Les jeux de CD Projekt Red – pensez à des RPG incontournables comme Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 – fonctionnent très bien sur consoles... et même si ces plateformes ont rencontré quelques obstacles en matière de coûts, notamment à cause de la pénurie de mémoire vive (la « RAMpocalypse ») et autres problèmes, le studio ne s'en inquiète pas.
Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red, l'explique dans une récente interview accordée à The Game Business. Il y affirme que les marques de consoles comme Xbox et PlayStation perdureront malgré les difficultés liées à la pénurie de RAM et autres entraves ; quant aux performances futures des jeux de son entreprise sur ces plateformes, elles ne constituent pas une source d'inquiétude pour le moment.
« Je ne suis pas inquiet », déclare Nowakowski. « Les consoles restent nécessaires pour élargir le public, notamment auprès des joueurs occasionnels ou semi-occasionnels. Il est important de pouvoir brancher sa console et de jouer en toute simplicité. »
Il a sans doute raison sur ce point. Bien que je sois plutôt joueur PC, j'apprécie les moments où je me détends en jouant sur ma Switch 2 pour changer un peu. C'est une question de commodité – et, certes, de prix... même si le tarif des consoles a tendance à augmenter. Quoi qu'il en soit, Nowakowski ne les voit pas disparaître.
CD Projekt Red : Si l'on privilégie une approche axée sur la réduction des coûts, impossible de créer The Witcher 4.
« Je suis convaincu qu'elles traverseront la tempête », admet-il, tout en reconnaissant le « défi objectif » que représente le prix, ainsi que les rumeurs concernant un éventuel report des consoles de nouvelle génération.
Après tout, le PDG de Sony n'a pas été en mesure de communiquer une date de sortie pour la PS6 le mois dernier, et la pénurie persistante de composants matériels n'apaise pas les inquiétudes des consommateurs. Mais cela a-t-il vraiment de l'importance ? Pour Nowakowski, la réponse est non.
« La manière dont nous atteignons les joueurs importe peu. Le contenu est roi. Si le contenu est de qualité, les gens trouveront un moyen d'y jouer », affirme le dirigeant de CD Projekt Red. « Au moment du lancement, si c'est sur PS5 ou Xbox Series X/S que les gens jouent, nous serons présents sur ces plateformes. Nous trouverons un modèle économique qui nous convient, qui satisfait les joueurs, et voilà. »
Ça a l'air plutôt pas mal, à mon avis… répondre aux attentes des joueurs, où qu'ils se trouvent.
« Si la nouvelle génération devait prendre du retard, il est possible que certaines idées soient mises de côté pour plus tard », conclut Nowakowski. « Il nous faudrait nous adapter. Nous ne sommes pas inquiets sur le plan commercial. Les consoles sont là pour durer » – et, vous savez, quelque chose me dit qu'il a raison.
Source : https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/consoles-are-here-to-stay-cd-projekt-red-lead-says-the-witcher-3-studio-isnt-worried-about-next-gen-consoles-like-the-ps6-and-project-helix-facing-delays/
Je pense qu'il y aura moins d'audience, remplacée par une "élite" prête à raquer et une autre plus en faveur au tout-gratuit (gacha/F2P)
La PS5 c'était uniquement pour avoir certains jeux en format physique dans mon cas mais vu qu’il y a pas de retour en arrière chez Sony (fermeture des usines disc), je ne vois absolument aucun intérêt à acheter une PS6 dans mon cas. Aucun.
A voir pour Xbox le physique, même si c’est peu probable. Mais ils pourraient plier la prochaine génération rien qu’avec une annonce pareille.
Le prix de la RAM c'est un sujet récurrent à la GTA, et à un moment je pense qu'on s'en fout, parce que d'ici la PS6 on aura certainement bien d'autres soucis à gérer.
(Oui je commence à être blasé du sujet )
J’ai lancer Hell is us en cloud hier je n’y vois que du feu tant la qualité est bonne
Perso la prochaine génération attendra. D'ailleurs je suis presque sur que je n'aurais pas une xbox élite ou ps6 avant 4 ou 5 ans après le lancement.
Le temps qu'il y ai suffisamment de jeux penser pour les nouvelle machines.
Mais si le prix est au delà de 700€ grand max, ben comment dire, je laisse tomber.
Les consoles doivent être accessible. Si le prix devient ahurissant, ça ne vaut plus le coup.
Car ce qui coûte le plus chère, c'est le prix des jeux.
Et un joueur ocasionel qui joue principalement a fifa, call off gta lui finira par ce dire que ça vaut pas le coup.
potion2swag eux mais qu’est-ce que tu raconte mec. En 2026 jouer sur PC est franchement très simple. Y’a quelques petites choses à apprendre , mais on est loin de l’époque où tout était verrouiller et de grosses connaissances etait nécessaire pour se monter sa bécane , la faire tourner et installer ses jeux. Aujourd’hui avec quelques bon tutos YouTube n’importe qui peu de monter un p’tit PC , installer ce dont il as besoin. À moins d’avoir un QI de moins de 80 , le PC est un moyen de jeu très simple a prendre en main des 13/14 ans.