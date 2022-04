La politique de Sony prévoit une certaine souplesse. Les développeurs ont jusqu'à trois mois après le lancement de leurs jeux sur le PlayStation Store pour publier leur version d'essai. Les versions d'essai doivent également être accessibles aux utilisateurs PlayStation Plus Premium pendant au moins 12 mois. Sony est également disposé à publier des démos de jeux personnalisées au lieu des versions d'essai à durée limitée, mais celles-ci ne seront approuvées qu'au cas par cas. Les développeurs sont également toujours libres de publier des week-ends gratuits, des essais de jeux ou des démos personnalisées accessibles à tous les possesseurs de PlayStation.

De nombreux développeurs ont été informés de cette nouvelle politique par une mise à jour du portail des développeurs de Sony. Nos sources ont indiqué qu'elles n'avaient reçu aucune autre communication concernant ce changement. La bonne nouvelle est que ces exigences ne sont pas rétroactives et ne s'appliquent pas aux titres PlayStation VR à venir. La moins bonne nouvelle est que si vous êtes un développeur qui prévoit de sortir un titre sur le PlayStation Store à l'avenir, vous devez maintenant prévoir du temps et des ressources pour créer ces nouveaux essais chronométrés.

Sony a commencé à communiquer avec les développeurs au sujet de ses projets d'essais de jeux à durée déterminée pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Selon des sources s'adressant à Game Developer, les développeurs travaillant sur des jeux dont le prix est égal ou supérieur à 34 dollars (33 euros en Europe, ¥4000 au Japon) sont désormais tenus de créer des versions d'essai limitées dans le temps de leurs jeux. Ces versions d'essai doivent durer au moins deux heures. Les jeux dont le prix est inférieur à ces montants ne sont pas tenus de créer des versions d'essai à durée limitée, selon la nouvelle politique. Ce plan fait suite à l'annonce par Sony de l'élargissement des options d'abonnement au PlayStation Plus.

posted the 04/26/2022 at 02:33 PM by jenicris