nous travaillons main dans la main avec les créateurs originels, notamment Akira Yamaoka et Masahiro Ito, pour que le ressenti propre à Silent Hill reste intact.



Parmi les nouveaux éléments révélés dans la bande-annonce de présentation, on observe l’adoption d’une caméra à l’épaule. Avec cet angle, nous souhaitons plonger les joueurs encore plus profondément dans le jeu, leur donner le sentiment qu’ils font partie de ce monde surnaturel et leur proposer une expérience encore plus viscérale en tous points.

Un changement en entraîne souvent un autre. Aussi, nous avons procédé à une refonte du système de combat et de certaines scènes, entre autres choses. Le jeu nous étant présenté à travers les yeux de James, nous avons trouvé de nouvelles manières de maintenir le joueur dans un état de tension permanente.



Vingt-et-un ans se sont écoulés depuis la sortie de Silent Hill 2 sur PlayStation 2, et le bond technologique nous rapproche, du moins à certains égards, du jeu que Team Silent souhaitait concevoir en 2001. Grâce à des sessions de capture de mouvements de pointe, nous avons pu créer les meilleures expressions faciales de toute l’histoire de la série, conférant aux personnages une gamme étendue d’émotions, même sans prononcer le moindre mot.

Nous remettons au goût du jour toute l’expérience Silent Hill 2. Grâce aux possibilités offertes par l’Unreal Engine 5, nous avons pu donner vie à la sinistre ville brumeuse comme jamais auparavant. Le jeu ravira les joueurs PlayStation 5 sur les plans visuel, auditif et sensoriel.



Les fonctionnalités d’Unreal Engine 5 les plus notables sont Lumen et Nanite. Grâce à elles, nous allons pouvoir proposer un niveau de détail et de réalisme supérieur, tout en renforçant l’ambiance oppressante qui a fait la renommée de cet univers.

Lumen est une solution de gestion de l’éclairage hautement dynamique qui réagit instantanément aux changements de scène et de luminosité. Autrement dit, la lumière interagit de façon réaliste avec l’environnement, tout comme dans le monde réel. Ainsi, l’environnement du jeu dans sa globalité possède un éclairage plus naturel. La technologie Nanite, quant à elle, constitue un outil extraordinaire pour les level designers, leur permettant de créer des mondes ultra-détaillés et des environnements incroyablement réalistes.

Mais tout n’est pas qu’une question de graphismes. Une grande partie de l’atmosphère dérangeante de Silent Hill provient de sa musique et de son sound design. Avec l’audio 3D sur PS5, les joueurs pourront déterminer avec précision l’origine d’un son. Le moteur sonore WWise crée un paysage sonore crédible qui renforce l’immersion des joueurs.



Bien évidemment, nous n’avons pas oublié la manette DualSense. Avec notre titre précédent, The Medium, nous avons déjà prouvé notre créativité avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Silent Hill 2 bénéficiera d’autres idées novatrices, mais que nous préférons garder secrètes pour le moment.

Une dernière amélioration majeure : la technologie de stockage sur SSD. Grâce au streaming ultra-rapide des données, les joueurs ne verront s’afficher aucun écran de chargement, les laissant explorer en toute liberté l’intégralité de la ville de Silent Hill.



Avec ces technologies, nous espérons faire de Silent Hill 2 une expérience encore plus éprouvante et inoubliable pour les joueurs nouveaux ou aguerris. Nous mettons tout en œuvre pour faire honneur à ce classique, tout en redynamisant son gameplay. Il en résultera un jeu Silent Hill proposant une ambiance sonore et des graphismes d’une qualité inédite pour la saga. Le développement est loin d’être terminé, mais il nous tarde que les fans puissent tester le jeu.

Motoi OkamotoProducteur, Konami Digital EntertainmentMateusz LenartDirecteur créatif et Designer principal, Bloober Team