Voici des détails sur le titre :
- 30 à 40 heures de jeu
- Similaire à des jeux comme Stellar Blade, Sekiro, Ghost of Yotei et FF16
- Fenêtre de parade plus large que dans Sekiro
- Moins difficile que les Souls
- Jeu en monde ouvert
- Forte ambiance NieR Automata
- Très différent des jeux Pokémon de Game Freak
- Combats dynamiques et frénétiques
- Prise en main facile et gameplay amusant
- Commandes rapides et réactives
- Possibilité de ralentir le temps pour les actions avec Koo
- Éléments similaires au système ATB de FF7 Remake
- Les cheveux d'Emma se transforment en racines d'arbres pour faciliter les déplacements
- Boss gigantesques
- Feux de camp pour améliorer les compétences
- Scénario captivant
- Ambiance rappelant Princesse Mononoké
- Le réalisateur s'est inspiré de Blade Runner
- En développement depuis 5 à 6 ans
- Sortie le 4 août sur PS5, Xbox et PC
Source : https://x.com/Genki_JPN/
https://store.steampowered.com/app/2001760/Beast_of_Reincarnation/
Je ne parle pas mal du jeu, je dis simplement que je ne ressent pas forcément un grand engouement du public pour ce jeu mais je me trompe peut-être