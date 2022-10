Sony vise à expédier 30 millions de consoles PlayStation 5 au cours de l'année fiscale 23 (mars 2023 - mars 2024), selon des sources.



La production de la nouvelle console à lecteur de disque amovible devrait commencer en avril 2023 et la console devrait être commercialisée en septembre de la même année, selon les sources.



Sony prévoit de vendre 18 millions de consoles au cours de l'exercice 22 et 30,5 millions au cours de l'exercice 23, soit une augmentation de 70 % par rapport à l'année précédente.



Sur les 30,5 millions de consoles vendues au cours de l'exercice 23, 12 millions seront de l'"ancienne PlayStation 5", dont la production cessera complètement d'ici les vacances de 2023.



On pense que la nouvelle PlayStation 5 à lecteur de disque amovible est un moyen de réduire les coûts de production. À l'avenir, l'entreprise n'aura plus besoin de fabriquer qu'une seule console, mais elle aura les deux prix des versions numérique et sur disque.



On peut supposer que cela signifie que le lecteur de disque amovible sera proposé à un prix d'environ 100 dollars, ce qui correspond actuellement à la différence de prix entre la PS5 numérique et la PS5 standard.



Plus tôt dans la journée, David Gibson, analyste principal chez MST Financial, a signalé sur Twitter que les expéditions maritimes de Sony vers les États-Unis avaient augmenté de 400 % en septembre 2022 par rapport à septembre 2021.



Sony a expédié un nombre impressionnant de 7,5 millions de kg de matériel aux États-Unis, contre 1,5 million de kg au cours du même mois l'année dernière.



Certes, il ne s'agit pas de toutes les consoles PlayStation 5, mais les chiffres d'expédition montrent la montée en puissance de la production et des expéditions après les problèmes d'approvisionnement de COVID-19.



Sony Interactive a indiqué qu'en juin 2022, la société avait expédié plus de 21,7 millions de consoles PlayStation 5 depuis son lancement.



Si Sony atteint ses objectifs de vente, la société pourrait être en mesure de vendre 70 millions de consoles d'ici le début de l'année fiscale 24.

Selon des sources de Tom Henderson via Insider Gaming: