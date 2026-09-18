Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Trials of Mana
4
Likers
name : Trials of Mana
platform : Switch
editor : Square Enix
developer : N.C
genre : action-RPG
other versions : PC PlayStation 4 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
484
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19437
visites since opening : 35442026
link49 > blog
[Trails in the Sky 2nd Chapter] Et un autre titre très bien noté!


DualShockers : 100/100 : "Trails in the Sky 2nd Chapter reprend tous les éléments introduits dans le premier volet pour les sublimer. Le jeu propose des combats exceptionnels, une narration irréprochable et des personnages captivants, tout en évitant les longueurs du premier opus. C'est une réussite totale et une conclusion idéale pour l'histoire du duo de Bracers, qui prépare également le terrain pour la suite de manière passionnante. Ce remake prouve qu'il est tout à fait possible de créer un titre capable de combler toutes les attentes des amateurs de JRPG, s'imposant ainsi comme l'un des meilleurs représentants du genre à l'heure actuelle."

Jeuxvideo.com : 85/100 : Avec Trails in the Sky 2nd Chapter, Falcom conclut brillamment le remake de la saga Trails originale. Bien plus qu'une simple suite, ce second volet s'appuie sur toutes les forces de l'œuvre initiale pour offrir un dénouement mémorable. Si l'expérience reste très bavarde, c'est précisément ce souci obsessionnel du détail qui confère aux moments clés du scénario une telle intensité et une telle émotion. Certes, une certaine lassitude peut s'installer à mesure que l'on revisite les environnements du premier opus, au sein d'une aventure qui — une fois de plus — met du temps à démarrer. Toutefois, le titre s'appuie sur un système de combat d'une solidité à toute épreuve pour maintenir un gameplay grisant et garantir que l'intérêt ne retombe jamais. Après avoir vécu cette histoire fondatrice sous une forme modernisée, on a hâte de redécouvrir la suite de la franchise avec ce même niveau de qualité — et en français ! Alors, quelle sera la prochaine étape : Trails in the Sky the 3rd* ou *Trails from Zero ?



Le jeu est déjà disponible sur Ps5, et sortira à la fin du mois sur les Switch en boite.

Source : https://www.metacritic.com/game/trails-in-the-sky-2nd-chapter/
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, newtechnix, aeris201, kisukesan
    posted the 09/18/2026 at 08:38 AM by link49
    comments (10)
    aeris201 posted the 09/18/2026 at 08:40 AM
    Je passe mon tour car priorité a Fire Emblem
    cidkageno posted the 09/18/2026 at 09:02 AM
    Il me fait bien plus envie que Fire Emblem mais n'ayant pas touché au premier j'hésite.
    akinen posted the 09/18/2026 at 09:06 AM
    cidkageno Le 1 est long et le rythme est vraiment à la cool. Prépares toi et fais le avant (y'a de bonnes promos)

    En ce qui concerne fire emblem, il a de sacrés argument passé le prologue. Si t'es curieux...
    cidkageno posted the 09/18/2026 at 09:13 AM
    akinen Ok je vais essayer de choper le premier sur Switch si il tourne correctement ayant vendu ma ps5.
    Fire Emblem j'aime bien la DA et le jeu a l'air d'avoir pas mal de contenu mais je suis pas un tres grand fan des "tactical"...Treehouses m'étais tombé des mains.
    perse9 posted the 09/18/2026 at 09:20 AM
    n'y allons pas pas 4 chemin, c'est pour le moment le jeux de l'année et peut être le meilleur représentant du genre JRPG depuis des années. J'en suis à 23 h sur le premier et à chaque fois que j'arrête de jouer je n'ai qu'une envie...de rallumer la console pour avancer dans l'histoire.
    hayatevibritania posted the 09/18/2026 at 09:21 AM
    cidkageno Une maj gratuite sur SW2 est disponible pour le 1er Je l'ai fait sur cette version, elle est top, le jeu aussi. C'est le type de JRPG tranquille comme les ateliers. Pas de mise en scène abusé, des personnages simple et attachant, humour bien dosé, gameplay dynamique, c'est un excellent jeu me concernant.
    akinen posted the 09/18/2026 at 09:24 AM
    cidkageno 60fps sur switch 2 si tu l'as et il est très beau.

    Si t'as la patience de le finir, le tout dernier tiers est assez énorme et donnes immédiatement envie de passer au 2.
    neetsen posted the 09/18/2026 at 11:15 AM
    J'aurais tellement aimé apprcier plus ce jeu

    J'ai le 1er dans lequel j'ai pas mal d'heures de jeu, mais je n'arrive pas entrer dedans.

    Les combats sont bien mais très répétitifs, et ça cause beaucoup beaucoup, le scénario ne m'a pas happé, j'ai l'impression que ça ne démarrera jamais.

    Après ça reste un très bon jeu pour sûr, mais mieux conté ça aurait pu etre un de mes rpg favoris
    kalas28 posted the 09/18/2026 at 11:22 AM
    le 1 était sympa mais le remake montre la tristesse du monde et de son recyclage de l'époque tellement tout est identique
    micheljackson posted the 09/18/2026 at 11:57 AM
    Dites, les possesseurs de Switch 2,
    c'est quoi le meilleur plan pour acheter ses jeux le moins cher possible ?
    Leboncoin ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo