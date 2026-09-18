DualShockers : 100/100 : "Trails in the Sky 2nd Chapter reprend tous les éléments introduits dans le premier volet pour les sublimer. Le jeu propose des combats exceptionnels, une narration irréprochable et des personnages captivants, tout en évitant les longueurs du premier opus. C'est une réussite totale et une conclusion idéale pour l'histoire du duo de Bracers, qui prépare également le terrain pour la suite de manière passionnante. Ce remake prouve qu'il est tout à fait possible de créer un titre capable de combler toutes les attentes des amateurs de JRPG, s'imposant ainsi comme l'un des meilleurs représentants du genre à l'heure actuelle."
Jeuxvideo.com : 85/100 : Avec Trails in the Sky 2nd Chapter, Falcom conclut brillamment le remake de la saga Trails originale. Bien plus qu'une simple suite, ce second volet s'appuie sur toutes les forces de l'œuvre initiale pour offrir un dénouement mémorable. Si l'expérience reste très bavarde, c'est précisément ce souci obsessionnel du détail qui confère aux moments clés du scénario une telle intensité et une telle émotion. Certes, une certaine lassitude peut s'installer à mesure que l'on revisite les environnements du premier opus, au sein d'une aventure qui — une fois de plus — met du temps à démarrer. Toutefois, le titre s'appuie sur un système de combat d'une solidité à toute épreuve pour maintenir un gameplay grisant et garantir que l'intérêt ne retombe jamais. Après avoir vécu cette histoire fondatrice sous une forme modernisée, on a hâte de redécouvrir la suite de la franchise avec ce même niveau de qualité — et en français ! Alors, quelle sera la prochaine étape : Trails in the Sky the 3rd* ou *Trails from Zero ?
Le jeu est déjà disponible sur Ps5, et sortira à la fin du mois sur les Switch en boite.
Source : https://www.metacritic.com/game/trails-in-the-sky-2nd-chapter/
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posted the 09/18/2026 at 08:38 AM by link49
En ce qui concerne fire emblem, il a de sacrés argument passé le prologue. Si t'es curieux...
Fire Emblem j'aime bien la DA et le jeu a l'air d'avoir pas mal de contenu mais je suis pas un tres grand fan des "tactical"...Treehouses m'étais tombé des mains.
Si t'as la patience de le finir, le tout dernier tiers est assez énorme et donnes immédiatement envie de passer au 2.
J'ai le 1er dans lequel j'ai pas mal d'heures de jeu, mais je n'arrive pas entrer dedans.
Les combats sont bien mais très répétitifs, et ça cause beaucoup beaucoup, le scénario ne m'a pas happé, j'ai l'impression que ça ne démarrera jamais.
Après ça reste un très bon jeu pour sûr, mais mieux conté ça aurait pu etre un de mes rpg favoris
c'est quoi le meilleur plan pour acheter ses jeux le moins cher possible ?
Leboncoin ?