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Fire Emblem : Fortune's Weave
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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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[Switch 2] Le support VRR en mode docké toujours en cours de développement?


La Nintendo Switch 2 prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) en mode portable, mais cette fonctionnalité n'est malheureusement pas encore opérationnelle en mode téléviseur (docké). On se souviendra que Nintendo avait initialement annoncé la compatibilité VRR en mode téléviseur dans la présentation de sa console, avant de retirer cette mention spécifique de ses descriptifs.

Toutefois, il semblerait que Nintendo envisage toujours d'intégrer le VRR pour le mode téléviseur, comme le suggère une nouvelle offre d'emploi pour un ingénieur principal spécialisé dans les écrans, exigeant du candidat des « connaissances en technologies d'affichage telles que le HDR et le VRR ». La PlayStation 5 de Sony ne prenait pas en charge le VRR dès son lancement ; il a fallu attendre deux ans après sa sortie pour que cette fonctionnalité soit ajoutée. Le VRR ne fonctionne que sur les téléviseurs modernes équipés d'une connexion HDMI 2.1, des modèles qui se situent généralement dans une gamme de prix élevée, à l'instar des LG C4, C5, etc.

Source : https://mynintendonews.com/2026/07/09/job-listing-suggests-nintendo-is-still-looking-into-switch-2-docked-vrr/
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    posted the 07/10/2026 at 11:04 AM by link49
    comments (3)
    cyr posted the 07/10/2026 at 11:08 AM
    Et concrètement, ça apporte quoi?
    fdestroyer posted the 07/10/2026 at 11:24 AM
    cyr L'écran se synchronise avec le jeu, et n'affiche l'image que quand elle est prête
    judebox posted the 07/10/2026 at 12:20 PM
    C'est le même principe que le G-Sync de Nvidia non ?
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