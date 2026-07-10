La Nintendo Switch 2 prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) en mode portable, mais cette fonctionnalité n'est malheureusement pas encore opérationnelle en mode téléviseur (docké). On se souviendra que Nintendo avait initialement annoncé la compatibilité VRR en mode téléviseur dans la présentation de sa console, avant de retirer cette mention spécifique de ses descriptifs.
Toutefois, il semblerait que Nintendo envisage toujours d'intégrer le VRR pour le mode téléviseur, comme le suggère une nouvelle offre d'emploi pour un ingénieur principal spécialisé dans les écrans, exigeant du candidat des « connaissances en technologies d'affichage telles que le HDR et le VRR ». La PlayStation 5 de Sony ne prenait pas en charge le VRR dès son lancement ; il a fallu attendre deux ans après sa sortie pour que cette fonctionnalité soit ajoutée. Le VRR ne fonctionne que sur les téléviseurs modernes équipés d'une connexion HDMI 2.1, des modèles qui se situent généralement dans une gamme de prix élevée, à l'instar des LG C4, C5, etc.
Source : https://mynintendonews.com/2026/07/09/job-listing-suggests-nintendo-is-still-looking-into-switch-2-docked-vrr/
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posted the 07/10/2026 at 11:04 AM by link49