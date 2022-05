Conseils aux consommateurs

Ce jeu a reçu la note PEGI 18 qui restreint sa disponibilité aux ADULTES SEULEMENT et ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. Cette classification a été attribuée parce qu'il comporte des références fortes au suicide et l'utilisation d'un langage fort.



Brève description du jeu

Jeu de rôle d'action-aventure dans lequel une jeune femme qui a tout perdu est transportée de New York vers un royaume magique. Elle doit sauver les habitants de ce pays magnifique mais cruel, trouver son véritable but et rentrer chez elle.



Questions relatives au contenu

Dans une scène, une femme désespérée se tient sur un rebord, tout en buvant de l'alcool, et se demande si le monde ne se porterait pas mieux sans elle. Lorsqu'elle pose un pied sur le rebord, elle est sauvée par une présence mystique. Plus tard dans le jeu, le même personnage est poussé par un méchant personnage qui lui dit qu'elle aurait dû se suicider. Cependant, elle n'agit pas en conséquence. Ce jeu contient également un langage fort ("f**k"), ainsi que des termes plus doux.



Autres problèmes

Ce jeu offre aux joueurs la possibilité d'acheter des objets dans le jeu, sous la forme de packs de contenu téléchargeables, ce dont certains parents ou tuteurs peuvent vouloir être informés. Les parents, les tuteurs ou tout autre adulte responsable doivent vérifier ce qui est proposé avant d'effectuer tout achat au nom d'un enfant. Il convient de noter que le jeu peut toujours être joué sans avoir besoin d'acheter de tels éléments. Le jeu comporte également des scènes de violence réaliste, notamment une femme qui se fait attaquer par un groupe de voyous qui lui donnent des coups de poing et des coups de pied et la menacent d'une arme. Il y a également de la violence à l'encontre de personnages fantastiques, qui sont renversés en arrière par des attaques et saignent du sang jaune. Le personnage du joueur peut commander des boissons alcoolisées dans un bar. Ces boissons affectent les statistiques du joueur, mais de manière aléatoire, avec des résultats négatifs possibles.

Forspoken vient d'être évalué par PEGI:Cela pourrait confirmer que le jeu n'aura pas de report et sortirait bien le 11 octobre de cette année.