Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
The Witcher IV
1
Likers
name : The Witcher IV
platform : Xbox Series X
editor : N.C
developer : CD Projekt Red
genre : RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
483
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19389
visites since opening : 35220417
link49 > blog
[Ps6/Xbox Helix] Les consoles perdureront malgré les difficultés et leurs prix


Les jeux de CD Projekt Red – pensez à des RPG incontournables comme Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 – fonctionnent très bien sur consoles... et même si ces plateformes ont rencontré quelques obstacles en matière de coûts, notamment à cause de la pénurie de mémoire vive (la « RAMpocalypse ») et autres problèmes, le studio ne s'en inquiète pas.

Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red, l'explique dans une récente interview accordée à The Game Business. Il y affirme que les marques de consoles comme Xbox et PlayStation perdureront malgré les difficultés liées à la pénurie de RAM et autres entraves ; quant aux performances futures des jeux de son entreprise sur ces plateformes, elles ne constituent pas une source d'inquiétude pour le moment.

« Je ne suis pas inquiet », déclare Nowakowski. « Les consoles restent nécessaires pour élargir le public, notamment auprès des joueurs occasionnels ou semi-occasionnels. Il est important de pouvoir brancher sa console et de jouer en toute simplicité. »

Il a sans doute raison sur ce point. Bien que je sois plutôt joueur PC, j'apprécie les moments où je me détends en jouant sur ma Switch 2 pour changer un peu. C'est une question de commodité – et, certes, de prix... même si le tarif des consoles a tendance à augmenter. Quoi qu'il en soit, Nowakowski ne les voit pas disparaître.

CD Projekt Red : Si l'on privilégie une approche axée sur la réduction des coûts, impossible de créer The Witcher 4.

« Je suis convaincu qu'elles traverseront la tempête », admet-il, tout en reconnaissant le « défi objectif » que représente le prix, ainsi que les rumeurs concernant un éventuel report des consoles de nouvelle génération.

Après tout, le PDG de Sony n'a pas été en mesure de communiquer une date de sortie pour la PS6 le mois dernier, et la pénurie persistante de composants matériels n'apaise pas les inquiétudes des consommateurs. Mais cela a-t-il vraiment de l'importance ? Pour Nowakowski, la réponse est non.

« La manière dont nous atteignons les joueurs importe peu. Le contenu est roi. Si le contenu est de qualité, les gens trouveront un moyen d'y jouer », affirme le dirigeant de CD Projekt Red. « Au moment du lancement, si c'est sur PS5 ou Xbox Series X/S que les gens jouent, nous serons présents sur ces plateformes. Nous trouverons un modèle économique qui nous convient, qui satisfait les joueurs, et voilà. »

Ça a l'air plutôt pas mal, à mon avis… répondre aux attentes des joueurs, où qu'ils se trouvent.

« Si la nouvelle génération devait prendre du retard, il est possible que certaines idées soient mises de côté pour plus tard », conclut Nowakowski. « Il nous faudrait nous adapter. Nous ne sommes pas inquiets sur le plan commercial. Les consoles sont là pour durer » – et, vous savez, quelque chose me dit qu'il a raison.

Source : https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/consoles-are-here-to-stay-cd-projekt-red-lead-says-the-witcher-3-studio-isnt-worried-about-next-gen-consoles-like-the-ps6-and-project-helix-facing-delays/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    aeris201, kisukesan
    posted the 09/02/2026 at 11:34 AM by link49
    comments (21)
    olex posted the 09/02/2026 at 11:39 AM
    Ça perdurera, mais faudra voir la gueule de la génération suivante...
    Je pense qu'il y aura moins d'audience, remplacée par une "élite" prête à raquer et une autre plus en faveur au tout-gratuit (gacha/F2P)
    jenicris posted the 09/02/2026 at 11:46 AM
    Lol
    marchand2sable posted the 09/02/2026 at 11:47 AM
    Qu’est-ce qu’on est bien sur PC, entre le online gratuit, la qualité graphique et technique des jeux, les mod des fans qui enrichissent la rejouabilité, les prix, l’émulation, et j’en passe.

    La PS5 c'était uniquement pour avoir certains jeux en format physique dans mon cas mais vu qu’il y a pas de retour en arrière chez Sony (fermeture des usines disc), je ne vois absolument aucun intérêt à acheter une PS6 dans mon cas. Aucun.

    A voir pour Xbox le physique, même si c’est peu probable. Mais ils pourraient plier la prochaine génération rien qu’avec une annonce pareille.
    magneto860 posted the 09/02/2026 at 11:48 AM
    L'an prochain on a une élection présidentielle, probablement suivie par une inflation galopante, de nouvelles taxes et réformes "nécessaires" (retour de la taxe d'habitation ?) et donc une nouvelle baisse de pouvoir d'achat.

    Le prix de la RAM c'est un sujet récurrent à la GTA, et à un moment je pense qu'on s'en fout, parce que d'ici la PS6 on aura certainement bien d'autres soucis à gérer.

    (Oui je commence à être blasé du sujet )
    coconutsu posted the 09/02/2026 at 12:10 PM
    800/900$ 1000$/€
    rogeraf posted the 09/02/2026 at 12:14 PM
    Y aura ptet une extension mémoire comme pour la N64 pour faire perdurer ces consoles ?
    cail2 posted the 09/02/2026 at 12:25 PM
    Avec l'augmentation constante de la RAM les consoles vont surtout devenir des boites à streaming...
    greggy posted the 09/02/2026 at 12:31 PM
    Non, c’est mort, à part Nintendo peut-être. La PS6 sera à coup sûr la dernière console Sony "normale". Ensuite, le grand public ira du côté du cloud avec abonnement parce qu’il n’aura pas le choix, et le reste ira sur PC.
    romgamer6859 posted the 09/02/2026 at 12:37 PM
    d'un côté ça m'attire pour la tech mais bon d'un autre côté je m'en b à un point
    potion2swag posted the 09/02/2026 at 12:38 PM
    ça parle de PC comme si c'était une plateforme accessible à tous en ce moment
    brook1 posted the 09/02/2026 at 12:38 PM
    C'est vrai que le PC n'est pas touché par la crise actuelle, c'est même la meilleure période pour se monter une config.
    riddler posted the 09/02/2026 at 12:46 PM
    Quitte à ne rien posséder autant partir sur le cloud, une simple Series S pourra faire tourner les jeux hélix à quoi bon claquer autant d’argent alors que le matos est déjà à la maison.
    J’ai lancer Hell is us en cloud hier je n’y vois que du feu tant la qualité est bonne
    kikoo31 posted the 09/02/2026 at 12:47 PM
    potion2swag non mais les prochaines consoles ne le seront pas
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 01:06 PM
    olex non ce n'est pas possible puisque le JV est un divertissement de masse comme les films series et la musique
    cyr posted the 09/02/2026 at 01:20 PM
    brook1 ? Tu plaisante ou c'est du seconde degré.

    Perso la prochaine génération attendra. D'ailleurs je suis presque sur que je n'aurais pas une xbox élite ou ps6 avant 4 ou 5 ans après le lancement.



    Le temps qu'il y ai suffisamment de jeux penser pour les nouvelle machines.

    Mais si le prix est au delà de 700€ grand max, ben comment dire, je laisse tomber.

    Les consoles doivent être accessible. Si le prix devient ahurissant, ça ne vaut plus le coup.

    Car ce qui coûte le plus chère, c'est le prix des jeux.

    Et un joueur ocasionel qui joue principalement a fifa, call off gta lui finira par ce dire que ça vaut pas le coup.
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 01:53 PM
    cyr chez xbox tu aura un modele à ce prix , maintenant est ce que ce sera un model enviable venant d'une series X pas sure , en revanche pour quelqu'un venant d'une series S certainement.
    nyseko posted the 09/02/2026 at 02:07 PM
    Bah c'est sûr, ils vont jouer sur quoi sinon les pro-S et pro-M ?
    zerdow posted the 09/02/2026 at 04:36 PM
    brook1 les PC on toujours etait plus cher que les consoles , par contre ce qui vas changer avec le tout numérique de Sony c’est que le PC sera la seule plateforme à avoir de la concurrence et des prix ultra attractif. Sur consoles ça ne sera plus possible , en tout cas avec la PS6 de se faire une ludothèque en passant par la seconde mains.

    potion2swag eux mais qu’est-ce que tu raconte mec. En 2026 jouer sur PC est franchement très simple. Y’a quelques petites choses à apprendre , mais on est loin de l’époque où tout était verrouiller et de grosses connaissances etait nécessaire pour se monter sa bécane , la faire tourner et installer ses jeux. Aujourd’hui avec quelques bon tutos YouTube n’importe qui peu de monter un p’tit PC , installer ce dont il as besoin. À moins d’avoir un QI de moins de 80 , le PC est un moyen de jeu très simple a prendre en main des 13/14 ans.
    brook1 posted the 09/02/2026 at 05:05 PM
    zerdow En passant au tout numérique, de facto ils seront en concurrence avec les stores PC, notamment celui qui a le monopole, Steam, en plus des autres consoles du marché qui ont eu aussi leur propre store. Pour les prix et la possibilité d'acheter des clés sur site partenaire comme ça peut se faire sur PC, je vais pas spéculer, mais ça m'étonnerait que ça reste comme c'est actuellement, faudra certainement attendre l'officialisation de leur console portable et de la PS6 pour en savoir plus.
    sonilka posted the 09/02/2026 at 05:50 PM
    Avec une future génération qui va crever le plafond question prix, bien sur que la génération actuelle va encore durer un bon moment. Et le crossgen sera aussi la norme bien plus longtemps.
    potion2swag posted the 09/03/2026 at 07:23 AM
    zerdow je parle du prix.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo