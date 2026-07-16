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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Switch 2] Square-Enix continue son "magnifique" soutien


La série de science-fiction Star Ocean célèbre actuellement son 30e anniversaire et, pour l'occasion, Square Enix a sorti aujourd'hui une version Switch 2 du remake du RPG d'action Star Ocean: The Second Story R.

Elle est disponible sur l'eShop au prix de 49,99 $ (ou l'équivalent dans votre région). À l'instar d'Octopath Traveler 1 et 2 sortis plus tôt cette semaine, aucune mise à niveau n'est prévue pour la version Switch existante et les données de sauvegarde ne seront pas transférées. Voici les informations officielles à ce sujet, extraites de la page du Nintendo eShop :

- Ce jeu est uniquement compatible avec la Nintendo Switch 2. Veuillez noter qu'il ne peut pas être joué sur Nintendo Switch.
- Une version Nintendo Switch de ce jeu est également disponible. Veuillez choisir la version souhaitée avec soin.
- Les données de sauvegarde ne sont pas compatibles entre les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Square Enix n'a pas communiqué d'informations concernant d'éventuelles améliorations ou optimisations de la version Switch 2.



La majorité des jeux sont en GKC, ne sont pas compatibles avec la Switch 1 et sont vendus plein pot.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/07/surprise-square-enix-has-released-a-switch-2-version-of-star-ocean-the-second-story-r/
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    posted the 07/16/2026 at 04:06 AM by link49
    comments (2)
    burningcrimson posted the 07/16/2026 at 04:32 AM
    Pas d upgrade donc et pas de transfert de saves. Le 60 fps en nomade est tentant mais je le prendrais lors d une grosse promo. FUCK YOU SQUARE ENIX.
    link49 posted the 07/16/2026 at 05:16 AM
    Et pas de sortie physique pour courroner le tout.
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