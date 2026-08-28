26 minutes de véritable gameplay de GTA 6 ont été dévoilé- et dans l'ensemble, c'est l'une des réalisations visuelles les plus extraordinaires jamais vues dans des graphiques de jeu en temps réel. Ce n'est pas parfait - rien ne peut l'être - mais dans ce DF Direct Special, Oliver et Rich partagent leurs réflexions et réactions à la présentation.
Les images de la vidéo « Extended Look » ont été capturées sur une PS5 standard ; on peut donc s'attendre à ce que le jeu soit encore plus beau sur PS5 Pro, qui dispose d'un GPU plus puissant et de la technologie d'upscaling PSSR. Cette puissance accrue devrait se traduire par des effets de ray tracing de meilleure qualité et une image plus nette, mais il faudra attendre que Sony ou Rockstar dévoilent des images tournant sur PS5 Pro pour savoir exactement à quoi s'attendre avec cette version. Il en va de même pour les consoles de la prochaine génération, bien que leur sortie soit encore lointaine. Quoi qu'il en soit, cette vidéo « Extended Look » nous a offert un aperçu fascinant du jeu le plus attendu de cette génération. Nous avons hâte d'en savoir plus sur les spécificités des différentes versions console et, peut-être, de découvrir davantage de séquences de gameplay d'ici la sortie du titre.
Ayant le même GPU que la PS5 standard, fallait pas s'attendre à des miracles....mais il sera quand même un petit peu plus beau
Avant y’avait Santa Monica mais ils ont perdu de leur superbe je trouve.
On peut mettre CD Projekt et Remedy