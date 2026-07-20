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Beast of Reincarnation
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name : Beast of Reincarnation
platform : Xbox Series X
editor : N.C
developer : Game Freak
genre : action
other versions : PC
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[Beast of Reincarnation] Moins difficile que les Souls, entre autres


Voici des détails sur le titre :



- 30 à 40 heures de jeu
- Similaire à des jeux comme Stellar Blade, Sekiro, Ghost of Yotei et FF16
- Fenêtre de parade plus large que dans Sekiro
- Moins difficile que les Souls
- Jeu en monde ouvert
- Forte ambiance NieR Automata
- Très différent des jeux Pokémon de Game Freak
- Combats dynamiques et frénétiques
- Prise en main facile et gameplay amusant
- Commandes rapides et réactives
- Possibilité de ralentir le temps pour les actions avec Koo
- Éléments similaires au système ATB de FF7 Remake
- Les cheveux d'Emma se transforment en racines d'arbres pour faciliter les déplacements
- Boss gigantesques
- Feux de camp pour améliorer les compétences
- Scénario captivant
- Ambiance rappelant Princesse Mononoké
- Le réalisateur s'est inspiré de Blade Runner
- En développement depuis 5 à 6 ans
- Sortie le 4 août sur PS5, Xbox et PC

Source : https://x.com/Genki_JPN/
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    lastmajor, aeris201, malroth, noctis, kisukesan
    posted the 07/20/2026 at 03:05 PM by link49
    comments (11)
    blacksad6 posted the 07/20/2026 at 03:10 PM
    interessant, à voir les premiers retours.
    malroth posted the 07/20/2026 at 03:29 PM
    Je l'attends de fou
    noctis posted the 07/20/2026 at 04:13 PM
    Magnifique rien a dire. Enfin un jeu original. Solo d'aventure avec une belle DA. Et surtout pas punitif comme les dark souls hate d'y jouer apres Halo
    djfab posted the 07/20/2026 at 04:21 PM
    Peut-être la bonne surprise de l'été !?
    cloudo posted the 07/20/2026 at 04:34 PM
    Pourquoi je sens que ce jeu, malgré ses qualités, va faire un four.
    masharu posted the 07/20/2026 at 04:46 PM
    cloudo Parce qu'il n'y a pas de marketing.
    rbz posted the 07/20/2026 at 05:00 PM
    Ça a l'air bien mais le côté simi AAA niveau, game design, ui ect, c'est très dommage. Ça fait très générique parfois.
    kratoszeus posted the 07/20/2026 at 05:01 PM
    loink42 t en a pas marre de spam le site ? Chaque tweet le gars il va faire un article
    snave posted the 07/20/2026 at 05:17 PM
    cloudo Vous n'en avez pas marre de sortir le même discours sur certains jeux sérieux ? Tu en sais quoi que le jeu va faire un four ?
    tokito posted the 07/20/2026 at 05:34 PM
    Page steam pour info :

    https://store.steampowered.com/app/2001760/Beast_of_Reincarnation/
    cloudo posted the 07/20/2026 at 06:39 PM
    snave
    Je ne parle pas mal du jeu, je dis simplement que je ne ressent pas forcément un grand engouement du public pour ce jeu mais je me trompe peut-être
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