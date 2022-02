JVFR 10/10

JVC 19/20

JeuxActu 19/20

Gamergen 19/20

GameInformer 9,25/10

Guerrilla Games a fixé la barre haute avec Horizon Forbidden West. Il fait plus que surpasser son prédécesseur ; il emmène la fiction d'Horizon dans des endroits captivants et construit un monde riche qui vous récompense pour les efforts que vous y consacrez. C'est surtout une expérience divertissante, avec des moments à couper le souffle et des combats inoubliables.

JVFrance 9/10

Millenium 85%

Gamekult 8/10

IGNFrance 8/10

JVLive 17/20

Horizon Forbidden West est porté par une histoire haletante et un monde absolument magnifique. Ajoutez à cela un contenu monstrueux, des combats dantesques et des activités secondaires intéressantes pour obtenir une des meilleures exclusivités PlayStation de ces dernières années.En s’appuyant sur un premier épisode déjà très bon, Horizon Forbidden West touche les étoiles, devenant un véritable aboutissement pour la formule du studio Guerrilla Games mais aussi pour le genre du monde ouvert “classique” en général. Passionnant de bout en bout, fort d’un univers à la direction artistique somptueuse, mieux écrit et mis en scène, et davantage engageant du point de vue des combats et de l’exploration, le titre est quasi-irréprochable sur tout ce qu'il entreprend, faisant preuve d’un souci du détail de chaque instant. De plus, Horizon Forbidden West se paye même le luxe d’être à la fois excellent sur PS5, PS4 Pro mais aussi PS4 Fat, grâce à un travail cross-génération exemplaire. On pourra seulement regretter une conclusion finale un peu vite expédiée, et un manque de grosses nouveautés majeures. Pas de quoi gâcher la formidable aventure qui attend dans l’Ouest prohibé. Un titre véritablement exceptionnel.Que dire de plus sur Horizon 2 : Forbidden West qui surclasse son prédécesseur dans tous les domaines ? Probablement pas grand-chose. Réduits au rang de faire-valoir dans Zero Dawn, les humains – désormais capables de chevaucher des machines – sont à prendre au sérieux cette fois-ci, comme en témoignent les mécaniques de combat rapproché plus étoffés. Certes, on note encore quelques errances au niveau de l’I.A. – notamment lors des phases d’infiltration – mais le fait que les ennemis quadrillent les environs de manière coordonnée, ou que les créatures nous pourchassent sous l'eau, attestent des progrès réalisés dans ce domaine. Si le charisme d’Aloy ne se dément pas, ce sont bien les machines qui restent les stars de la franchise. Les développeurs ont clairement passé un temps fou à les concevoir tellement la manière dont elles se comportent est naturelle. Cette minutie permet de souligner la diversité des armes et le caractère stratégique des affrontements face à un golgoth fait de métal et de circuits imprimés. Forbidden West a également pensé à densifier l’exploration, avec par exemple un système d’escalade débridé et une ailegide qui renforce la verticalité du level design. Du coup, ça donne envie de s’intéresser aux à-côtés, aussi bien sur la terre ferme que sous l’eau, puisqu’Aloy dispose dorénavant d’un masque de plongée pour visiter les fonds marins. Enfin, PS5 oblige, le niveau graphique du jeu retourne la tête. On en parle longuement dans le test, mais le boulot abattu par les équipes hollandaises est tout bonnement phénoménal. Bref, en dépit d’une écriture encore maladroite et de quelques carences sur le plan technique, Horizon 2 : Forbidden West est indéniablement une réussite sur PS5.Messieurs-dames, n’ayons pas peur des mots, Horizon Forbidden West est l’un des meilleurs open world qui existent à ce jour. Le jeu est riche, généreux, amusant, marquant... Lancer une partie, c’est se risquer à zapper son entourage pendant un temps et de partir à l’aventure avec une créature de rêve, forte, intelligente et envoûtante. Un gameplay amélioré, des graphismes époustouflants, une histoire frappante et étonnante, n'ayez pas peur et donnez la main à Aloy dans un futur lointain de l’Amérique, dans un monde post-apocalyptique qui laisse sans voix.Horizon Forbidden West reaches a new high bar for Guerrilla Games. It does more than surpass its predecessor; it takes Horizon’s fiction to captivating places and builds a rich world that rewards you for the effort you put into it. Mostly, it’s an entertaining experience, complete with jaw-dropping moments and unforgettable fights.L’année commence à peine et avec Horizon Forbidden West, nous avons déjà un sérieux candidat pour le jeu de l’année. La passion de Guerilla Games se fait ressentir à chaque instant et dès qu’on démarre une partie, on le fait le sourire aux lèvres, prêts à vivre de belles aventures. Si le premier opus était déjà une réussite en son temps, sa suite confirme que la licence a parfaitement sa place auprès des ténors du genre. Quelques défauts persistent mais ils ne sont rien face à l’ampleur de l’œuvre du studio hollandais. Avec Horizon Forbidden West, la PlayStation 4 peut tirer sa révérence avec ferveur et la PlayStation 5 tient l’un de ses fers de lance. Une valeur sûre, assurément.Horizon Forbidden West fait ce que l'on attend de toute suite de blockbuster digne de ce nom : en reprenant les bases de l'épisode original et en les améliorant autant que possible, Guerilla Games s'assure de viser juste. Il reste encore des axes d'amélioration pour un hypothétique Horizon 3, mais il s'agit d'un titre solide qui frappe fort pour le début d'année des productions Playstation Studios.Promenons-nous dans Horizon Forbidden West et chassons des machines car on ne s'en lasse pas. Oui, une fois tout fini, vous courrez encore après les armes et les armures pour votre collection et les composants pour les améliorer, même si vous n'avez plus personne contre qui les utiliser, et que votre surpuissance dépasse tout, car c'est fun et il faut bien patienter un bon moment avec le prochain jeu. L'histoire de Forbidden West, bien qu'intense, intéressante, remplie de personnages vraiment réussis et bien écrits, fruste simplement par la suite qu'elle tease. Malgré toutes ces aventures, on est automatiquement hypé par la suivante. Si on y pense, le cœur du scénario SF d'Horizon est assez simple, ce nouveau titre lui offrant simplement une plus grande dimension. Les thèmes s'avèrent intéressants aussi, où Aloy et Sylens représentent deux approches de la Science et du savoir, empathique ou non, et les tribus différentes visions de la foi : en la force, en la vie, et aussi la foi envers le savoir lui-même. Les amoureux de la Lore seront donc servis en quadruple ration avec Forbidden West, sur le passé de la Terre et son présent, tandis que les rusheur vont trouver que le jeu s'arrête là où il doit commencer – sans non plus d'énormes nouveautés de gameplay. Il manque une dimension à la narration, mais c'est commun à tous les mondes ouverts, on ne peut pas trop en vouloir à Guerrilla de tomber dans le même travers. D'autant plus avec tous le travail fournit sur l'univers, cette carte immense et magnifique, cette immersion dans une société plus crédible et diverse que jamais.Avec Horizon Forbidden West, Guerrilla Games revoit et corrige sa copie sur de nombreux points de manière efficace, tout en apportant encore plus de contenu. Sans toutefois véritablement innover, il offre une aventure spectaculaire et captivante sur la côte ouest des États-Unis qui vous occupera de nombreuses heures grâce à une quantité conséquente d’activités variées. La recherche d’une expérience cinématographique avec des graphismes, des animations, une bande son et un jeu d’acteur de qualité, s’avère fructueuse. Même si quelques réglages restent nécessaires, si vous avez aimé Horizon Zero Dawn, vous allez adorer Horizon Forbidden West.